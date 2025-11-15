Unic în istoria tenisului! Recordul stabilit de Sinner, după calificarea în finala Turneului Campionilor - Antena Sport

Jannik Sinner s-a calificat sâmbătă în finala Turneului Campionilor, după o victorie fără emoții în fața australianului Alex De Minaur. Sportivul clasat pe locul doi mondial a bifat un record impresionant, după ce a ajuns în ultimul act al competiției.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

El este abia al treilea jucător din istorie care reușește această performanță. Din acest club select mai fac parte Roger Federer și sârbul Novak Djokovic.

Jannik Sinner, performanță uluitoare după calificarea în finala de la Torino

Jannik Sinner va juca din nou finala Turneului Campionilor și va avea ocazia să își apere titlul cucerit în anul 2024. După victoria împotriva lui Alex De Minaur, acesta a stabilit o performanță remarcabilă.

Concret, el a devenit abia al treilea jucător din istorie care joacă toate cele patru finale de Grand Slam (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon și US Open) și joacă și finala Turneului Campionilor, în același an.

Doar Roger Federer și Novak Djokovic au mai reușit această performanță. În plus, Sinner este și cel mai tânăr care stabilește acest record, ceea ce îl face unic în istoria tenisului.