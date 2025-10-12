Gică Popescu, mesaj războinic înainte de România - Austria: „Trebuie să simtă tricoul naționalei cum nu l-au simțit niciodată” - Antena Sport

Închide meniul
Gică Popescu, mesaj războinic înainte de România – Austria: „Trebuie să simtă tricoul naționalei cum nu l-au simțit niciodată”

Daniel Işvanca Publicat: 12 octombrie 2025, 21:07

Comentarii
Gică Popescu / Captură Antena 1

Naționala de fotbal a României dispută un meci crucial în campania de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026. Selecționata pregătită de Mircea Lucescu întâlnește Austria, iar disputa este transmisă în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Gică Popescu a prefațat jocul care decide șansele de clasare pe locul doi la finalul preliminariilor. Fostul mare internațional român a transmis care sunt impresiile sale.

Gică Popescu, îndemn pentru tricolori înainte de meciul cu Austria

Disputa contra Austriei este una de totul sau nimic pentru selecționata pregătită de Mircea Lucescu. Tricolorii trebuie să joace obligatoriu la victorie pentru a mai spera la o clasare pe locul al doilea în grupă la finalul preliminariilor.

Gică Popescu a avut un mesaj războinic pentru jucătorii care îmbracă tricoul naționalei României și a explicat cum se poate câștiga un meci de o astfel de intensitate.

„Din păcate suntem într-o situație pe care nu am dorit-o când am început aceste preliminarii. În seara aceasta ne așteaptă un meci greu, cu echipa care conduce campania de calificare. Meci cât o finală. Dacă nu câștigăm, șansele de a merge mai departe se diminuează. Ne gândim la baraj, dar eu nu m-aș baza pe această ultimă variantă, este riscantă. Trebuie să luptăm. 

M-am dus cu mintea în 89, la meciul contra Danemarcei. Eram conduși pe Ghencea și am întors rezultatul și ne-am calificat la Campionatul mondial. Astfel de meciuri se câștigă cu inima și cu mintea. Vom avea un stadion plin, dar jucătorii trebuie să simtă tricoul echipei naționale cum nu l-au simțit niciodată.

Eu nu știu cum simt jucătorii. Eu mă uit în spate. Meciurile acestea așa se câștigau. (n. r. despre echipa de start) Este o abordare ofensivă. Trebuie să atacăm cu minte. Eu aș fi preferat un alt jucător pe numărul 9, dar e o preferință personală”, a spus Gică Popescu.

