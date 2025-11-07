Mihai Rotaru jubilează după 1-0 cu Rapid Viena: „Trei puncte și la autocar. Cu Mainz vor fi 30.000 de Rădoi în tribune” - Antena Sport

Universitatea Craiova a bifat primul succes din grupa principală de UEFA Conference League, după 1-0 pe terenul celor de la Rapid Viena. Oltenii au controlat în totalitate jocul și scorul ar fi putut căpăta proporții, dacă aceștia erau mai preciși la finalizare.
Mihai Rotaru s-a declarat încântat de evoluția întregii echipe și consideră că Mirel Rădoi și jucătorii au forța necesară pentru a aduce în sfârșit titlul în Bănie.
Mihai Rotaru, convins că Universitatea Craiova poate lua titlul
Fără Mirel Rădoi, eliminat în minutul 19, Universitatea Craiova a luat toate cele trei puncte din deplasarea de la Rapid Viena. Oltenii au făcut un joc solid și au controlat disputa în totalitate.
Mihai Rotaru a reacționat imediat după succesul echipei sale și a transmis că aducerea titlului în Bănie nu este un obiectiv complicat pentru Mirel Rădoi.
Mai mult decât atât, acesta a transmis că va fi un infern pe ”Oblemenco” la partida cu Mainz, cel mai bine cotat adversar al oltenilor din acest sezon european.
„Sunt încrezător că luăm campionatul. Echipa arată forța pe care am arătat-o la începutul campionatului, semnele sunt bune, suntem foarte aproape de locul întâi. Suntem acolo ca să gestionăm și momentele dificile. Mirel știe să-și adune băieții și să facă o treabă extraordinară. Când am avut probleme, el spunea că e mulțumit că băieții încearcă să facă ceea ce le cere.
Trei puncte și la autocar. O victorie importantă, am început meciul bine. S-a văzut și în seara asta că arătăm bine. Scorul ar fi putut fi mai mare. Este imposibil să trăiești fotbalul fără pasiune. Mă uitam la austrieci, era loja comună, cred că o să trăiască 100 și ceva de ani. Noi dacă am fi jucat așa la Craiova, ne luau toți pe sus.
Va reveni acea încredere și sunt convins că vom arăta din ce în ce mai bine. (n. r. eliminare Rădoi) Mi-e greu să comentez, nu am văzut faza și nu știu ce are și ce nu are voie să facă un antrenor în afara spațiului tehnic. Vor fi 30.000 de Mirel Rădoi în tribune la meciul cu Mainz”, a declarat Mihai Rotaru, potrivit digisport.ro.
- „Să fim modești în continuare”. Mirel Rădoi, prima reacție după Rapid Viena – Univ. Craiova 0-1. Ce a spus despre eliminare
- Pe ce loc se află Universitatea Craiova, după victoria cu Rapid Viena! Clasamentul din Conference League după 3 etape
- PAOK – Young Boys 4-0. Doar remiză pentru AEK-ul lui Răzvan Marin. Toate rezultatele serii
- Eroul Craiovei, copleșit de emoții după succesul de la Viena: „Am scris istorie! Îmi vine să plâng”
- Mirel Rădoi, eliminat după 19 minute în Rapid Viena – Universitatea Craiova! S-a răstit la un jucător advers