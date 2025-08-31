Alex Dobre a dezvăluit pe cine a sunat prima dată după convocarea la națională: "Sper să fac o impresie bună" - Antena Sport

Alex Dobre a primit o veste bună chiar în ziua în care Rapid a întâlnit-o pe UTA Arad în etapa a opta dni Liga 1. Românul a aflat că a fost convocat de Mircea Lucescu pentru cele două meciuri din luna septembrie, după care a contribuit la victoria giuleștenilor contra echipei lui Adrian Mihalcea.
Amicalul “de lux” România – Canada e în direct vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. După amicalul cu Canada, România va disputa partida retur cu Cipru, din preliminariile World Cup 2026.
Alex Dobre: “Mi-am sunat soția și ne-am bucurat împreună”
Alex Dobre a fost convocat din nou la echipa națională, după ce și-a mai făcut apariția în preliminariile pentru EURO 2024. Jucătorul legitimat atunci la Famalicao evolua în ultima parte a meciurilor contra Andorrei și Belarusului în martie 2023.
Acum, fotbalistul de bandă dreaptă se întoarce la națională, de această dată sub comanda lui Mircea Lucescu. Rapidistul se află pe lista celor convocați pentru meciurile cu Cipru și Canada.
Recent, Dobre a vorbit despre sentimentul de a se întoarce de la națională, dar și cum a sărbătorit această veste.
“Este un lucru foarte important. Contribuțiile pe care le-am avut la club mi-au adus această convocare și sper din suflet să fac o impresie bună și împreună cu colegii mei să avem rezultate pozitive.
M-am bucurat foarte mult, era chiar în ziua meciului cu UTA. Primul lucru pe care l-am făcut: mi-am sunat soția și ne-am bucurat împreună. Consider că dacă muncești, dacă ai rezultate alături de echipă și contribuții individuale, poți avea o convocare și e o bucurie pentru fiecare jucător să fie chemat la echipa națională, să poată să își reprezinte țara și chiar sunt fericit.
Sper să aducem un plus, ăsta e și obiectivul meu, să aduc un plus și să-mi ajut pe cât pot de mult echipa. Sper să fie un prim pas bun, să contribui la aceste două meciuri cu calitatea pe care o am și de ce nu, să fiu și pe viitor aici, alături de băieți“, a declarat Alexandru Dobre în exclusivitate pentru Antena Sport.