Taylor Townsend şi-a cerut scuze după scandalul uriaş din China - Antena Sport

Taylor Townsend şi-a cerut scuze după scandalul uriaş din China

Tenis

Taylor Townsend şi-a cerut scuze după scandalul uriaş din China

Publicat: 17 septembrie 2025, 13:37

Taylor Townsend şi-a cerut scuze după scandalul uriaş din China

Taylor Townsend, în timpul unui meci - Profimedia Images

Americanca Taylor Townsend a prezentat scuze, miercuri, pentru comentariile pe care le-a făcut despre mâncarea servită la bufetul dinaintea turneului final Billie Jean King Cup, la Shenzhen, relatează Reuters.

„Este cel mai nebunesc lucru pe care l-am văzut vreodată… şi oamenii mănâncă asta”, a spus ea în videoclipurile postate pe reţelele de socializare.

Taylor Townsend şi-a cerut scuze după scandalul uriaş din China

„Când mă uit înapoi… aceşti oameni ucid literalmente broaşte… broaşte-taur. Nu sunt otrăvitoare? Nu sunt cele care provoacă negi, furuncule şi alte chestii?”

Tânăra de 29 de ani şi-a cerut scuze ulterior, în urma reacţiilor negative.

„Am vrut doar să apar aici şi să prezint scuze sincere din toată inima”, a scris ea pe reţelele de socializare. „Înţeleg că sunt foarte privilegiată ca sportivă profesionistă, având posibilitatea de a călători în întreaga lume şi de a experimenta diferenţele culturale, ceea ce este unul dintre lucrurile pe care le iubesc atât de mult la meseria mea.

Am avut parte doar de experienţe şi momente extraordinare aici şi în cadrul turneului. Toată lumea a fost foarte amabilă şi politicoasă, iar lucrurile pe care le-am spus nu reflectă deloc acest lucru”.

Townsend, care a fost implicată într-o dispută aprinsă cu Jelena Ostapenko la US Open luna trecută, face parte din echipa SUA care va înfrunta Kazahstanul în sferturile de finală ale turneului de la Shenzhen.

