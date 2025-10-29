Sergio Perez, verdict dur despre ce înseamnă să fii coechipier cu Verstappen: "Nu poţi supravieţui! Nici Hamilton sau Leclerc" - Antena Sport

Sergio Perez a vorbit despre ce înseamnă să fii al doilea pilot de la Red Bull. Dacă Max Verstappen a fost principalul pilot al austriecilor în ultimii ani şi a avut parte de succes, câştigând titlul mondial de patru ori, coechipierii săi au avut o misiune mult mai complicată.

Cel mai recent exemplu este Yuki Tsunoda, cel care în 18 curse a reuşit să termine o singură dată peste Verstappen. Mulţi nu ar pune la socoteală nici acest moment, fiind vorba de cursa din Austria în care olandezul a abandonat după ce a fost lovit de Kimi Antonelli.

Sergio Perez, despre poziţia de pilot secund la Red Bull: “Dacă nu pilotezi ca el, eşti complet pierdut”

Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alex Albon, Sergio Perez, Liam Lawson şi Yuki Tsunoda au fost coechipierii lui Verstappen la Red Bull. Cel mai de succes a fost mexicanul, cel care a spus că nu este vina piloţilor pentru rezultatele modeste, ci pentru că totul se învârte în jurul olandezului la Red Bull:

“E o poziţie destul de complicată. Evident, e deja dificil să fii coechipierul lui Max, dar să fii cu el la Red Bull e un lucru pe care oamenii nu îl înţeleg.

Sunt multe lucruri pe care pot să vi le zic. Ideea e că e extrem de dificil pentru un pilot. Niciun pilot nu poate supravieţui acolo. Nu contează dacă Hamilton sau Leclerc se află la volan. Nu îmi place să critic piloţii care sunt acolo, deoarece am fost şi eu în acea poziţie şi ştiu exact prin ce trec.