Gigi Becali a făcut praf tactica lui Mircea Lucescu, după Cipru - România 2-2: "N-am mai văzut așa ceva" - Antena Sport

Gigi Becali a criticat tactica aleasă de Mircea Lucescu pentru Cipru – România 2-2, meci în urma căruia nu mai avem decât şanse teoretice la locul 1 în Grupa H, unul care ar duce direct la World Cup 2026, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena.
FCSB a avut 7 jucători la lot, dar toţi au început pe bancă duelul din Cipru. Acolo s-au aflat şi Mitriţă şi Baiaram, cei mai buni fotbalişti români, în opinia omului de afaceri.
Gigi Becali a făcut praf tactica lui Mircea Lucescu, după Cipru – România 2-2
“N-am trăit meciul în niciun fel, că nu mă interesează. Dacă erau pe bancă băieții mei, nu m-am mai uitat. M-am uitat la altceva și am coborât, am mâncat, am văzut 2-0. Mi-a zis MM că e 2-1. Vorbeam cu el la telefon. Nu m-am uitat. Nu mă interesează.
Dacă ai 7 jucători, toți pe bancă, ce să te mai intereseze? Pentru ce să îi iei dacă îi ții pe bancă? N-am mai văzut așa ceva! Ce să facem? Asta e! Nu pot să zic nimic. Dacă era altcineva vorbeam, dar e Mircea Lucescu, nu pot să zic nimic.
Am vorbit cu Șut acum. A zis că nu i s-a umflat și că îl doare la mers. Să dea Dumnezeu să fie ceva ușor! Ce pot să zic este că cei mai buni jucători sunt Mitriță și Baiaram. Ăștia sunt cei mai buni jucători la ora asta și nici nu sunt ai mei. Nu au jucat.
Îl bagi pe Sorescu? Bagă-l pe Miculescu în dreapta, scoate-l pe Man și bagă pe Mitriță sau Baiaram și bagă pe Miculescu în dreapta! Nu vorbesc de Lucescu pentru că îi port respect.
Cei mai buni jucători, Mitriță și Baiaram, nu au jucat. Nu pot să vorbesc de Lucescu, dacă era oricine altcineva, îți dai seama… Are o vârstă, o valoare. Sunt cei mai buni jucători Mitriță și Baiaram. Părerea mea este că unul trebuia să joace”, a spus Becali, citat de gsp.ro.
În urma rezultatelor de marţi din Grupa H, România se află pe locul 3, cu 7 puncte, la cinci lungimi de Bosnia şi Austria, ultima având şi un meci mai puţin disputat. Astfel că şansele noastre de a ajunge la World Cup 2026 se leagă acum de barajul din Nations League.
