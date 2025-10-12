Gică Popescu, mesaj războinic înainte de România - Austria: „Trebuie să simtă tricoul naționalei cum nu l-au simțit niciodată” - Antena Sport

Naționala de fotbal a României dispută un meci crucial în campania de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026. Selecționata pregătită de Mircea Lucescu întâlnește Austria, iar disputa este transmisă în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Gică Popescu a prefațat jocul care decide șansele de clasare pe locul doi la finalul preliminariilor. Fostul mare internațional român a transmis care sunt impresiile sale.

Gică Popescu, îndemn pentru tricolori înainte de meciul cu Austria

Disputa contra Austriei este una de totul sau nimic pentru selecționata pregătită de Mircea Lucescu. Tricolorii trebuie să joace obligatoriu la victorie pentru a mai spera la o clasare pe locul al doilea în grupă la finalul preliminariilor.

Gică Popescu a avut un mesaj războinic pentru jucătorii care îmbracă tricoul naționalei României și a explicat cum se poate câștiga un meci de o astfel de intensitate.

„Din păcate suntem într-o situație pe care nu am dorit-o când am început aceste preliminarii. În seara aceasta ne așteaptă un meci greu, cu echipa care conduce campania de calificare. Meci cât o finală. Dacă nu câștigăm, șansele de a merge mai departe se diminuează. Ne gândim la baraj, dar eu nu m-aș baza pe această ultimă variantă, este riscantă. Trebuie să luptăm.