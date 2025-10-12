Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gică Popescu aplaudă evoluția tricolorilor, după succesul dramatic împotriva Austriei: „Norocul învingătorilor” - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Gică Popescu aplaudă evoluția tricolorilor, după succesul dramatic împotriva Austriei: „Norocul învingătorilor”
EXCLUSIV

Gică Popescu aplaudă evoluția tricolorilor, după succesul dramatic împotriva Austriei: „Norocul învingătorilor”

Daniel Işvanca Publicat: 12 octombrie 2025, 23:52

Comentarii
Gică Popescu aplaudă evoluția tricolorilor, după succesul dramatic împotriva Austriei: Norocul învingătorilor”

Gică Popescu, în timpul unei emisiuni / Antena Sport

Naționala de fotbal a României a obținut un succes uriaș duminică seară împotriva Austriei, scor 1-0, în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Tricolorii au irosit ocazii importante de a marca pe Arena Națională, dar au fost răsplătiți în prelungiri, când au marcat prin Virgil Ghiță.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Deși echipa a dat semne clare de oboseală în partea a doua a jocului, selecționerul Mircea Lucescu a luat decizia de a nu face decât două modificări, Louis Munteanu fiind introdus pe teren în minutul 88.

Gică Popescu rămâne cu picioarele pe pământ, după România – Austria 1-0

România păstrează în continuare șanse pentru clasarea pe locul al doilea la finalul preliminariilor, după un succes entuziasmant contra Austriei, în fața a peste 35.000 de fani prezenți pe Arena Națională.

Mircea Lucescu nu se va putea baza pentru meciul din 15 noiembrie pe Andrei Burcă, asta după ce fundașul a încasat un cartonaș galben și va fi suspendat pentru duelul din deplasare.

Naționala noastră a irosit și câteva ocazii mari de a marca, Valentin Mihăilă având chiar un șut din afara careului care a lovit bara. După fluierul final, Gică Popescu a comentat evoluția echipei.

Reclamă
Reclamă

„Norocul ți-l faci singur, am crezut până în ultimul moment. Faptul că jucătorii au avut inițiativă..Am făcut un meci bun spre foarte bun, o primă repriză echilibrată. Austria puțin mai agresivă, repriza a doua au fost acele trei situații de poartă, prin Mihăilă și Rațiu. Momentul în care crezi, a venit golul, care este o răsplată a încrederii.

Norocul învingătorilor. Eu aș rămâne cu picioarele pe pământ. Am avut mai multe ocazii, dar ne așteaptă un meci greu în Bosnia, cu șanse de calificare de pe locul doi. În seara asta am văzut o echipă națională vie, cu încredere, curaj. Am crezut până la final, prezența lui Ghiță în careu advers arată că au crezut și și-au dorit să câștige meciul.

Astfel de meciuri se câștigă prin astfel de momente punctuale. Când îți dorești, lucrurile vin. Nu trebuie să avem dubii că Mircea Lucescu știe să pregătească un astfel de meci. A vrut să ia presiunea asupra dânsului. Mourinho mai făcea așa. Lua întotdeauna presiunea asupra lui. Sunt antrenori care fac aceste chestiuni bine gândite”, a concluzionat Gică Popescu.

Un bărbat din Ilfov a descoperit că e mort în acte de 20 de ani şi nu se poate angaja: "La taxe sunt viu"Un bărbat din Ilfov a descoperit că e mort în acte de 20 de ani şi nu se poate angaja: "La taxe sunt viu"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte goluri va marca România în meciul cu Austria?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Jobul de viitor, căutat de tot mai mulţi tineri. Salariile ajung şi la 12.000 de lei 
Observator
Jobul de viitor, căutat de tot mai mulţi tineri. Salariile ajung şi la 12.000 de lei 
Selly, apariție controversată la România – Austria. A încălcat legea chiar în timp ce se afla la lojă pe Arena Națională. Foto
Fanatik.ro
Selly, apariție controversată la România – Austria. A încălcat legea chiar în timp ce se afla la lojă pe Arena Națională. Foto
0:16 13 oct.
EXCLUSIVValentin Mihăilă, în al nouălea cer după victoria cu Austria: „Dumnezeu ne-a răsplătit”
0:15 13 oct.
EXCLUSIVVirgil Ghiţă, după ce a marcat golul carierei în România – Austria 1-0: “Avem dreptul de a visa la Mondial”
0:11 13 oct.
Posibilele adversare ale României la barajul pentru World Cup 2026 după victoria cu Austria
0:02 13 oct.
Cum se poate califica România direct la World Cup 2026, după victoria cu Austria
23:54
EXCLUSIV“Nebunie” Reacţia lui Chipciu după victoria fantastică a tricolorilor cu Austria: “Nu am mai trăit în viaţa mea”
23:50
Victorii pentru Croația, Danemarca și Polonia, în preliminariile World Cup 2026. Toate rezultatele serii
Vezi toate știrile
1 “Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial 2 EXCLUSIVIanis Hagi, căpitan în România – Austria. Decizia luată de Mircea Lucescu înaintea meciului “de foc” din preliminarii 3 Istvan Kovacs, criticat dur în Albania după meciul plin de scandal cu Serbia: “De ce naiba?” 4 Lovitura pe piaţa transferurilor încercată de Gigi Becali! Primul fotbalist care poate semna în iarnă cu FCSB 5 VIDEORomânia – Austria 1-0. Virgil Ghiţă, gol în minutul 90+5 din centrarea lui Hagi! Victorie dramatică a tricolorilor 6 EXCLUSIVMarea surpriză a selecţionerului Mircea Lucescu în echipa de start a României pentru meciul cu Austria!
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!
Decizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca SteauaDecizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca Steaua