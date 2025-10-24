Cum a pierdut Simona Halep 18 milioane de dolari. Anunţul americanilor despre greşeala care a costat-o o avere - Antena Sport

Închide meniul
Cum a pierdut Simona Halep 18 milioane de dolari. Anunţul americanilor despre greşeala care a costat-o o avere

Cum a pierdut Simona Halep 18 milioane de dolari. Anunţul americanilor despre greşeala care a costat-o o avere

Radu Constantin Publicat: 24 octombrie 2025, 14:41

Comentarii
Simona Halep, cu trofeul cucerit la Roland Garros 2018 / Profimedia

Simona Halep se poate bucura încă de o avere generoasă, dar conturile ei au cunoscut pierderi uriaşe. Mai exact, pierderile ei financiare se ridică la 18 milioane de dolari din momentul în care s-a retras din tenis.

În perioada în care se afla în activitate, Simona Halep se putea lăuda cu o avere de 48 de milioane de dolari, anunţă prosport.ro. Bani care erau proveniţi din turnee, bonsuri şi reclame. Conform publicației de specialitate Celebrity Net Worth, în doar 8 luni de la retragere, românca a pierdut 18 milioane de dolari! Mai exact, americanii estimează că în prezent întreaga avere a Simonei nu este mai mare de 30 de milioane de dolari.

Cum banii proveniţi din competiţiile sportive au dispărut, Simona Halep şi-a investit o mare parte din avere în imobiliare și în HoReCa. Rămâne de văzut dacă sunt de bun augur.

Simona Halep deţine hoteluri la mare, dar şi Poiana Braşov. Recent, sportiva a postat pe reţelele de socializare preţul pe care trebuie să îl plătească cei care doresc să petreacă un sejur la hotelul Simona Halep, din Poiana Braşov, cu ocazia Revelionului 2026. Sejurul va costa 1.430 de euro de persoană, pentru o cameră dublă. De menţionat e faptul că invitaţii vor avea parte şi de un brunch special pe 1 ianuarie.

