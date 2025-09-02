Ce mai e azi o depășire? | Analiza lui Adrian Georgescu după Marele Premiu al Țărilor de Jos - Antena Sport

Manevra lui Leclerc în dauna lui Russell, din cursa de la Zandvoort, mi s-a părut una dintre cele mai frumoase depășiri din ultimii ani.

Imposibilul devenit posibil

În primul rând, a fost desfășurată pe o pistă unde acest lucru e foarte greu de făcut. În al doilea rând, s-a petrecut în timp ce ambii piloți aveau acces la sistemul DRS, deci aveau condiții egale. Execuția a fost desăvârșită: Leclerc a atacat pe exteriorul virajului 11, apoi a trecut în față la ieșirea din virajul 12. A cucerit fiecare centimetru de spațiu posibil pe care l-a avut la dispoziție, monegascul dovedind un control extraordinar al mașinii.

Dacă urmăriți imaginile din monopostul lui Russell, aripa anterioară a mașinii lui Leclerc apare parcă de niciunde și-și face loc în viraj. Ai senzația că mașina lui a trecut prin cea din față.

”Să interzicem de tot depășirile?”

Problema a fost că a existat o coliziune. Câteva fragmente au sărit din mașina lui Russell. S-a pus atunci problema unei penalizări pentru Leclerc. Comisarilor le-au fost necesare peste 5 ore pentru a analiza imaginile și a audia părțile. Până la urmă, Leclerc nu a fost penalizat pentru această manevră, dar asta numai pentru că nu au existat probe concludente că mașina sa ar fi depășit limitele pistei.

În decizia comisarilor poate a contat faptul că, ulterior, monegascul a fost scos din luptă, în mod ironic, de către colegul lui Russell. Antonelli a calculat un pic greșit avântul și traiectoria în timpul unei depășiri și l-a acroșat pe Leclerc.