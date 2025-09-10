Dialog incredibil între Gigi Becali şi Mircea Lucescu: "Gigi, care e plângerea? / Dacă îmi permiţi" - Antena Sport

Gigi Becali şi Mircea Lucescu au avut un dialog incredibil, în direct. A doua zi după remiza dintre Cipru şi România, scor 2-2, cei doi au discutat despre partida tricolorilor. Pentru dubla cu Canada şi Cipru, formaţia roş-albastră a avut şase jucători convocaţi. Cu toate aceseta, “Il Luce” nu a titularizat niciun jucător de la campioană în cele două partide.

Patronul FCSB-ului a recunoscut că nu a urmărit meciul pentru că nu avea de ce să se uite, dacă jucătorii săi nu se aflau în teren. Cu toate acestea, el nu s-a plâns de faptul că Lucescu nu i-a titularizat, ci de faptul că selecţionerul nu i-a introdus pe Alex Mitriţă şi pe Ştefan Baiaram, cei mai buni jucători ai României în opinia lui Becali.

Mircea Lucescu: “Gigi, care e plângerea ta în legătură cu meciul de ieri?”

De asemenea, selecţionerul a recunoscut în dialogul de la fanatik.ro faptul că regretă că a crezut prea mult în grupul care a calificat România la EURO 2024:

Gigi Becali: “Eu nu am nicio plângere pentru că am spus. ‘Eu față de Lucescu nu pot să vorbesc pentru că a fost cel mai mare și nu știu dacă se va mai naște antrenor ca el în România. Ca atare, nu pot să spun nimic de Mircea Lucescu’. Asta am spus eu. Mai multe nu pot să vorbesc”

Mircea Lucescu: “Și eu regret acum, după ce s-a terminat cum s-a terminat, pentru că am crezut foarte tare într-un grup care a dus echipa națională la Campionatul European”