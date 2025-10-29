Titular în premieră în acest sezon! Surpriza din echipa de start a lui Elias Charalambous la Bistrița - Antena Sport

FCSB debutează în grupele Cupei României în deplasare la Gloria Bistrița, iar pentru această partidă, Elias Charalambous a ales un prim 11 format din mai mulți titulari, plus o mare surpriză.

Titular în premieră în actuala stagiune este puștiul Andrei Dăncuș, cel care a debutat în tricoul celor de la FCSB contra CFR-ului, într=un meci disputat în sezonul precedent.

Andrei Dăncuș, titular în Gloria Bistrița – FCSB

Andrei Dăncuș este marea surpriză a lui Elias Charalambous pentru partida cu Gloria Bistrița, din prima etapă a grupelor Cupei României. Fotbalistul de doar 16 ani nu a bifat niciun minut în actuala stagiune, dar va juca din primul minut în această dispută.

El a debutat în tricoul roș-albaștrilor în mai anul acesta, într-un meci din play-off, contra celor de la CFR Cluj. Dăncuș a jucat 11 minute în acea partidă, încheiată cu scorul de 1-1.

Echipa de start a celor de la FCSB pentru meciul cu Gloria Bistrița