Antrenorul lui Istanbul Başakşehir, după dubla cu Universitatea Craiova: "Am fost eliminaţi de o echipă ceva mai slabă" - Antena Sport

Cagdas Atan, antrenorul celor de la Istanbul Başakşehir, a digerat cu greu eliminarea din play-off-ul Conference League. Universitatea Craiova s-a impus cu 5-2 în faţa turcilor şi a obţinut o calificare istorică.
Turcii au deschis scorul prin David Selke, dar golul rapid al lui Cicâldău a adus nebunia pe Oblemenco. Baiaram, jucător incert înaintea partidei, a marcat şi el în prima repriză. În minutul 81, Nsimba a spulberat orice speranţă a turcilor, iar Universitatea Craiova s-a calificat în grupa principală Conference League.
Cagdas Atan este de părere că Universitatea Craiova este mai slabă decât Vikingur
În turul 3 preliminar, Istanbul a trecut de Vikingur, iar antrenorul echipei din Turcia este de părere că atunci, echipa sa a reuşit să treacă de un adversar mai puternic. La finalul meciului din Bănie, el s-a arătat dezamăgit de faptul că formaţia pe care o pregăteşte nu a reuşit să treacă de o echipă mai slabă decât cea din Islanda.
Cu toate acestea, Atan a rămas fair-play şi le-a urat succes oltenilor lui Mirel Rădoi în faza principală Conference League:
“Am trecut de un adversar mai greu (n.r. Vikingur) și, din păcate, am fost eliminați de o echipă ceva mai slabă (n.r. Universitatea Craiova). Am avut un start de vis. Am început excelent cu golul marcat dintr-o fază fixă. Așa cum am subliniat înaintea meciului, am căzut rapid în duelurile unu la unu. În astfel de medii încinse, aceste probleme sunt taxate cu goluri. Și, într-adevăr, cele două goluri au fost la fel.
Am dominat partida în repriza a doua prin atacurile noastre până la cartonașul roșu. După aceea, jocul s-a terminat pentru noi. Nuno Da Costa s-a accidentat imediat după ce a intrat. Am fost nevoiți să jucăm în nouă oameni. Îi felicit pe cei de la Universitatea Craiova. Le doresc succes în UEFA Conference League. Pentru a fi din nou aici, trebuie să ne redresăm în campionat”, a declarat Cagdas Atan, citat de fanatik.com.tr.
Mihai Rotaru, planuri mari cu Universitatea Craiova după calificarea în Conference League: “Ne dorim campionatul”
Aflaţi pe primul loc în Liga 1 şi calificaţi în Conference League, oltenii au planuri mari sezonul acesta. Mihai Rotaru vrea ca echipa sa să îşi ia revanşa pentru titlul pierdut în 2020 şi a anunţat că anul acesta, Universitatea Craiova se va lupta pentru titlul de campioană.
Mai mult, Rotaru a anunţat că echipa sa va mai face două transferuri până la finalul perioadei de mercato, dar aşteaptă să vadă exact ce sume vor intra în conturile clubului după această performanţă: