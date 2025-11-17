Ghiţă speră până la capăt în calificare: "Încă mai avem şanse" - Antena Sport

Virgil Ghiță, 27 de ani, a fost eroul României cu Austria, dar toate speranţele tricolorilor de calificare – direct din grupă – au fost spulbertate în deplasarea de la Bosnia.

Fundaşul a vorbit despre eşecul naţionalei, dar şi despre şansele care au rămas pentru România, la barajul de calificare pentru World Cup.

“Dezamăgire un pic după ultimul meci, în fotbalul totul trece, durează o zi, vine meciul următor, deci trebuie să ne gândim la meciul de mâine şi să bucurăm fanii. Toată lumea a fost supărată, a fost o înfrângere dificilă. Încă mai avem şanse, să construim şi să mergem în martie cu gândul la victorie. Avem idee cu cine am putea juca, mai avem meciul de mâine. Apoi ne gândim la ce urmează”, a spus Ghiţă pentru Antena Sport.

Fotbalistul a vorbit şi despe o eventuală plecare a selecţionerului Mircea Lucescu de pe banca României. Virgil Ghiţă crede că România trebuie să-l aibă la baraj tot pe “Il Luce” selecţioner.

“Nu cred că este cazul să ne gândim să vorbim despre acest lucru. Noi suntem aici să ne facem treaba cât mai bine şi să să jucum fotbal”, a mai spus Ghiţă.