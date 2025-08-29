Gică Craioveanu știe care e cel mai dificl adversar al Universității Craiova, din UECL: "E peste toți!" - Antena Sport

Închide meniul
Gică Craioveanu știe care e cel mai dificl adversar al Universității Craiova, din UECL: “E peste toți!”

Alex Ioniță Publicat: 29 august 2025, 19:48

Gică Craioveanu, în timpul unui interviu / Antena Sport

Gică Craioveanu a vorbit despre adversarii Universității Craiova, din grupa principală a Conference League. Acesta a spus și care este cel mai dificil oponent al oltenilor.

Universitatea Craiova s-a calificat în Conference League după ce a învins-o pe Bașakșehir, cu scorul general de 5-2, în play-off. Cu Rapid Viena, Sparta Praga, Mainz, AEK Atena, Rakow și Noah se vor duela oltenii, în grupa principală.

Gică Craioveanu a numit cel mai dificil adversar al Universității Craiova, din Conference League

În opinia lui Gică Craioveanu, Mainz este cea mai dificlă adversară a Universității Craiova. Fostul jucător este de părere că formația din Bundesliga le va pune mari dificultăți oltenilor.

De asemenea, Craioveanu a analizat și celelalte adversare ale oltenilor și a dat de înțeles că Universitatea Craiova se poate califica în primăvara europeană.

“Rapid Viena nu mai este o echipă de speriat cum era odată sau să provină dintr-un campionat puternic.

Nu mai sunt echipe așa bune (n.r. în campionatul Austriei), chiar dacă Salzburg e tot timpul în Champions League.

Cu Sparta Praga suntem la egalitate sau chiar favoriți. Nu îmi e frică. După ce am văzut cu Bașakșehir, nu mi-e frică. Am câștigat ambele meciuri și i-am zdruncinat. Mi se pare mai bună decât Rapid Viena, dar nu e de speriat.

Mainz mi se pare peste toți. Mainz este chiar o echipă puternică, care vine dintr-un campionat puternic. Eu urmăresc campionatul Germaniei.

Este o echipă bună, care marchează și care stă bine fizic. Bundesliga este între primele 4 campionate din lume.

Poate văd un plus și la AEK Atena. În rest, mi se par echilibrate adversarele”, a spus Gică Craioveanu, la digisport.ro.

Mihai Rotaru, veste uriașă pentru jucătorii Universității Craiova: “Va fi o primă suplimentară”

Mihai Rotaru a venit cu o veste uriașă pentru jucătorii Universității Craiova. Patronul a dezvăluit că aceștia vor primi o „primă suplimentară”, după calificarea în Conference League.

Oltenii lui Mirel Rădoi se vor lupta pentru calificarea în primăvara europeană, fiind calificați în grupa principală a Conference League. Rapid Viena, Sparta Praga, Mainz, AEK Atena, Rakow și Noah sunt adversarele Universității Craiova.

După aflarea adversarilor, Mihai Rotaru a explicat că jucătorii au deja, în contract, câte o primă pentru calificarea în cupele europene.

Totuși, patronul oltenilor a venit cu o veste bună. Acesta a decis să ofere o altă sumă de bani, după performanța obținută de olteni.

„În afară de contracte, va fi o primă suplimentară. Nu discutăm așa ceva. De-a lungul timpului, când mai veneau căpitanii la mine să ceară prime, dar asta nu s-a mai întâmplat de mult, le ziceam: Băieți, datoria voastră e să cereți prime, datoria mea este să vă resping, așa că hai să mergem mai departe.

Ei au prime bune în contract, dar vor avea și prime suplimentare, pe care le voi discuta. Așa am hotărât cu acționarii. Nici nu contează cât e, atât timp cât e ceva în plus, cred eu că e bine-venită”, a spus Mihai Rotaru, la fanatik.ro.

