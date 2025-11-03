Noutăţile din sport ale lunii noiembrie în AntenaPLAY - Antena Sport

România – San Marino, 3 Mari Premii de Formula 1, două turnee de tenis de masă, cele mai tari meciuri din NBA şi NHL, o nouă etapă din Campionatul Mondial de anduranţă, dar şi spectacolul din Liga Portugal vor fi în luna noiembrie, în AntenaPLAY.

România – San Marino, pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Ultimul meci din preliminariile pentru World Cup 2026, România – San Marino, e pe Antena 1 şi în AntenPLAY. Duelul de la Ploieşti, care îi poate duce pe tricolori la Mondiale, se va disputa pe 18 noiembrie, de la ora 21:45.

Meciul cu San Marino poate duce România direct la World Cup 2026, din postura de câştigătoare a Grupei H. Pentru asta, tricolorii lui Mircea Lucescu trebuie să câştige meciurile rămase, cu Bosnia şi cu San Marino, iar Austria să piardă sau să facă egal cu Cipru şi să piardă cu Bosnia. De asemenea, Austria poate face egal cu Bosnia, atâta timp cât pierde meciul cu Cipru.

3 Mari Premii de Formula 1, în AntenaPLAY

Lupta pentru titlul mondial la piloţi continuă în Marele Circ cu trei noi Mari Premii, Marele Premiu al Braziliei (7–9 noiembrie), Marele Premiu din Las Vegas (20–22 noiembrie) şi Marele Premiu al Qatarului (28–30 noiembrie).

Programul Marelui Premiu al Braziliei

Antrenamente 1 – 7 noiembrie, 16:30

Calificări Sprint – 7 noiembrie, 20:30

Cursa de sprint – 8 noiembrie, 16:00

Calificările – 8 noiembrie, 20:00

Cursa – 9 noiembrie, 19:00

Programul Marelui Premiu din Las Vegas

Antrenamente 1 – 21 noiembrie, 02:30

Antrenamente 2 – 21 noiembrie, 06:00

Antrenamente 3 – 22 noiembrie, 02:30

Calificări – 22 noiembrie, 06:00

Cursa – 23 noiembrie, 06:00

Programul Marelui Premiul al Qatarului

Antrenamente 1 – 28 noiembrie, 15:30

Calificări Sprint – 28 noiembrie, 19:30

Cursa de sprint – 29 noiembrie, 16:00

Calificările – 29 noiembrie, 20:00

Cursa – 30 noiembrie, 18:00

Programul meciurilor din NHL transmise în noiembrie, în AntenaPLAY

Colorado Avalanche – Edmonton Oilers – 8 noiembrie, 05:00

Chicago Blackhawks – Detroit Red Wings – 9 noiembrie, ora 20:00

Pittburgh Penguins – Nashville Predators – 14 noiembrie, ora 21:00

Nashville Predators – Pittburgh Penguins – 16 noiembrie, ora 16:00

Edmonton Oilers – Florida Panthers – 22 noiembrie, ora 02:00

Carolina Hurricanes – Buffalo Sabres – 23 noiembrie, ora 20:00

Montreal Canadiens – Colorado Avalanche – 29 noiembrie, 22:00

Washington Capitals – New York Islanders – 30 noiembrie, ora 20:00

Programul meciurilor din NBA transmise în noiembrie, în AntenaPLAY

Phoenix Suns – Los Angeles Clippers – 9 noiembrie, 5:30

Houston Rockets – Milwaukee Bucks – 9 noiembrie, 22:30

Memphis Grizzlies – Cleveland Cavaliers – 16 noiembrie, 00:00

Denver Nuggets – Minnesota Timberwolves – 16 noiembrie, 03:00

New York Knicks – Orlando Magic – 23 noiembrie, 00:00

Miami Heat – Philadelphia 76ers – 23 noiembrie, 20:00

Boston Celtics – Minnesota Timberwolves – 30 noiembrie, 00:00

New Orleans Pelicans – Golden State Warriors – 30 noiembrie, 3:30

2 etape din Liga Portugal vor fi în AntenaPLAY

În luna noiembrie, în AntenaPLAY poţi urmări alte două etape spectaculoase din Liga Portugal, acolo unde continuă lupta la supremaţie dintre Porto, Sporting şi Benfica.