Dezvăluiri din mandatul lui Edi Iordănescu! Motivele rezultatelor importante ale României - Antena Sport

Edi Iordănescu este cel mai de succes antrenor pe care l-a avut naţionala României de la Victor Piţurcă încoace. Gică Mihali (59 de ani), fostul fundaş al Generaţiei de Aur (32 de selecţii), a dezvăluit secretul care i-a adus lui Edi optimile de la EURO 2024, după o grupă câştigată în faţa Belgiei, Slovaciei şi Ucrainei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mihali a susţinut că a avut o discuţie cu Iordănescu Jr, care a cerut să aibă mână liberă şi ca nimeni să nu mişte în front în faţa lui, din lotul naţionalei. Şi aşa au dispărut de la lot nume importante la acea vreme, precum Alexandru Mitriţă şi Andrei Ivan, care nu au respectat regulile.

Atuurile lui Edi Iordănescu, la naţionala României

“Sper să nu se supere că vă spun… Mi-a spus așa. Când s-a dus prima oară la națională, iar team-managerul lui i-a spus că 12 jucători întârzie la convocare, a rămas perplex, simțea că nu se poate așa ceva. A trecut o convocare, au trecut două, trei și a văzut că nu merg lucrurile. După ce a început campania pentru European, am înțeles că a avut o convorbire cu președintele (n.r. Burleanu).

Președintele l-a susținut din toate punctele de vedere, a pus piciorul în prag, iar ei au spus: „De acum, nu mai mișcă nimeni!”. Și-a făcut el regulile lui, proprii. Cine a vrut să le accepte, bine, iar cine nu, ați văzut…

Mitriță nu a mai apărut, Ivan nu a mai apărut. Nu merge să vii la echipa națională cu aroganțe, că tu ești jucător bun, că „ce fac eu, driblez trei jucători, pierd mingea, dar mi se acceptă orice”. Uite că nu li s-a acceptat și de asta a avut rezultate Edi Iordănescu!”, a spus Mihali, citat de gsp.ro.