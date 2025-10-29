Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Titular în premieră în acest sezon! Surpriza din echipa de start a lui Elias Charalambous la Bistrița - Antena Sport

Home | Fotbal | Cupa României | Titular în premieră în acest sezon! Surpriza din echipa de start a lui Elias Charalambous la Bistrița

Titular în premieră în acest sezon! Surpriza din echipa de start a lui Elias Charalambous la Bistrița

Daniel Işvanca Publicat: 29 octombrie 2025, 20:39

Comentarii
Titular în premieră în acest sezon! Surpriza din echipa de start a lui Elias Charalambous la Bistrița

Jucătorii celor de la FCSB / SPORT PICTURES

FCSB debutează în grupele Cupei României în deplasare la Gloria Bistrița, iar pentru această partidă, Elias Charalambous a ales un prim 11 format din mai mulți titulari, plus o mare surpriză.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Titular în premieră în actuala stagiune este puștiul Andrei Dăncuș, cel care a debutat în tricoul celor de la FCSB contra CFR-ului, într=un meci disputat în sezonul precedent.

Andrei Dăncuș, titular în Gloria Bistrița – FCSB

Andrei Dăncuș este marea surpriză a lui Elias Charalambous pentru partida cu Gloria Bistrița, din prima etapă a grupelor Cupei României. Fotbalistul de doar 16 ani nu a bifat niciun minut în actuala stagiune, dar va juca din primul minut în această dispută.

El a debutat în tricoul roș-albaștrilor în mai anul acesta, într-un meci din play-off, contra celor de la CFR Cluj. Dăncuș a jucat 11 minute în acea partidă, încheiată cu scorul de 1-1.

Echipa de start a celor de la FCSB pentru meciul cu Gloria Bistrița

  • FCSB (4-2-3-1): Zima – Graovac, Ngezana, Dăncuș, Kiki – Edjouma, Șut – Miculescu, Olaru (cpt.), Thiam – Alibec. Rezerve: Udrea – Bîrligea, Tănase, Politic, Cercel, Pantea, Radunovic, Alhassan, Stoian. Antrenor: Elias Charalambous
Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Surpări pe autostrada construită de austrieci. Problema din 2023 se repetă în acelaşi loc
Observator
Surpări pe autostrada construită de austrieci. Problema din 2023 se repetă în acelaşi loc
„Iubitul mi-a spus să îi mărturisesc ce ascund”. Povestea bărbatului care și-a schimbat sexul și este într-o relație cu un fotbalist
Fanatik.ro
„Iubitul mi-a spus să îi mărturisesc ce ascund”. Povestea bărbatului care și-a schimbat sexul și este într-o relație cu un fotbalist
22:42
LIVE TEXTGloria Bistrița – FCSB 1-2. Denis Alibec, gol şi assist. Gazdele au revenit în joc după golul lui Mensah
22:33
LIVE TEXTInter – Fiorentina 0-0. Cristi Chivu țintește o nouă victorie în Serie A. Egalitate după primele 45 de minute!
22:29
Cu ce echipă a semnat Patrick Petre: “Bine ai venit!”
22:16
S-a scris istorie în Arsenal – Brighton! Performanța remarcabilă stabilită de fotbalist
21:50
Denis Alibec, primul gol de la revenirea la FCSB! A spart gheaţa după un penalty controversat
21:03
Patronul Aurelian Ghișa a intrat pe teren cu Universitatea Craiova: “Am încercat să ajut echipa cât am putut”
Vezi toate știrile
1 Florin Talpan, discurs devastator înainte de CS Dinamo – FC Dinamo: „O clonă, la fel ca FCSB. Suporterii sunt mințiți” 2 EXCLUSIVMarian Drăgulescu s-a pronunțat în scandalul de hărțuire din gimnastică: “Sunt două «bărcuțe», trei” 3 UPDATEDecizia luată de Mirel Rădoi, după ședință de la Universitatea Craiova. Ce s-a întâmplat la antrenament 4 Juri Cisotti a primit verdictul. Cât stă pe bară mijlocașul lui FCSB accidentat în meciul cu UTA 5 Surpriza pregătită de FCSB pentru meciul din Cupă cu Bistriţa. Titular în premieră la campioană 6 EXCLUSIVRăzboi total în gimnastică, după decizia luată de FRG. Replica dată de Carmencita Constantin: „Tot eu voi fi de vină”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene
Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama eiCe a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei
Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?”Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?”