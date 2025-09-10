Adrian Mutu știe cine ar trebui să pregătească echipa națională! Mesaj după 2-2 cu Cipru: "Asta cred!" - Antena Sport

Adrian Mutu a vorbit după Cipru – România 2-2. Antrenorul a spus cine ar trebui să fie selecționerul echipei naționale, după rezultatul rușinos înregistrat în preliminarii.

România a făcut un nou pas greșit în drumul spre World Cup 2026. Tricolorii pot urca pe unul dintre primele două locuri doar printr-o minune și, astfel, sunt cu gândul la baraj.

Adrian Mutu a spus cine ar trebui să fie selecționerul echipei naționale

În opinia lui Adrian Mutu, Mircea Lucescu ar trebui să își continue mandatul la echipa națională, chiar dacă rezultatele din preliminarii nu au fost excelente.

În cazul în care „Il Luce” va decide să părăsească prima reprezentativă, Adrian Mutu crede că Gică Hagi este cea mai bună opțiune pentru banca selecționatei tricolore.

“(n.r. – Dacă crede că vine Gică Hagi la echipa națională) Nu cred că vine Hagi. Cred că ar trebui să rămână Lucescu. Dacă nea Mircea decide să nu mai rămână, atunci trebuie să aduci pe cineva.