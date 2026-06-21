Suma cu care s-a ales Istvan Kovacs după ce a arbitrat meciul 1.000 din istoria Cupei Mondiale

Istvan Kovacs a condus primul său meci din carieră la Campionatul Mondial și s-a întâmplat într-un moment special, la jocul cu numărul 1.000 din istoria turneului final.

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Japonia a „demolat-o” pe Tunisia, scor 4-0, iar centralul din Carei a avut o prestație solidă, fără să acorde măcar un cartonaș galben pe tot parcursul partidei.

Istvan Kovacs și suma încasată după Tunisia – Japonia 0-4

Istvan Kovacs a fost delegat la centrul partidei dintre Tunisia și Japonia, iar arbitrul român a avut per total o evoluție bună, judecând bine chiar și o fază controversată petrecută în debutul jocului.

Centralul din Carei a fost recompensat cu 100.000 de dolari pentru prezența la acest turneu final, însă acesta este recompensat și pentru fiecare meci arbitrat.

Concret, pentru duelul Tunisia – Japonia, Istvan Kovacs a primit suma de 3.000 de dolari. Dacă va fi delegat la un meci din fazele eliminatorii, arbitrul va primi 10.000 de dolari.