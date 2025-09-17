Taylor Townsend şi-a cerut scuze după scandalul uriaş din China - Antena Sport

Americanca Taylor Townsend a prezentat scuze, miercuri, pentru comentariile pe care le-a făcut despre mâncarea servită la bufetul dinaintea turneului final Billie Jean King Cup, la Shenzhen, relatează Reuters.

„Este cel mai nebunesc lucru pe care l-am văzut vreodată… şi oamenii mănâncă asta”, a spus ea în videoclipurile postate pe reţelele de socializare.

Taylor Townsend şi-a cerut scuze după scandalul uriaş din China

„Când mă uit înapoi… aceşti oameni ucid literalmente broaşte… broaşte-taur. Nu sunt otrăvitoare? Nu sunt cele care provoacă negi, furuncule şi alte chestii?”

Tânăra de 29 de ani şi-a cerut scuze ulterior, în urma reacţiilor negative.

„Am vrut doar să apar aici şi să prezint scuze sincere din toată inima”, a scris ea pe reţelele de socializare. „Înţeleg că sunt foarte privilegiată ca sportivă profesionistă, având posibilitatea de a călători în întreaga lume şi de a experimenta diferenţele culturale, ceea ce este unul dintre lucrurile pe care le iubesc atât de mult la meseria mea.