Gică Popescu aplaudă evoluția tricolorilor, după succesul dramatic împotriva Austriei: „Norocul învingătorilor” - Antena Sport

Naționala de fotbal a României a obținut un succes uriaș duminică seară împotriva Austriei, scor 1-0, în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Tricolorii au irosit ocazii importante de a marca pe Arena Națională, dar au fost răsplătiți în prelungiri, când au marcat prin Virgil Ghiță.

Deși echipa a dat semne clare de oboseală în partea a doua a jocului, selecționerul Mircea Lucescu a luat decizia de a nu face decât două modificări, Louis Munteanu fiind introdus pe teren în minutul 88.

Gică Popescu rămâne cu picioarele pe pământ, după România – Austria 1-0

România păstrează în continuare șanse pentru clasarea pe locul al doilea la finalul preliminariilor, după un succes entuziasmant contra Austriei, în fața a peste 35.000 de fani prezenți pe Arena Națională.

Mircea Lucescu nu se va putea baza pentru meciul din 15 noiembrie pe Andrei Burcă, asta după ce fundașul a încasat un cartonaș galben și va fi suspendat pentru duelul din deplasare.

Naționala noastră a irosit și câteva ocazii mari de a marca, Valentin Mihăilă având chiar un șut din afara careului care a lovit bara. După fluierul final, Gică Popescu a comentat evoluția echipei.