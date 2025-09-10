Gică Popescu, mesaj direct despre posibilitatea ca Gică Hagi să preia echipa națională: "E prima variantă!" - Antena Sport

Gică Popescu a vorbit despre posibilitatea ca Gică Hagi să devină selecționerul echipei naționale. Fostul internațional a explicat că „Regele” este prima variantă de pe lista FRF, în cazul unei eventuale plecări a lui Mircea Lucescu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

România a făcut un nou pas greșit în drumul spre World Cup 2026, turneu final care va fi transmis, în exclusivitate, în Universul Antena. Sub comanda lui „Il Luce”, tricolorii au remizat cu Cipru, scor 2-2.

Ce a spus Gică Popescu despre posibilitatea ca Gică Hagi să preia echipa națională

Gică Popescu a dezvăluit că Gică Hagi ar renunța la Farul Constanța, în situația în care ar deveni selecționerul primei reprezentative. Acesta a mai explicat că „Regele” ar fi pregătit să facă pasul la prima reprezentativă.

“Cred că e prima variantă, în eventualitatea în care Mircea Lucescu pleacă de la echipa națională. Prima variantă e Gică Hagi.

(n.r. Este pregătit să cedeze clubul?) 100%! Dacă se va ajunge acolo, variante avem. Cum am avut și în trecut, atunci când Gică a fost curtat de echipa națională.