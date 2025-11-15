Cine i-a vizitat pe "tricolori" înaintea partidei "de foc" cu Bosnia din preliminariile World Cup - Antena Sport

“Tricolorii” au avut parte de o vizită surpriză înaintea meciului “de foc” cu Bosnia. Partida din preliminariile World Cup 2026 se va disputa azi, de la ora 21:45, şi va fi în format live text, pe as.ro şi în aplicaţia AntenaSport.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La trei zile după meciul de la Zenica, România va primi vizita celor din San Marino. Ultimul meci din preliminariile World Cup 2026 va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

Cine i-a vizitat pe “tricolori” înaintea partidei “de foc” cu Bosnia din preliminariile World Cup

Staff-ul şi jucătorii naţionalei au ajuns în Bosnia încă de joi seară, pentru a pregăti partida crucială din Grupa H. Cu o zi înainte de meci, “tricolorii” lui Mircea Lucescu au avut parte de o vizită surpriză.

Concret, naţionala a fost vizitată la hotelul unde este cazată de militarii români, detaşaţi în Bosnia şi Herţegovina. “Tricolorii” le-au oferit acestora autografe şi au făcut fotografii cu ei.

“Ne mândrim cu voi și vă vom susține necondiționat. Suntem departe de casă și de cei dragi, dar voi aduceți România mai aproape de noi.