Gică Craioveanu știe care e cel mai dificl adversar al Universității Craiova, din UECL: "E peste toți!" - Antena Sport

Gică Craioveanu a vorbit despre adversarii Universității Craiova, din grupa principală a Conference League. Acesta a spus și care este cel mai dificil oponent al oltenilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Universitatea Craiova s-a calificat în Conference League după ce a învins-o pe Bașakșehir, cu scorul general de 5-2, în play-off. Cu Rapid Viena, Sparta Praga, Mainz, AEK Atena, Rakow și Noah se vor duela oltenii, în grupa principală.

Gică Craioveanu a numit cel mai dificil adversar al Universității Craiova, din Conference League

În opinia lui Gică Craioveanu, Mainz este cea mai dificlă adversară a Universității Craiova. Fostul jucător este de părere că formația din Bundesliga le va pune mari dificultăți oltenilor.

De asemenea, Craioveanu a analizat și celelalte adversare ale oltenilor și a dat de înțeles că Universitatea Craiova se poate califica în primăvara europeană.

“Rapid Viena nu mai este o echipă de speriat cum era odată sau să provină dintr-un campionat puternic.