Decizie în regim de urgență luată de Răzvan Burleanu. Viitorul lui Mircea Lucescu poate fi stabilit în curând - Antena Sport

Andrei Nicolae Publicat: 10 septembrie 2025, 16:33

Mircea Lucescu și Răzvan Burleanu, într-o conferință de presă / Sport Pictures

Situația lui Mircea Lucescu pe banca naționalei României a devenit extrem de incertă, după ce “tricolorii” au obținut un egal total neașteptat în fața celor din Cipru în preliminariile pentru World Cup 2026. Odată cu rezultatul de la Nicosia, Răzvan Burleanu a luat o decizie în regim de urgență care este asociată cu viitorul selecționerului.

În acest moment, România este pe locul 3 în Grupa H a calificărilor, la cinci puncte distanță de Bosnia și Herțegovina și Austria.

Răzvan Burleanu, discuție de gradul 0 pentru viitorul lui Lucescu

Președintele Federației Române de Fotbal a decis ca după rezultatul de egalitate cu Cipru să își amâne o ședință extrem de importantă, pentru a se putea întoarce în țară, potrivit golazo.ro. Inițial, omul aflat la conducerea FRF trebuia să zboare de la Nicosia spre Tirana, unde urma să asiste la un eveniment al Comitetului Executiv al UEFA, for din care face parte.

Rezultatul dintre România și Cipru l-a făcut pe Burleanu să își regândească planurile de viitor pe termen scurt, astfel că urmează să inițieze o discuție în care să abordeze ce se va întâmpla cu Mircea Lucescu. Un lucru este cert, și anume că selecționerul nu își dorește să își dea el demisia, deoarece nu vrea să părăsească banca tehnică a României pe ușa din spate.

Cu toate acestea, rezultatele înregistrate de România în preliminariile pentru World Cup 2026 îl pot incrimina pe “Il Luce”. În cinci meciuri, “tricolorii” au obținut două victorii, o remiză și două înfrângeri, fiind în acest moment la cinci puncte distanță de Bosnia și Austria (cea din urmă are un meci în minus).

Pe ce loc va termina România în Grupa H?
Loading ... Loading ...
