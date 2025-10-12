Gică Popescu aplaudă evoluția tricolorilor, după succesul dramatic împotriva Austriei: „Norocul învingătorilor” - Antena Sport

Naționala de fotbal a României a obținut un succes uriaș duminică seară împotriva Austriei, scor 1-0, în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Tricolorii au irosit ocazii importante de a marca pe Arena Națională, dar au fost răsplătiți în prelungiri, când au marcat prin Virgil Ghiță.
Deși echipa a dat semne clare de oboseală în partea a doua a jocului, selecționerul Mircea Lucescu a luat decizia de a nu face decât două modificări, Louis Munteanu fiind introdus pe teren în minutul 88.
Gică Popescu rămâne cu picioarele pe pământ, după România – Austria 1-0
România păstrează în continuare șanse pentru clasarea pe locul al doilea la finalul preliminariilor, după un succes entuziasmant contra Austriei, în fața a peste 35.000 de fani prezenți pe Arena Națională.
Mircea Lucescu nu se va putea baza pentru meciul din 15 noiembrie pe Andrei Burcă, asta după ce fundașul a încasat un cartonaș galben și va fi suspendat pentru duelul din deplasare.
Naționala noastră a irosit și câteva ocazii mari de a marca, Valentin Mihăilă având chiar un șut din afara careului care a lovit bara. După fluierul final, Gică Popescu a comentat evoluția echipei.
„Norocul ți-l faci singur, am crezut până în ultimul moment. Faptul că jucătorii au avut inițiativă..Am făcut un meci bun spre foarte bun, o primă repriză echilibrată. Austria puțin mai agresivă, repriza a doua au fost acele trei situații de poartă, prin Mihăilă și Rațiu. Momentul în care crezi, a venit golul, care este o răsplată a încrederii.
Norocul învingătorilor. Eu aș rămâne cu picioarele pe pământ. Am avut mai multe ocazii, dar ne așteaptă un meci greu în Bosnia, cu șanse de calificare de pe locul doi. În seara asta am văzut o echipă națională vie, cu încredere, curaj. Am crezut până la final, prezența lui Ghiță în careu advers arată că au crezut și și-au dorit să câștige meciul.
Astfel de meciuri se câștigă prin astfel de momente punctuale. Când îți dorești, lucrurile vin. Nu trebuie să avem dubii că Mircea Lucescu știe să pregătească un astfel de meci. A vrut să ia presiunea asupra dânsului. Mourinho mai făcea așa. Lua întotdeauna presiunea asupra lui. Sunt antrenori care fac aceste chestiuni bine gândite”, a concluzionat Gică Popescu.
