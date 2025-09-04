„E cel mai greu sezon?” Lewis Hamilton, răspuns ferm înainte de prima cursă la Monza cu Ferrari - Antena Sport

Închide meniul
„E cel mai greu sezon?" Lewis Hamilton, răspuns ferm înainte de prima cursă la Monza cu Ferrari

„E cel mai greu sezon?” Lewis Hamilton, răspuns ferm înainte de prima cursă la Monza cu Ferrari

Publicat: 4 septembrie 2025, 18:12

Lewis Hamilton, în timpul unei conferințe de presă/ Profimedia

Lewis Hamilton a oferit declarații înainte de Marele Premiu al Italiei. Pilotul britanic va concura în premieră pentru Ferrari la Monza, circuitul legendar al Formulei 1. Cursa va fi duminică, de la 15:45, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY. 

Lewis Hamilton a primit o penalizare de cinci poziții pe grilă în Marele Premiu al Italiei, după greșeală comisă înaintea cursei din Țările de Jos. El a recunoscut că a fost de-a dreptul șocat de decizia luată de comisarii de cursă. 

Lewis Hamilton a prefațat Marele Premiu al Italiei 

Întrebat și dacă e cel mai greu sezon din carieră, ținând cont că a fost nevoit și să abandoneze în cursa din runda precedentă după ce s-a izbit de parapet, Lewis Hamilton a oferit un răspuns clar. Pilotul britanic a amintit de anul 2009, atunci când din postura de campion mondial en-titre, a încheiat sezonul pe locul cinci. 

Totodată, Hamilton a punctat faptul că și sezoanele următoare, în care Sebastian Vettel a devenit campion mondial, au fost unele dificile pentru el, la fel cum s-a întâmplat și în anii 2022 și 2023, în care Max Verstappen a cucerit titlul la piloți. 

„Am ajuns acasă și am văzut că am primit o penalizare, am fost foarte șocat, să fiu sincer. Nu e totul în alb și negru, chiar m-am ridicat, dar nu suficient pentru a fi pe placul lor.  

A fi penalizat e destul de greu, dar voi învăța din asta. Va fi greu în acest week-end, calificările sunt strânse și să primești o retrogradare de cinci poziții, nu e un lucru bun la prima ta cursă la Monza cu Ferrari. Îmi oferă totuși mai multe motive pentru a lupta și mă motivează. 

(E cel mai greu sezon?) Nu-mi amintesc fiecare sezon în parte, deci nu vrea să compar. Îmi amintesc că 2009 nu a fost grozav, 2010, 2011, 2012. La fel 2022 și 2023. Deci sunt multe.  

Dar îmi trăiesc visul, să concurez pentru Ferrari. Am avut anul trecut la dispoziție pentru a mă pregăti pentru asta, au fost multe ajustări și au mutat întreg Pământul pentru ca eu să mă acomodez.  

Sincer, cu cât este mai greu, cu atât de poate îmbunătăți mai mult. Anul acesta a fost dificil, dar te pregătește pentru zile mai bune și vom fi mai puternici din acest motiv”, a declarat Lewis Hamilton, conform formula1.com, înaintea Marelui Premiu al Italiei. 

1 Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări" 2 Lovitură de proporţii pentru Adrian Mititelu. Cât va încasa după transferul lui Blănuţă, făcut în ultima secundă 3 Ianis Hagi, acord total cu noua echipă. Noul coleg a confirmat mutarea: "S-a făcut transferul" 4 "Telenovela" transferului lui Ianis Hagi se apropie de final. A ajuns în Turcia şi e gata să semneze 5 Kurt Zouma a devenit cel mai scump jucător din Liga 1! Cine se află în spatele starului de 10.000.000 de euro 6 Ce transfer a ratat Ianis Hagi. Echipa din Top 5 campionate la care ar fi putut ajunge: "Se potrivea acolo"
