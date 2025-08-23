Decizia radicală luată de turci, înainte de Universitatea Craiova - Istanbul Başakşehir - Antena Sport

Universitatea Craiova se pregăteşte pentru duelul cu Istanbul Başakşehir, returul play-off-ului Conference League. Oltenii au câştigat cu 2-1 meciul tur, din Turcia, şi pleacă cu prima şansă înaintea returului de pe Ion Oblemenco.

Meciul va avea loc joi seară, dar până atunci, Universitatea Craiova va mai juca un meci în Liga 1 până atunci. Duminică, de la ora 18:30, oltenii vor juca pe teren propriu contra celor de la Petrolul Ploieşti.

Istanbul Başakşehir şi-a amânat meciul din campionat, înaintea returului cu Universitatea Craiova

În acest weekend, Istanbul Başakşehir ar fi trebuit să joace în campionat împotriva celor de la Rizesport, echipa la care evoluează Valentin Mihăilă, fost jucător al oltenilor.

Formaţia din Istanbul a făcut însă cerere şi a putut să amâne duelul din campionat, pentru a pregăti mai bine returul care va avea loc la Craiova. Astfel, turcii vor avea la ora meciului o săptămână fără joc, în timp ce echipa lui Mirel Rădoi va continua să joace la trei zile.

Ce a spus Mirel Rădoi înainte de Universitatea Craiova – Petrolul

Având în vedere importanța „dublei” cu Bașakșehir, Mirel Rădoi a dat de înțeles că jucătorii săi s-ar putea gândi doar la duelul retur, din play-off-ul Conference League. Astfel, antrenorul oltenilor consideră duelul cu Petrolul drept unul „capcană”.