Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ghiţă speră până la capăt în calificare: "Încă mai avem şanse" - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Ghiţă speră până la capăt în calificare: “Încă mai avem şanse”
EXCLUSIV

Ghiţă speră până la capăt în calificare: “Încă mai avem şanse”

Radu Constantin Publicat: 17 noiembrie 2025, 12:38

Comentarii
Ghiţă speră până la capăt în calificare: Încă mai avem şanse

Virgil Ghiță, 27 de ani, a fost eroul României cu Austria, dar toate speranţele tricolorilor de calificare – direct din grupă – au fost spulbertate în deplasarea de la Bosnia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fundaşul a vorbit despre eşecul naţionalei, dar şi despre şansele care au rămas pentru România, la barajul de calificare pentru World Cup.

“Dezamăgire un pic după ultimul meci, în fotbalul totul trece, durează o zi, vine meciul următor, deci trebuie să ne gândim la meciul de mâine şi să bucurăm fanii. Toată lumea a fost supărată, a fost o înfrângere dificilă. Încă mai avem şanse, să construim şi să mergem în martie cu gândul la victorie. Avem idee cu cine am putea juca, mai avem meciul de mâine. Apoi ne gândim la ce urmează”, a spus Ghiţă pentru Antena Sport.

Fotbalistul a vorbit şi despe o eventuală plecare a selecţionerului Mircea Lucescu de pe banca României. Virgil Ghiţă crede că România trebuie să-l aibă la baraj tot pe “Il Luce” selecţioner.

“Nu cred că este cazul să ne gândim să vorbim despre acest lucru. Noi suntem aici să ne facem treaba cât mai bine şi să să jucum fotbal”, a mai spus Ghiţă.

Reclamă
Reclamă

România poate întâlni Italia, Turcia, Ucraina sau Polonia

România va juca între 26 și 31 martie 2026 meciul sau meciurile de baraj pentru calificarea la Cupa Mondială din SUA, Canada și Mexic. Tragerea la sorți a meciurilor de baraj va avea loc joi, 20 noiembrie 2025. Întrucât face parte din urna a patra, naționala noastră va evolua contra unei echipe din prima urnă valorică, în deplasare, în primul meci de baraj. Astfel, tricolorii vor întâlni una dintre Italia, Turcia, Ucraina și Polonia. Ucrainenii nu joacă meciurile de acasă pe teren propriu, astfel că ar putea fi adversarul cel mai accesibil. Dacă va câștiga primul baraj, România va evolua într-un nou meci (acasă sau în deplasare, în funcția de tragerea la sorți) contra câștigătoarei unui meci de baraj dintre echipele din urna a doua și a treia.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pleacă Mircea Lucescu după meciul României cu San Marino?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Clinica stomatologică unde fetiţa de 2 ani a murit a fost închisă. Ce nereguli a constatat Inspecţia Sanitară
Observator
Clinica stomatologică unde fetiţa de 2 ani a murit a fost închisă. Ce nereguli a constatat Inspecţia Sanitară
Cine este campioana care a murit la doar 28 de ani: „A însemnat totul pentru noi”. Care a fost, de fapt, cauza decesului
Fanatik.ro
Cine este campioana care a murit la doar 28 de ani: „A însemnat totul pentru noi”. Care a fost, de fapt, cauza decesului
15:16
Denis Drăguş a plecat din cantonamentul naţionalei. Mircea Lucescu: “Nici nu l-am mai văzut”
14:41
Primul transfer realizat după Bosnia-România. Plătesc 6 milioane de euro pentru el
14:25
Mircea Lucescu, înlocuit de un fost “discipol” pe banca României? Replica a venit imediat: “Sunt detalii”
13:57
Mihai Stoica i-a făcut praf pe suporterii lui Dinamo care au provocat Bosnia: “O prostie monumentală”
13:45
“La 19 ani eram paznic la hotel!” Povestea jucătorului care bate un record istoric în Liga 1
13:23
“Eu mă demit”. Mircea Lucescu a răspuns pe loc când a fost întrebat cine e vinovat pentru ratarea calificării
Vezi toate știrile
1 Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia! 2 “Parcă era balerină” Adrian Porumboiu nu l-a iertat pe un tricolor! Nici Mircea Lucescu nu a scăpat 3 UPDATEÎnfrângerea dramatică a Ungariei a schimbat lista cu posibilele adversare ale României! Pe cine putem întâlni la baraj 4 FRF va merge la FIFA, după scandările rasiste din Bosnia! Comunicatul oficial al federaţiei 5 Răsturnare de situaţie! Decizia pe care a luat-o Mircea Lucescu despre viitorul lui, după ruşinea din Bosnia 6 Incidente la finalul meciului de la Zenica. Scandarea românilor care i-a scos din sărite pe bosniaici
Citește și
Cele mai citite
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la clubA plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!