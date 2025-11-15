Cine i-a vizitat pe "tricolori" înaintea partidei "de foc" cu Bosnia din preliminariile World Cup - Antena Sport

“Tricolorii” au avut parte de o vizită surpriză înaintea meciului “de foc” cu Bosnia. Partida din preliminariile World Cup 2026 se va disputa azi, de la ora 21:45, şi va fi în format live text, pe as.ro şi în aplicaţia AntenaSport.
La trei zile după meciul de la Zenica, România va primi vizita celor din San Marino. Ultimul meci din preliminariile World Cup 2026 va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.
Cine i-a vizitat pe “tricolori” înaintea partidei “de foc” cu Bosnia din preliminariile World Cup
Staff-ul şi jucătorii naţionalei au ajuns în Bosnia încă de joi seară, pentru a pregăti partida crucială din Grupa H. Cu o zi înainte de meci, “tricolorii” lui Mircea Lucescu au avut parte de o vizită surpriză.
Concret, naţionala a fost vizitată la hotelul unde este cazată de militarii români, detaşaţi în Bosnia şi Herţegovina. “Tricolorii” le-au oferit acestora autografe şi au făcut fotografii cu ei.
“Ne mândrim cu voi și vă vom susține necondiționat. Suntem departe de casă și de cei dragi, dar voi aduceți România mai aproape de noi.
Vrem să știți că mâine seară, cu toții vom fi cu inima și sufletul alături de voi. Hai, România!”, au transmis militarii români, care i-au vizitat pe “tricolori”, conform frf.ro.
Ianis Hagi, cel care va fi, cel mai probabil, căpitanul României cu Bosnia, a primit şi un cadou din partea militarilor. Concret, comandantul batalionului i-a oferit “Prinţului” emblema Batalionului Multinaţional EUFOR, cât şi Drapelul României. “Ca de la comandant la comandant”, i-a spus acesta internaţionalului român.
