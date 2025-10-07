Novak Djokovic, alte momente alarmante! S-a prăbuşit pe teren în optimi la Shanghai - Antena Sport

Închide meniul
Novak Djokovic, alte momente alarmante! S-a prăbuşit pe teren în optimi la Shanghai

Publicat: 7 octombrie 2025, 18:28

Novak Djokovic / Profimedia Images

Victimă a căldurii şi umidităţii din Shanghai, Novak Djokovic s-a prăbuşit pe teren în timpul meciului din optimile de finală împotriva spaniolului Jaume Munar. Sârbul a câştigat primul set cu 6-3, înainte de a ceda cu 7-5 în setul al doilea şi de a se impune în cele din urmă.

Novak Djokovic a dat din nou motive de îngrijorare marţi, la Masters 1000 de la Shanghai. Condus de spaniolul Jaume Munar după ce a pierdut setul al doilea cu 5-7, în timp ce câştigase primul cu 6-3, sârbul s-a prăbuşit pe teren, vizibil afectat de căldura sufocantă şi umiditatea foarte ridicată (78%). El a solicitat apoi intervenţia medicului.

Djokovic s-a prăbuşit pe teren, dar a reuşit să câştige partida

Cu o zi înainte, jucătorul sârb a vomitat pe teren, la meciul din turul trei, vizibil afectat de condiţiile meteo. Şi în meciul cu Munar Djokovic a vomitat.

Această optime de finală se înscrie într-o ediţie marcată de numeroase abandonuri şi de jucători epuizaţi fizic de condiţiile extreme.

Djokovic şi-a regăsit în cele din urmă forţele şi s-a impus în trei seturi (6-3, 5-7, 6-2).

Djokovic a ajuns în sferturile de finală în toate cele 11 participări ale sale la Shanghai, câştigând trofeul de patru ori, un record. Jucătorul nr. 5 în clasamentul ATP îl va întâlni în următorul meci pe belgianul Zizou Bergs.

Djokovic a doborât un record uriaş în partida cu Munar, devenind cel mai în vârstă jucător care ajunge într-un sfert de finală într-un turneu Masters 1000. A reuşit performanţa la 38 de ani şi 4 luni. Precedentul record era stabilit de Roger Federer, care în 2019, la 38 de ani şi 2 luni, atingea şi el un sfert de finală la Shanghai.

