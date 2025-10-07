Novak Djokovic, alte momente alarmante! S-a prăbuşit pe teren în optimi la Shanghai - Antena Sport

Victimă a căldurii şi umidităţii din Shanghai, Novak Djokovic s-a prăbuşit pe teren în timpul meciului din optimile de finală împotriva spaniolului Jaume Munar. Sârbul a câştigat primul set cu 6-3, înainte de a ceda cu 7-5 în setul al doilea şi de a se impune în cele din urmă.
Novak Djokovic a dat din nou motive de îngrijorare marţi, la Masters 1000 de la Shanghai. Condus de spaniolul Jaume Munar după ce a pierdut setul al doilea cu 5-7, în timp ce câştigase primul cu 6-3, sârbul s-a prăbuşit pe teren, vizibil afectat de căldura sufocantă şi umiditatea foarte ridicată (78%). El a solicitat apoi intervenţia medicului.
Djokovic s-a prăbuşit pe teren, dar a reuşit să câştige partida
Cu o zi înainte, jucătorul sârb a vomitat pe teren, la meciul din turul trei, vizibil afectat de condiţiile meteo. Şi în meciul cu Munar Djokovic a vomitat.
Această optime de finală se înscrie într-o ediţie marcată de numeroase abandonuri şi de jucători epuizaţi fizic de condiţiile extreme.
Djokovic şi-a regăsit în cele din urmă forţele şi s-a impus în trei seturi (6-3, 5-7, 6-2).
Djokovic a ajuns în sferturile de finală în toate cele 11 participări ale sale la Shanghai, câştigând trofeul de patru ori, un record. Jucătorul nr. 5 în clasamentul ATP îl va întâlni în următorul meci pe belgianul Zizou Bergs.
Djokovic a doborât un record uriaş în partida cu Munar, devenind cel mai în vârstă jucător care ajunge într-un sfert de finală într-un turneu Masters 1000. A reuşit performanţa la 38 de ani şi 4 luni. Precedentul record era stabilit de Roger Federer, care în 2019, la 38 de ani şi 2 luni, atingea şi el un sfert de finală la Shanghai.
- Carlos Alcaraz, protagonist într-un turneu inedit. Liderul mondial va înfrunta jucători amatori
- Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 la Wuhan, după abandonul Jelenei Ostapenko. Românca, prim set perfect
- Probleme pentru Emma Răducanu! S-a simţit rău şi a fost nevoită să abandoneze la Wuhan
- 8 ani de la un moment istoric pentru România: Simona Halep devenea în premieră numărul 1 mondial
- Jaqueline Cristian s-a calificat în turul 2 de la Wuhan! Urmează un duel de foc cu Elena Rybakina