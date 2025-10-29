Titular în premieră în acest sezon! Surpriza din echipa de start a lui Elias Charalambous la Bistrița - Antena Sport

FCSB debutează în grupele Cupei României în deplasare la Gloria Bistrița, iar pentru această partidă, Elias Charalambous a ales un prim 11 format din mai mulți titulari, plus o mare surpriză.
Titular în premieră în actuala stagiune este puștiul Andrei Dăncuș, cel care a debutat în tricoul celor de la FCSB contra CFR-ului, într=un meci disputat în sezonul precedent.
Andrei Dăncuș, titular în Gloria Bistrița – FCSB
Andrei Dăncuș este marea surpriză a lui Elias Charalambous pentru partida cu Gloria Bistrița, din prima etapă a grupelor Cupei României. Fotbalistul de doar 16 ani nu a bifat niciun minut în actuala stagiune, dar va juca din primul minut în această dispută.
El a debutat în tricoul roș-albaștrilor în mai anul acesta, într-un meci din play-off, contra celor de la CFR Cluj. Dăncuș a jucat 11 minute în acea partidă, încheiată cu scorul de 1-1.
Echipa de start a celor de la FCSB pentru meciul cu Gloria Bistrița
- FCSB (4-2-3-1): Zima – Graovac, Ngezana, Dăncuș, Kiki – Edjouma, Șut – Miculescu, Olaru (cpt.), Thiam – Alibec. Rezerve: Udrea – Bîrligea, Tănase, Politic, Cercel, Pantea, Radunovic, Alhassan, Stoian. Antrenor: Elias Charalambous
