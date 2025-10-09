Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ivan Klasnic, la al treilea transplant de rinichi: "Nu ştiu cât timp mai am de trăit" - Antena Sport

Home | Extra | Ivan Klasnic, la al treilea transplant de rinichi: “Nu ştiu cât timp mai am de trăit”

Ivan Klasnic, la al treilea transplant de rinichi: “Nu ştiu cât timp mai am de trăit”

Publicat: 9 octombrie 2025, 14:02

Comentarii
Ivan Klasnic, la al treilea transplant de rinichi: Nu ştiu cât timp mai am de trăit

Ivan Klasnic, în timpul unui meci demonstrativ - Profimedia Images

Fostul atacant croat Ivan Klasnic a apărut foarte slăbit într-un reportaj la televiziunea germană, în care a dezvăluit că a suferit un al treilea transplant de rinichi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fostul golgheter în vârstă de 45 de ani deplânge consumul inevitabil de analgezice în timpul carierei de jucător şi într-un fotbal în care sănătatea fotbaliştilor nu este suficient protejată.

Ivan Klasnic, la al treilea transplant de rinichi

La 45 de ani, Ivan Klasnic este un om slăbit şi furios. Fostul atacant al echipei Werder Bremen, marele artizan al dublei victorii în campionat şi cupă în 2004, s-a confesat marţi într-un reportaj la televiziunea germană, în care a dezvăluit că a suferit un al treilea transplant de rinichi.

Internaţionalul croat (41 de selecţii, 12 goluri) a devenit în 2007 primul jucător care a revenit la fotbal după un transplant de rinichi. El a trecut şi pe la Nantes în sezonul 2008-2009 (înainte de a fi împrumutat la Bolton în 2009-2010).

Într-un documentar difuzat pe canalul ARD şi prezentat de jurnalistul Eckart von Hirschhausen, Klasnic îşi exprimă furia faţă de fostul său club, Werder Bremen. El acuză medicii că i-au administrat în repetate rânduri diclofenac, un medicament care poate provoca probleme renale în cazul utilizării în doze prea mari sau pe o perioadă prea lungă. „Bineînţeles că sunt furios”, a declarat el. „Nu doresc nimănui să treacă prin ceea ce am trecut eu.”

Reclamă
Reclamă

El spune că administrarea de analgezice este inevitabilă la nivel înalt. „Diclofenac, Voltaren… este dificil să te descurci fără ele şi să atingi acest nivel de performanţă. Sportul profesionist este imposibil fără analgezice. Dacă aş fi ştiut că voi avea probleme, nu le-aş fi luat nici eu.”

Ivan Klasnic a câştigat deja o bătălie juridică împotriva clubului Werder. În aprilie 2008, el a depus o plângere împotriva medicilor clubului, reproşându-le în special că nu i-au depistat boala mai devreme. În 2020, s-a ajuns la un acord în faţa instanţei, iar Klasnic a primit 4,5 milioane de euro despăgubiri, plus 100.000 de euro pentru neglijenţa medicilor, precum şi o indemnizaţie compensatorie pentru că a fost nevoit să-şi încheie prematur cariera, în 2013, la vârsta de 33 de ani.

Dar asta nu a făcut nimic pentru a-i alina durerea. „Nicio sumă de bani nu-mi va putea reda sănătatea”, a adăugat el. „Am suferit trei transplanturi, nu ştiu cât timp mai am de trăit. Trebuie doar să fiu recunoscător că sunt încă în viaţă, chiar dacă trebuie să iau medicamente pentru a supravieţui.”

Cum a decurs întâlnirea dintre Oana Ţoiu şi Marco Rubio. Anunţul făcut de şefa diplomaţiei româneCum a decurs întâlnirea dintre Oana Ţoiu şi Marco Rubio. Anunţul făcut de şefa diplomaţiei române
Reclamă

Născut în Hamburg (Germania), Ivan Klasnic a jucat la Sankt Pauli, înainte de a se face cunoscut la cel mai înalt nivel la Werder Bremen (2001-2008), în perioada de aur a clubului, unde a jucat alături de francezul Johan Micoud timp de cinci sezoane (2001-2006). Apoi s-a relansat la Nantes, unde a marcat şase goluri în 28 de meciuri din Ligue 1 în sezonul 2008-2009, sub comanda lui Michel Der Zakarian, apoi a lui Elie Baup. Împrumutat la Bolton în sezonul următor, s-a angajat definitiv la clubul englez în 2010, înainte de a-şi încheia cariera la Mainz în 2013.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte goluri va marca România în meciul cu Austria?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Trei pași care pot transforma complet veniturile unui hotel românesc
Observator
Trei pași care pot transforma complet veniturile unui hotel românesc
Asta e echipa de start a României cu Moldova! Surprizele uriașe ale lui Mircea Lucescu. Exclusiv
Fanatik.ro
Asta e echipa de start a României cu Moldova! Surprizele uriașe ale lui Mircea Lucescu. Exclusiv
14:01
“Perla” lui Real Madrid a vorbit despre tatuajul dedicat celui mai mare triumf al lui Leo Messi : “O zi unică”
13:52
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
13:31
Milionarul din fotbalul românesc şi-a retras echipa din campionat! “Nu mai poate să o susțină”
13:14
Carlos Sainz a dezvăluit detaliul care îl macină în Formula 1: “Pentru mine, exagerează puțin”
12:54
Campionatul European Echipe Seniori e LIVE în AntenaPLAY (12-19 octombrie). Programul României
12:34
Prunea, reacţie halucinantă după ce Lucescu a fost la un pas să pice în conferinţă: “Să cheme un preot”
Vezi toate știrile
1 Adrian Ilie a dat cărţile pe faţă! Va deveni acţionar al unui club din România. Se naşte o nouă forţă 2 Kyros Vassaras a dat verdictul! Cum trebuia judecată faza la care Bancu a fost eliminat în Craiova – Dinamo 3 Scandal la Adunarea Generală a FRF! Răzvan Burleanu s-a enervat: “Sunteţi un maimuţoi” 4 Ilie Dumitrescu ştie cele cinci echipe care prind play-off-ul în Liga 1: “Una singură mai e! Greu rău de tot” 5 Doliu în fotbalul românesc. A murit fostul conducător al echipei care i-a lansat pe Rădoi, Dănciulescu și Adi Ilie 6 Mircea Lucescu a făcut praf un tricolor, înainte de România – Moldova: “Nu s-a gândit la consecinţe! Inacceptabil”
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!
Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilorIoan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor
Adrian Ilie a dat cărţile pe faţă! Va deveni acţionar al unui club din România. Se naşte o nouă forţăAdrian Ilie a dat cărţile pe faţă! Va deveni acţionar al unui club din România. Se naşte o nouă forţă