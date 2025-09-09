Discurs mobilizator al lui Mircea Lucescu, înaintea meciului capital din Cipru: „Vremea voastră nu a trecut” - Antena Sport

România va avea nevoie de o victorie în Cipru pentru a rămâne în cărți pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026. Tricolorii au moralul scăzut după înfrângerea usturătoare împotriva Canadei, dar experiența lui Mircea Lucescu își spune cuvântul în astfel de momente.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tehnicianul în vârstă de 80 de ani a hotărât să nu facă modificări în primul 11 pentru acest joc, însă a avut un discurs motivator în ziua unuia dintre cele mai importante partide din istoria recentă a echipei naționale.

Mircea Lucescu, înaintea meciului cu Cipru: „Mai aveți foarte multe de oferit publicului”

Mircea Lucescu a trecut repede peste eșecul suferit de naționala României contra Canadei, iar selecționerul a explicat imediat după meci că a fost mulțumit de felul în care s-a exprimat echipa.

Mai mult decât atât, tehnicianul de 80 de ani își folosește vasta experiență acumulată în fotbalul de mare performanță pentru a motiva jucătorii înaintea unui joc atât de important. Chiar în ziua disputei cu Cipru, „Il Luce” a avut un discurs prin care speră ca tricolorii să arate atitudine pe gazon.

„Luați toată obida, frustrarea, toate criticile și transformați-le în orgoliu. Dovediți-le tuturor că, în continuare, sunteți cei mai buni, că vremea voastră nu a trecut!