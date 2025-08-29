Antrenorul lui Istanbul Başakşehir, după dubla cu Universitatea Craiova: "Am fost eliminaţi de o echipă ceva mai slabă" - Antena Sport

Cagdas Atan, antrenorul celor de la Istanbul Başakşehir, a digerat cu greu eliminarea din play-off-ul Conference League. Universitatea Craiova s-a impus cu 5-2 în faţa turcilor şi a obţinut o calificare istorică.

Turcii au deschis scorul prin David Selke, dar golul rapid al lui Cicâldău a adus nebunia pe Oblemenco. Baiaram, jucător incert înaintea partidei, a marcat şi el în prima repriză. În minutul 81, Nsimba a spulberat orice speranţă a turcilor, iar Universitatea Craiova s-a calificat în grupa principală Conference League.

Cagdas Atan este de părere că Universitatea Craiova este mai slabă decât Vikingur

În turul 3 preliminar, Istanbul a trecut de Vikingur, iar antrenorul echipei din Turcia este de părere că atunci, echipa sa a reuşit să treacă de un adversar mai puternic. La finalul meciului din Bănie, el s-a arătat dezamăgit de faptul că formaţia pe care o pregăteşte nu a reuşit să treacă de o echipă mai slabă decât cea din Islanda.

Cu toate acestea, Atan a rămas fair-play şi le-a urat succes oltenilor lui Mirel Rădoi în faza principală Conference League:

“Am trecut de un adversar mai greu (n.r. Vikingur) și, din păcate, am fost eliminați de o echipă ceva mai slabă (n.r. Universitatea Craiova). Am avut un start de vis. Am început excelent cu golul marcat dintr-o fază fixă. Așa cum am subliniat înaintea meciului, am căzut rapid în duelurile unu la unu. În astfel de medii încinse, aceste probleme sunt taxate cu goluri. Și, într-adevăr, cele două goluri au fost la fel.