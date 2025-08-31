Alex Dobre a dezvăluit pe cine a sunat prima dată după convocarea la națională: "Sper să fac o impresie bună" - Antena Sport

Alex Dobre a primit o veste bună chiar în ziua în care Rapid a întâlnit-o pe UTA Arad în etapa a opta dni Liga 1. Românul a aflat că a fost convocat de Mircea Lucescu pentru cele două meciuri din luna septembrie, după care a contribuit la victoria giuleștenilor contra echipei lui Adrian Mihalcea.

Amicalul “de lux” România – Canada e în direct vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. După amicalul cu Canada, România va disputa partida retur cu Cipru, din preliminariile World Cup 2026.

Alex Dobre: “Mi-am sunat soția și ne-am bucurat împreună”

Alex Dobre a fost convocat din nou la echipa națională, după ce și-a mai făcut apariția în preliminariile pentru EURO 2024. Jucătorul legitimat atunci la Famalicao evolua în ultima parte a meciurilor contra Andorrei și Belarusului în martie 2023.

Acum, fotbalistul de bandă dreaptă se întoarce la națională, de această dată sub comanda lui Mircea Lucescu. Rapidistul se află pe lista celor convocați pentru meciurile cu Cipru și Canada.

Recent, Dobre a vorbit despre sentimentul de a se întoarce de la națională, dar și cum a sărbătorit această veste.