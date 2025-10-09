Ivan Klasnic, la al treilea transplant de rinichi: "Nu ştiu cât timp mai am de trăit" - Antena Sport

Fostul atacant croat Ivan Klasnic a apărut foarte slăbit într-un reportaj la televiziunea germană, în care a dezvăluit că a suferit un al treilea transplant de rinichi.

Fostul golgheter în vârstă de 45 de ani deplânge consumul inevitabil de analgezice în timpul carierei de jucător şi într-un fotbal în care sănătatea fotbaliştilor nu este suficient protejată.

Ivan Klasnic, la al treilea transplant de rinichi

La 45 de ani, Ivan Klasnic este un om slăbit şi furios. Fostul atacant al echipei Werder Bremen, marele artizan al dublei victorii în campionat şi cupă în 2004, s-a confesat marţi într-un reportaj la televiziunea germană, în care a dezvăluit că a suferit un al treilea transplant de rinichi.

Internaţionalul croat (41 de selecţii, 12 goluri) a devenit în 2007 primul jucător care a revenit la fotbal după un transplant de rinichi. El a trecut şi pe la Nantes în sezonul 2008-2009 (înainte de a fi împrumutat la Bolton în 2009-2010).

Într-un documentar difuzat pe canalul ARD şi prezentat de jurnalistul Eckart von Hirschhausen, Klasnic îşi exprimă furia faţă de fostul său club, Werder Bremen. El acuză medicii că i-au administrat în repetate rânduri diclofenac, un medicament care poate provoca probleme renale în cazul utilizării în doze prea mari sau pe o perioadă prea lungă. „Bineînţeles că sunt furios”, a declarat el. „Nu doresc nimănui să treacă prin ceea ce am trecut eu.”