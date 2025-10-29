Andrei Dăncuș a spus ce notă și-ar acorda după primul meci ca titular la FCSB: „Au fost greșeli” - Antena Sport

Închide meniul
Andrei Dăncuș a spus ce notă și-ar acorda după primul meci ca titular la FCSB: „Au fost greșeli”

Daniel Işvanca Publicat: 29 octombrie 2025, 23:20

Jucătorii de la FCSB la Bistrița / SPORT PICTURES

Andrei Dăncuș a fost surpriza lui Elias Charalambous din echipa de start la meciul cu Gloria Bistrița. Fotbalistul de doar 16 ani și-a trecut în palmares primul joc din postura de titular la FCSB.

Acesta a fost integralist în disputa din grupele Cupei României, pe care gruparea roș-albastră a câștigat-o cu scorul de 3-1. După fluierul final, acesta și-a evaluat prestația.

Andrei Dăncuș, integralist la primul meci ca titular la FCSB

La primul meci ca titular în tricoul celor de la FCSB, Andrei Dăncuș a evoluat pe tot parcursul partidei cu Gloria Bistrița, din grupele Cupei României. Fotbalistul de doar 16 ani a fost încântat de faptul că a primit un vot de încredere.

După fluierul final, acesta a vorbit la flash-interviu despre evoluția pe care a avut-o în acest joc, ba mai mult, și-a evaluat prestația de la Bistrița cu nota 8.

„Mă bucur că am primit această oportunitate, sper că am mulțumit, lumea, staff-ul. Toate echipele se ambiționează cu FCSB. Am intrat încrezător. Mi-aș da un 8, au fost mici greșeli, dar trecem peste.

Sper să prind cât mai multe minute și să joc bine. Idolul meu este Virgil Van Dijk”, a declarat Andrei Dăncuș, potrivit digisport.ro.

1 Surpriza pregătită de FCSB pentru meciul din Cupă cu Bistriţa. Titular în premieră la campioană 2 Primul transfer al iernii cerut de Costel Gâlcă la Rapid. Anunţul lui Victor Angelescu 3 Gigi Becali, anunţ categoric după ce a aflat de oferta de 5 milioane de euro pentru Louis Munteanu 4 EXCLUSIVIoan Suciu, şedinţă de urgenţă de 4 ore cu Denisa Golgotă, după scandalul din gimnastică: “Cel care a greşit o să plătească” 5 Revenire importantă la Rapid pentru derby-ul cu Universitatea Craiova. Titularul lui Costel Gâlcă s-a refăcut 6 Mihai Stoica a ieşit la atac şi l-a distrus pe patronul rival din Liga 1: “Cum îşi permite să vorbească?”
