Gică Craioveanu știe care e cel mai dificl adversar al Universității Craiova, din UECL: "E peste toți!" - Antena Sport

Gică Craioveanu a vorbit despre adversarii Universității Craiova, din grupa principală a Conference League. Acesta a spus și care este cel mai dificil oponent al oltenilor.
Universitatea Craiova s-a calificat în Conference League după ce a învins-o pe Bașakșehir, cu scorul general de 5-2, în play-off. Cu Rapid Viena, Sparta Praga, Mainz, AEK Atena, Rakow și Noah se vor duela oltenii, în grupa principală.
Gică Craioveanu a numit cel mai dificil adversar al Universității Craiova, din Conference League
În opinia lui Gică Craioveanu, Mainz este cea mai dificlă adversară a Universității Craiova. Fostul jucător este de părere că formația din Bundesliga le va pune mari dificultăți oltenilor.
De asemenea, Craioveanu a analizat și celelalte adversare ale oltenilor și a dat de înțeles că Universitatea Craiova se poate califica în primăvara europeană.
“Rapid Viena nu mai este o echipă de speriat cum era odată sau să provină dintr-un campionat puternic.
Nu mai sunt echipe așa bune (n.r. în campionatul Austriei), chiar dacă Salzburg e tot timpul în Champions League.
Cu Sparta Praga suntem la egalitate sau chiar favoriți. Nu îmi e frică. După ce am văzut cu Bașakșehir, nu mi-e frică. Am câștigat ambele meciuri și i-am zdruncinat. Mi se pare mai bună decât Rapid Viena, dar nu e de speriat.
Mainz mi se pare peste toți. Mainz este chiar o echipă puternică, care vine dintr-un campionat puternic. Eu urmăresc campionatul Germaniei.