Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dezvăluiri din mandatul lui Edi Iordănescu! Motivele rezultatelor importante ale României - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Dezvăluiri din mandatul lui Edi Iordănescu! Motivele rezultatelor importante ale României

Dezvăluiri din mandatul lui Edi Iordănescu! Motivele rezultatelor importante ale României

Publicat: 8 septembrie 2025, 8:28

Comentarii
Dezvăluiri din mandatul lui Edi Iordănescu! Motivele rezultatelor importante ale României

Edi Iordănescu, la finalul unui meci al României - Profimedia Images

Edi Iordănescu este cel mai de succes antrenor pe care l-a avut naţionala României de la Victor Piţurcă încoace. Gică Mihali (59 de ani), fostul fundaş al Generaţiei de Aur (32 de selecţii), a dezvăluit secretul care i-a adus lui Edi optimile de la EURO 2024, după o grupă câştigată în faţa Belgiei, Slovaciei şi Ucrainei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mihali a susţinut că a avut o discuţie cu Iordănescu Jr, care a cerut să aibă mână liberă şi ca nimeni să nu mişte în front în faţa lui, din lotul naţionalei. Şi aşa au dispărut de la lot nume importante la acea vreme, precum Alexandru Mitriţă şi Andrei Ivan, care nu au respectat regulile.

Atuurile lui Edi Iordănescu, la naţionala României

“Sper să nu se supere că vă spun… Mi-a spus așa. Când s-a dus prima oară la națională, iar team-managerul lui i-a spus că 12 jucători întârzie la convocare, a rămas perplex, simțea că nu se poate așa ceva. A trecut o convocare, au trecut două, trei și a văzut că nu merg lucrurile. După ce a început campania pentru European, am înțeles că a avut o convorbire cu președintele (n.r. Burleanu).

Președintele l-a susținut din toate punctele de vedere, a pus piciorul în prag, iar ei au spus: „De acum, nu mai mișcă nimeni!”. Și-a făcut el regulile lui, proprii. Cine a vrut să le accepte, bine, iar cine nu, ați văzut…

Mitriță nu a mai apărut, Ivan nu a mai apărut. Nu merge să vii la echipa națională cu aroganțe, că tu ești jucător bun, că „ce fac eu, driblez trei jucători, pierd mingea, dar mi se acceptă orice”. Uite că nu li s-a acceptat și de asta a avut rezultate Edi Iordănescu!”, a spus Mihali, citat de gsp.ro.

Reclamă
Reclamă

Cu Edi Iordănescu pe bancă, România a câştigat grupa de calificare la EURO 2024, una din care a făcut parte şi Elveţia. La European, am obţinut 4 puncte în grupa cu Ucraina (3-0), Belgia (0-2) şi Slovacia (1-1), înainte să fim eliminaţi de Olanda (0-3).

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va fi titular de drept Ianis Hagi la Alanyaspor?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Unde se ducea Cristi, tânărul de 21 de ani mort în accidentul de la Budeasa. Rudele şi prietenii, în şoc
Observator
Unde se ducea Cristi, tânărul de 21 de ani mort în accidentul de la Budeasa. Rudele şi prietenii, în şoc
Zodiile pentru care Universul are un mesaj clar. Se schimbă totul de duminică, 7 septembrie, de la ora 15.00
Fanatik.ro
Zodiile pentru care Universul are un mesaj clar. Se schimbă totul de duminică, 7 septembrie, de la ora 15.00
8:23
Formula 1 din nou la Max. Analiza lui Adrian Georgescu, după MP al Italiei
8:17
Motivul pentru care Gigi Becali a cedat un jucător la o rivală din Liga 1. Mihai Stoica a dat cărţile pe faţă
8:05
Laurenţiu Reghecampf nu înţelege decizia luată de Mircea Lucescu: “Dă șanse jucătorilor care au anumite probleme”
0:30
Carlos Alcaraz a câștigat US Open 2025! Succes în patru seturi în finala cu Jannik Sinner
23:40 7 sept.
Preliminariile CM 2026. Spania și Belgia, performele serii! Toate rezultatele zilei
23:27 7 sept.
Plecare de la Rapid în ultima zi de mercato! Fotbalistul va fi împrumutat a doua oară
Vezi toate știrile
1 Scenariul pentru ca România să mai câştige grupa şi să se califice la World Cup 2026, după victoriile Austriei şi Bosniei 2 Virgiliu Postolachi pleacă de la CFR Cluj şi semnează cu o rivală 3 Dinamo, tot mai aproape de transferul dorit de Zeljko Kopic. 700.000 de euro pentru un internațional român 4 Rapid, acord total cu Alin Fică! Ce urmează pentru ca transferul să fie realizat 5 Gigi Becali s-a reorientat, după ce l-a ratat pe Mario Tudose. Fundașul din Liga 1 care e la un pas să ajungă la FCSB 6 Transfer de marcă realizat de CFR Cluj! Fotbalistul cu 40 de meciuri în Premier League și-a dat acordul
Citește și
Cele mai citite
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”
Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”
Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: “Ruşine pentru numele Hagi”Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: “Ruşine pentru numele Hagi”