„E cel mai greu sezon?” Lewis Hamilton, răspuns ferm înainte de prima cursă la Monza cu Ferrari - Antena Sport

Lewis Hamilton a oferit declarații înainte de Marele Premiu al Italiei. Pilotul britanic va concura în premieră pentru Ferrari la Monza, circuitul legendar al Formulei 1. Cursa va fi duminică, de la 15:45, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.

Lewis Hamilton a primit o penalizare de cinci poziții pe grilă în Marele Premiu al Italiei, după greșeală comisă înaintea cursei din Țările de Jos. El a recunoscut că a fost de-a dreptul șocat de decizia luată de comisarii de cursă.

Lewis Hamilton a prefațat Marele Premiu al Italiei

Întrebat și dacă e cel mai greu sezon din carieră, ținând cont că a fost nevoit și să abandoneze în cursa din runda precedentă după ce s-a izbit de parapet, Lewis Hamilton a oferit un răspuns clar. Pilotul britanic a amintit de anul 2009, atunci când din postura de campion mondial en-titre, a încheiat sezonul pe locul cinci.

Totodată, Hamilton a punctat faptul că și sezoanele următoare, în care Sebastian Vettel a devenit campion mondial, au fost unele dificile pentru el, la fel cum s-a întâmplat și în anii 2022 și 2023, în care Max Verstappen a cucerit titlul la piloți.

„Am ajuns acasă și am văzut că am primit o penalizare, am fost foarte șocat, să fiu sincer. Nu e totul în alb și negru, chiar m-am ridicat, dar nu suficient pentru a fi pe placul lor.