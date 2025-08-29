Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Antrenorul lui Istanbul Başakşehir, după dubla cu Universitatea Craiova: "Am fost eliminaţi de o echipă ceva mai slabă" - Antena Sport

Home | Fotbal | Conference League | Antrenorul lui Istanbul Başakşehir, după dubla cu Universitatea Craiova: “Am fost eliminaţi de o echipă ceva mai slabă”

Antrenorul lui Istanbul Başakşehir, după dubla cu Universitatea Craiova: “Am fost eliminaţi de o echipă ceva mai slabă”

Publicat: 29 august 2025, 12:54

Comentarii
Antrenorul lui Istanbul Başakşehir, după dubla cu Universitatea Craiova: Am fost eliminaţi de o echipă ceva mai slabă

Atan şi Rădoi / Profimedia

Cagdas Atan, antrenorul celor de la Istanbul Başakşehir, a digerat cu greu eliminarea din play-off-ul Conference League. Universitatea Craiova s-a impus cu 5-2 în faţa turcilor şi a obţinut o calificare istorică.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Turcii au deschis scorul prin David Selke, dar golul rapid al lui Cicâldău a adus nebunia pe Oblemenco. Baiaram, jucător incert înaintea partidei, a marcat şi el în prima repriză. În minutul 81, Nsimba a spulberat orice speranţă a turcilor, iar Universitatea Craiova s-a calificat în grupa principală Conference League.

Cagdas Atan este de părere că Universitatea Craiova este mai slabă decât Vikingur

În turul 3 preliminar, Istanbul a trecut de Vikingur, iar antrenorul echipei din Turcia este de părere că atunci, echipa sa a reuşit să treacă de un adversar mai puternic. La finalul meciului din Bănie, el s-a arătat dezamăgit de faptul că formaţia pe care o pregăteşte nu a reuşit să treacă de o echipă mai slabă decât cea din Islanda.

Cu toate acestea, Atan a rămas fair-play şi le-a urat succes oltenilor lui Mirel Rădoi în faza principală Conference League:

“Am trecut de un adversar mai greu (n.r. Vikingur) și, din păcate, am fost eliminați de o echipă ceva mai slabă (n.r. Universitatea Craiova). Am avut un start de vis. Am început excelent cu golul marcat dintr-o fază fixă. Așa cum am subliniat înaintea meciului, am căzut rapid în duelurile unu la unu. În astfel de medii încinse, aceste probleme sunt taxate cu goluri. Și, într-adevăr, cele două goluri au fost la fel.

Reclamă
Reclamă

Am dominat partida în repriza a doua prin atacurile noastre până la cartonașul roșu. După aceea, jocul s-a terminat pentru noi. Nuno Da Costa s-a accidentat imediat după ce a intrat. Am fost nevoiți să jucăm în nouă oameni. Îi felicit pe cei de la Universitatea Craiova. Le doresc succes în UEFA Conference League. Pentru a fi din nou aici, trebuie să ne redresăm în campionat”, a declarat Cagdas Atan, citat de fanatik.com.tr.

Mihai Rotaru, planuri mari cu Universitatea Craiova după calificarea în Conference League: “Ne dorim campionatul”

Aflaţi pe primul loc în Liga 1 şi calificaţi în Conference League, oltenii au planuri mari sezonul acesta. Mihai Rotaru vrea ca echipa sa să îşi ia revanşa pentru titlul pierdut în 2020 şi a anunţat că anul acesta, Universitatea Craiova se va lupta pentru titlul de campioană.

Mai mult, Rotaru a anunţat că echipa sa va mai face două transferuri până la finalul perioadei de mercato, dar aşteaptă să vadă exact ce sume vor intra în conturile clubului după această performanţă:

Vremea 1-29 septembrie 2025. Vara intră în prelungiri, cu temperaturi de 35 de grade. Unde va fi cel mai caldVremea 1-29 septembrie 2025. Vara intră în prelungiri, cu temperaturi de 35 de grade. Unde va fi cel mai cald
Reclamă

“Ne dorim campionatul. L-am pierdut pe cel din 2020 și sperăm să nu-l mai ratăm acum. Baiaram este Baiaram, un jucător aparte. Mai vrem să aducem încă doi jucători până la finalul campaniei de transferuri.

Nu noi am scris istorie, ci băieții. Noi nu facem calcule, așteptăm să vedem ce bani intră, ca să știm ce cheltuim. Important e că echipa trebuie să-și continue drumul. Pe acest teren va fi greu pentru oricine să joace. Atmosfera a fost fantastică!”, a spus Mihai Rotaru, la finalul meciului cu Istanbul.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Unde se face profitul cel mai mare în România şi ce afaceri să eviţi. Guda: "Pe textile e jale mare"
Observator
Unde se face profitul cel mai mare în România şi ce afaceri să eviţi. Guda: "Pe textile e jale mare"
“M-a nenorocit! Lucescu e blat cu Rotaru” Gigi Becali şi-a pus mâinile în cap când a văzut convocările selecţionerului pentru meciurile cu Canada şi Cipru
Fanatik.ro
“M-a nenorocit! Lucescu e blat cu Rotaru” Gigi Becali şi-a pus mâinile în cap când a văzut convocările selecţionerului pentru meciurile cu Canada şi Cipru
14:05
LIVE TEXTTragerea la sorţi a grupelor Europa League. FCSB şi află adversarele ACUM
14:00
Gigi Becali a ironizat-o pe Universitatea Craiova după calificarea în cupele europene: “Ce facem, conferințe?”
13:46
LIVE VIDEOPrimul antrenament al Marelui Premiu al Ţărilor de Jos e ACUM. Cursa e duminică (15:45, Antena 1 şi AntenaPLAY)
13:37
Ianis Hagi a ratat convocarea la echipa naţională! Mircea Lucescu s-a ţinut de cuvânt
13:19
Tragerea la sorți a grupei Conference League, LIVE TEXT. Universitatea Craiova își află adversarele
13:12
NEWS ALERTMircea Lucescu a anunţat lista cu cei 26 de tricolori convocaţi pentru meciurile României cu Canada şi Cipru
Vezi toate știrile
1 Mirel Rădoi le-a cerut scuze jucătorilor săi şi le-a dat o veste mare după calificarea istorică în grupa UECL! 2 Jaqueline Cristian s-a calificat în turul 3 la US Open, după o revenire de senzație! Sorana Cîrstea, eliminată de Muchova 3 Care sunt posibilii adversari ai FCSB-ului, din grupa principală a Europa League 4 FCSB – Aberdeen 3-0! Roş-albaştrii, din nou în grupa Europa League! Olaru a reuşit o “dublă”, Şut, gol superb 5 Câți bani va încasa Universitatea Craiova după calificarea istorică în Conference League 6 Ce a putut spune Mihai Stoica după calificarea Universităţii Craiova în grupa Conference League
Citește și
Cele mai citite
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de aniReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patronSuma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”