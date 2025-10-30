A început procesul celui mai mare scandal din istoria F1 - Antena Sport

În aceste zile încep audierile în procesul intentat de fostul pilot Felipe Massa conducătorilor FIA și Formula One Management, în speță Bernie Ecclestone (95 de ani). Motivul este scandalul Crashgate. La Marele Premiu din Singapore din 2008, oficialii echipei Renault au convenit împreună cu pilotul lor Nelson Piquet junior să producă în mod voit un accident, pentrui a-l favoriza pe celălalt pilot al team-ului, Fernando Alonso.
În urma acestui episod, s-a declanșat un lanț de evenimente care a făcut ca Felipe Massa (Ferrari) să piardă până la urmă titlul în fața lui Lewis Hamilton (McLaren).
Ce înseamnă “Crashgate”?
După ce în sezoanele 2005 și 2006, când a fost campion mondial cu Renault, Fernando Alonso a plecat la McLaren. Acolo a fost coleg cu Lewis Hamilton. Cele două săbii nu au încăput însă în aceeași teacă. Favorizat de lupta dintre cei doi colegi de la McLaren (sună cunoscut?), Raikkonen a reușit să ia titlul pentru Ferrari. Acesta a rămas, până astăzi, ultimul titlu la piloți al scuderiei.
După despărțirea tensionată de McLaren la finalul lui 2007, Alonso s-a întors la Renault, echipa cu care câștigase titlurile din 2005 și 2006. Acolo era coleg cu Nelson Piquet junior, fiul fostului triplu campion mondial brazilian cu același nume. Dar între timp, lucrurile se schimbaseră radical. Motoarele Renault erau mai puțin puternice decât cele Ferrari, Mercedes și BMW. Mașina, R28, avea probleme de aderență și stabilitate. Aerodinamica era depășită față de Red Bull, McLaren și Ferrari. În acest context, cu patru curse înainte de finalul sezonului 2008, Alonso încă nu urcase pe podium.
Alte reguli pentru safety car
În 2007 și 2008, regula alimentării în timpul rulării mașinii de siguranță era alta decât azi. Pitlane-ul era închis în acest răstimp. Orice pilot care avea norocul să intre la boxe chiar înaintea producerii unui incident major putea obține un avantaj enorm. S-a întâmplat chiar cu Piquet jr. la Nürburgring. Cu rezervorul plin și cu pneuri noi, el s-a apropiat de restul plutonului — piloții care încă nu opriseră —, în timp ce aceștia stăteau la coadă în spatele safety car-ului. Când mașina de siguranță a intrat în pitlane — urmată de majoritatea piloților —, Piquet a urcat de pe locul 14 pe locul 3. La un moment dat, a condus cursa și a terminat pe locul 2.
Piquet a comis voit un accident
La Singapore, Alonso a fost cel mai rapid în două sesiuni de antrenamente. Și în Q1 a mers bine. Apoi, o problemă tehnică în Q2 l-a retrogradat pe locul 15 pe grila de start. Circuitul îl știți: unul stradal, tehnic, disputat pe lumină artificială. Se părea că evoluția bună a lui Alonso se va opri acolo. Numai că Flavio Briatore, directorul echipei Renault, și-a amintit de modul în care Piquet ocupase locul secund la Nürburgring.
În timpul turului de încălzire, la viteză foarte mică, Piquet a scăpat în mod bizar mașina de sub control în virajul cu numărul 17, dar nu a atins zidul. Totul bine. S-a dat startul. În turul 12, Alonso a fost chemat la boxe, ceea ce a fost o decizie bizară. În mod normal, avea doar de pierdut dintr-o astfel de strategie.
Numai că, un tur mai târziu, Piquet a repetat isprava din warm-up, numai că la o viteză superioară. A abordat greșit virajul 17 și a intrat în zid, mașina avariată rămânând pe pistă. Evident, linia standurilor s-a închis și safety-car-ul a ieșit pe traseu. Când linia standurilor s-a redeschis și mașinile au reînceput să intre pentru realimentare, Alonso a ajuns al cincilea în cursă. În cele din urmă, a învins. (Înregistrarea integrală a cursei este aici).
Au fost piloți care au pierdut enorm din această desfășurare. Kubica și Rosberg, de pildă, au fost nevoiți să intre la boxe când nu aveau voie să facă asta. Au primit penalizări “stop and go”. Germanul a ocupat până la urmă locul secund, chiar și cu penalizarea primită. Pe locul 3 a terminat Hamilton (McLaren).
Cum a pierdut Massa titlul
Pentru Massa a fost cel mai rău. Brazilianul conducea cursa în momentul neutralizării ei. Piloții Ferrari au fost chemați la boxe când acestea s-au redeschis. Pentru că i s-a dat drumul prea repede după realimentare, Massa a plecat cu furtunul în continuare conectat. Acesta s-a rupt și a accidentat un mecanic. Până ce colegii acestuia au alergat după mașina brazilianului și au îndepărtat furtunul, Massa a pierdut mult timp prețios. A revenit pe ultima poziție și a terminat cursa pe 13, fără puncte.
A fost anul în care titlul s-a jucat în ultimele viraje al Marelui Premiu al Braziliei. Hamilton i-a “suflat” atunci coroana lui Massa pentru numai un punct. Pe atunci, sistemul de punctaj era 10-8-6-5-4-3-2-1. Și dacă ar fi luat un singur punct în cursa din Singapore (adică locul 8), Massa ar fi fost campion mondial în 2008, căci avea o victorie mai mult decât Hamilton. La fel, fără cele 6 puncte adunate atunci de Hamilton. (Cazul e documentat aici).
Piquet jr. a recunoscut
Evident, la momentul acela, al cursei din Singapore, toată lumea a bănuit că Piquet jr. intrase voit în zid. Pilotul a declarat însă că fusese un accident. Un an mai târziu însă, Piquet jr. a fost înlocuit de Renault cu Romain Grosjean. Atunci, brazilianul s-a decis să vorbească și a spus că produsese voit accidentul, într-o înscenare făcută împreună cu conducerea team-ului.
După o anchetă, Renault F1 a fost acuzată de conspirație pe 4 septembrie și urma să răspundă acuzației pe 21 septembrie 2009. Pe 16 septembrie, Renault a declarat că nu va contesta acuzațiile și a anunțat că directorul general al echipei, Flavio Briatore, și directorul executiv de inginerie, Pat Symonds, au părăsit echipa. Pe 21 septembrie, s-a anunțat că echipa Renault F1 a fost descalificată din Formula 1. Descalificarea a fost suspendată pentru doi ani. Briatore a fost interzis pe termen nelimitat, în timp ce Symonds a primit o interdicție de cinci ani. Interdicțiile lor au fost ulterior anulate de un tribunal francez, deși amândoi au fost de acord să nu lucreze în Formula 1 sau la evenimente sancționate de FIA pentru o perioadă determinată, ca parte a unei înțelegeri ulterioare încheiate cu organismul de conducere. Briatore s-a întors în cele din urmă în F1 iar în 2025 ca director al echipei Alpine, în timp ce Symonds s-a întors în 2011 în postura de consultant tehnic pentru Virgin Racing.
FIA nu a “reparat” rezultatul
În același timp, Felipe Massa nu a primit nimic înapoi. El a dat în judecată în martie 2024 FIA și Formula One Management. Brazilianul susține că persoanele cu funcții de conducere știau despre accidentul deliberat al lui Nelson Piquet Jr. la Marele Premiu de la Singapore din 2008, dar că nu au investigat. Investigația ar fi anulat rezultatul cursei și l-ar fi schimbat pe cel al campionatului. Prin proces, care se desfășoară la Înalta Curte din Londra, se solicită despăgubiri de aproximativ 80 milioane de dolari și o declarație că Massa este adevăratul campion. Massa nu cere totuși ca Lewis Hamilton să fie deposedat oficial de titlul din 2008.
Un articol publicat în martie 2023 de F1-insider.com conținea declarații ale lui Ecclestone în care acesta afirma că lui și președintelui FIA de atunci, Max Mosley, li s-a spus destul de repede că accidentul a fost rodus intenționat. Astfel, cei doi au avut „suficiente informații la timp pentru a investiga problema”. Însă fostul șef al F1, care avea 92 de ani la momentul citatelor, a declarat cinci luni mai târziu pentru Reuters că nu-și amintește să fi acordat interviul sau să fi făcut acele declarații. De atunci, el a susținut că declarațiile au fost interpretate greșit din cauza barierei lingvistice cu publicația germană.
