Ionuț Lupescu, stupefiat de partida CS Dinamo - FC Dinamo: "Într-o țară normală, nu era posibil" - Antena Sport

Ionuț Lupescu, stupefiat de partida CS Dinamo - FC Dinamo: "Într-o țară normală, nu era posibil"

Ionuț Lupescu, stupefiat de partida CS Dinamo – FC Dinamo: "Într-o țară normală, nu era posibil"

Ionuț Lupescu, stupefiat de partida CS Dinamo – FC Dinamo: “Într-o țară normală, nu era posibil”

Andrei Nicolae Publicat: 28 octombrie 2025, 21:52

Ionuț Lupescu, stupefiat de partida CS Dinamo – FC Dinamo: Într-o țară normală, nu era posibil

Ionuț Lupescu acorând declarații / Antena Sport

Ionuț Lupescu, fostul jucător de la FC Dinamo și preșdintele de onoare al echipei Ministerului Afacerilor Interne, nu înțelege cum meciul dintre cele două formații cu același nume a ajuns să se dispute. Fostul component al Generației de Aur s-a declarat trist că există posibilitatea ca două cluburi, pe care el le-a numit drept mamă și fiu, să joace unul împotriva altuia.

Duelul din prima etapă a Cupei României dintre CS Dinamo și FC Dinamo l-a adus pe Arcul de Triumf și pe Ionuț Lupescu, care a avut un mesaj manifest când a acordat câteva declarații la venirea pe stadion. Cel care a cucerit șase trofee (3 titluri și 3 cupe) alături de alb-roșiii din Liga 1 și-a exprimat dorința ca brand-ul “Dinamo” să fie unul singur, sugerând fuziunea care a tot fost discutată.

Ce a spus Ionuț Lupescu înainte de CS Dinamo – FC Dinamo

În plus, Lupescu a vorbit pe scurt și despre obiectivele echipei lui Zeljko Kopic, pe care o vede luptându-se pentru Cupă și pentru primele trei poziții din campionat:

Sincer să fiu, sunt puțin trist că există această posibilitate, cea ca mama și fiul să joace un meci oficial în Cupă. Într-o țară normală, acest meci nu era posibil.

Eu sper să fie clipe mai bune, să vedem toți un singur Dinamo, așa cum își doresc toți suporterii. Sperăm că cei care au această posibilitate să analizeze și să vedem cât mai repede ce se poate face.

Cred că pentru Dinamo unul dintre obiective este să câștige Cupa. De fapt, acesta e Dinamo, campionatul și Cupa României sunt mereu obiective

Cred că au șanse, chiar dacă au avut câteva meciuri puțin mai slabe, au posibilitatea să ajungă în primele 3“, a spus Lupescu, potrivit golazo.ro.

