Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Discurs mobilizator al lui Mircea Lucescu, înaintea meciului capital din Cipru: „Vremea voastră nu a trecut” - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Discurs mobilizator al lui Mircea Lucescu, înaintea meciului capital din Cipru: „Vremea voastră nu a trecut”

Discurs mobilizator al lui Mircea Lucescu, înaintea meciului capital din Cipru: „Vremea voastră nu a trecut”

Publicat: 9 septembrie 2025, 18:38

Comentarii
Discurs mobilizator al lui Mircea Lucescu, înaintea meciului capital din Cipru: Vremea voastră nu a trecut”

Mircea Lucescu, într-un meci al echipei naționale a României / Sportpictures

România va avea nevoie de o victorie în Cipru pentru a rămâne în cărți pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026. Tricolorii au moralul scăzut după înfrângerea usturătoare împotriva Canadei, dar experiența lui Mircea Lucescu își spune cuvântul în astfel de momente.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tehnicianul în vârstă de 80 de ani a hotărât să nu facă modificări în primul 11 pentru acest joc, însă a avut un discurs motivator în ziua unuia dintre cele mai importante partide din istoria recentă a echipei naționale.

Mircea Lucescu, înaintea meciului cu Cipru: „Mai aveți foarte multe de oferit publicului”

Mircea Lucescu a trecut repede peste eșecul suferit de naționala României contra Canadei, iar selecționerul a explicat imediat după meci că a fost mulțumit de felul în care s-a exprimat echipa.

Mai mult decât atât, tehnicianul de 80 de ani își folosește vasta experiență acumulată în fotbalul de mare performanță pentru a motiva jucătorii înaintea unui joc atât de important. Chiar în ziua disputei cu Cipru, „Il Luce” a avut un discurs prin care speră ca tricolorii să arate atitudine pe gazon.

„Luați toată obida, frustrarea, toate criticile și transformați-le în orgoliu. Dovediți-le tuturor că, în continuare, sunteți cei mai buni, că vremea voastră nu a trecut!

Reclamă
Reclamă

Arătați întregii Românii, celor care cred în voi, dar și celor care nu mai cred în voi, că valoarea nu poate să dispară, e acolo, la fel și caracterul cu care ați adus atâtea victorii frumoase în ultimii ani. 

Mai aveți foarte multe de oferit publicului și sunt convins că veți demonstra și diseară, împotriva naționalei Ciprului”, au fost cuvintele rostite de Mircea Lucescu, potrivit fanatik.ro.

Programul Grupei H din preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026:

21 martie

  • Cipru – San Marino 2-0
  • ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

24 martie

  • Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1
  • San Marino – ROMÂNIA 1-5

7 iunie

  • Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0
  • Austria – ROMÂNIA 2-1

10 iunie

  • ROMÂNIA – Cipru 2-0
  • San Marino – Austria 0-4

6 septembrie

  • Austria – Cipru 1-0
  • San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-5

9 septembrie

  • 21:45 Bosnia și Herțegovina – Austria
  • 21:45 Cipru – ROMÂNIA

9 octombrie

  • 21:45 Austria – San Marino
  • 21:45 Cipru – Bosnia și Herțegovina

12 octombrie

  • 16:00 San Marino – Cipru
  • 21:45 ROMÂNIA – Austria

15 noiembrie

  • 19:00 Cipru – Austria
  • 21:45 Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA

18 noiembrie

  • 21:45 Austria – Bosnia și Herțegovina
  • 21:45 ROMÂNIA – San Marino
Misterul soneriei care le-a făcut nopţi albe locatarilor unui bloc din Germania. Cine suna obsesiv la uşăMisterul soneriei care le-a făcut nopţi albe locatarilor unui bloc din Germania. Cine suna obsesiv la uşă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va fi titular de drept Ianis Hagi la Alanyaspor?
Loading ... Loading ...
Citește și:
O mamă şi copilul ei, găsiţi spânzuraţi într-un apartament din Drobeta Turnu Severin. Femeia era profesoară
Observator
O mamă şi copilul ei, găsiţi spânzuraţi într-un apartament din Drobeta Turnu Severin. Femeia era profesoară
Mircea Lucescu i-a anunțat pe jucători la prânz ce prim 11 va intra pe teren în Cipru – România. Mulți au rămas fără cuvinte!
Fanatik.ro
Mircea Lucescu i-a anunțat pe jucători la prânz ce prim 11 va intra pe teren în Cipru – România. Mulți au rămas fără cuvinte!
18:30
Victor Angelescu, după ce transferul lui Alin Fică la Rapid a picat: “Sunt multe inepţii”
17:47
Un fotbalist din LaLiga a decis să se retragă din activitate pentru a fi alături de fetiţa lui bolnavă!
17:43
Premieră în Serie A! Ce se va întâmpla la meciul dintre Juventus și Inter
17:27
Mihai Pintilii, verdict dur despre jucătorii transferaţi de FCSB în ultima perioadă: “Cam uită fotbalul”
16:59
Cipru – România, 21:45, LIVE TEXT. Meci crucial pentru tricolori în preliminariile World Cup 2026
16:58
Mesajul lui Alexander Isak, după transferul la Liverpool: “Nu oricine are imaginea completă. E mult de discutat”
Vezi toate știrile
1 Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic 2 Vestea dată de Mihai Stoica despre transferurile pregătite de FCSB, în ultima zi de mercato din Liga 1 3 Dan Şucu, lovitură decisivă pentru Gigi Becali! Leo Bolgado ajunge la Rapid, după ce a fost dorit de FCSB 4 Israel – Italia 4-5. Thriller cu 9 goluri la Debrecen. Kosovo, surpriza serii. Toate rezultatele din preliminariile World Cup 5 Gigi Becali s-a răzgândit şi a luat o decizie surprinzătoare! Ce se întâmplă cu Vlad Chiricheş la FCSB 6 Carlos Alcaraz a câștigat US Open 2025! Succes în patru seturi în finala cu Jannik Sinner
Citește și
Cele mai citite
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”
Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”
Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: “Ruşine pentru numele Hagi”Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: “Ruşine pentru numele Hagi”