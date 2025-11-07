Mihai Rotaru jubilează după 1-0 cu Rapid Viena: „Trei puncte și la autocar. Cu Mainz vor fi 30.000 de Rădoi în tribune” - Antena Sport

Universitatea Craiova a bifat primul succes din grupa principală de UEFA Conference League, după 1-0 pe terenul celor de la Rapid Viena. Oltenii au controlat în totalitate jocul și scorul ar fi putut căpăta proporții, dacă aceștia erau mai preciși la finalizare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mihai Rotaru s-a declarat încântat de evoluția întregii echipe și consideră că Mirel Rădoi și jucătorii au forța necesară pentru a aduce în sfârșit titlul în Bănie.

Mihai Rotaru, convins că Universitatea Craiova poate lua titlul

Fără Mirel Rădoi, eliminat în minutul 19, Universitatea Craiova a luat toate cele trei puncte din deplasarea de la Rapid Viena. Oltenii au făcut un joc solid și au controlat disputa în totalitate.

Mihai Rotaru a reacționat imediat după succesul echipei sale și a transmis că aducerea titlului în Bănie nu este un obiectiv complicat pentru Mirel Rădoi.

Mai mult decât atât, acesta a transmis că va fi un infern pe ”Oblemenco” la partida cu Mainz, cel mai bine cotat adversar al oltenilor din acest sezon european.