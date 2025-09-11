Universitatea Craiova a scăpat ușor după ce suporterii au înjurat UEFA. Pedeapsa primită - Antena Sport

Închide meniul
Universitatea Craiova a scăpat ușor după ce suporterii au înjurat UEFA. Pedeapsa primită

Andrei Nicolae Publicat: 11 septembrie 2025, 13:12

Suporterii Universității Craiova, la meciul cu Bașakșehir / Sport Pictures

UEFA a emis astăzi mai multe sancțiuni, iar pe lista forului european s-a aflat și Universitatea Craiova. Suporterii oltenilor au atras atenția prin scenografia afișată pe Ion Oblemenco la returul cu Istanbul Bașakșehir din play-off-ul Conference League, de pe urma căruia alb-albaștrii s-au calificat în grupa unică a competiției.

Fanii Craiovei au afișat mesajul “F*** UEFA”, după care au scandat “UEFA, mafia” la meciul în care echipa s-a impus cu 3-1 contra clubului din Turcia.

Universitatea Craiova a primit doar amendă

Fanii alb-albaștrilor s-au temut inițial că echipa lor va avea o parte din stadion suspendat la primul meci de pe teren propriu din Conference League, la fel precum FCSB. Cu toate acestea, UEFA a decis să dicteze doar o amendă către clubul lui Mihai Rotaru, una în valoare de 29.000 de euro, dintre care 15.000 pentru scenografie, potrivit fanatik.ro.

În plus, și crainicul echipei a scăpat ușor, în contextul în care a fost eliminat la același meci cu Bașakșehir. Toni Sorică a primit o etapă de suspendare pe care o poate ispăși în decurs de un an.

Elevii lui Mirel Rădoi debutează în Conference League în fața celor de la Rakow, pe data de 2 octombrie 2025, de la 22:00.

Programul complet al Universității Craiova în grupa UECL

Etapa 1: Rakow – Universitatea Craiova (2 octombrie 2025, 22:00)

Etapa 2: Universitatea Craiova – Noah (23 octombrie 2025, 22:00)

Etapa 3: Rapid Viena – Universitatea Craiova (6 noiembrie 2025, 22:00)

Etapa 4: Universitatea Craiova – Mainz (27 noiembrie 2025, 19:45)

Etapa 5: Universitatea Craiova – Sparta Praga (11 decembrie 2025, 19:45)

Etapa 6: AEK Atena – Universitatea Craiova (18 decembrie 2025, 22:00)

