Gică Popescu, reacție dură după ce a văzut surpriza pregătită de Mircea Lucescu în amicalul cu Moldova: „Un lucru trist” - Antena Sport

Gică Popescu a oferit o reacție dură după ce a văzut ce surpriză a pregătit Mircea Lucescu în amicalul România – Moldova, din această seară. „Baciul” nu înțelege cum Lisav Eissat a ajuns să joace pentru naționala lui „Il Luce”.
Tânărul fundaș născut la Haifa, care a reprezentat Israelul la naționalele de juniori și are origini românești, a fost convocat în premieră de Mircea Lucescu pentru duelurile cu Moldova și Austria din această lună. Partida cu austriecii va fi în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY duminică, de la ora 21:45.
Gică Popescu, reacție dură după ce a văzut surpriza pregătită de Mircea Lucescu în amicalul cu Moldova
Gică Popescu a transmis că pentru fotbalul românesc, e un lucru „trist” faptul că fundașul care a reprezentat Israelul până la vârsta de 20 de ani a ajuns să joace pentru România. Președintele celor de la Farul susține că marea problemă a fotbalului nostru o reprezintă antrenorii, care nu au curajul de a le oferi mai multe șanse tinerilor jucători.
„E un lucru foarte rău pentru fotbalul românesc dacă nu reușim să producem 24 de jucători. Când vorbesc de jucătorii naționalei, vorbesc de jucători de top. La echipele de cluburi din străinătate, care fac diferența, ei trebuie să facă diferența. Mie mi se pare un lucru trist că nu reușim să aducem 22-24 de jucători români și trebuie să naționalizăm. Sunt cluburi în România care au majoritatea jucătorilor străini.
Problema sunt antrenorii, au jucători tineri de calitate și nu-i bagă, pentru că nu au experiență. Dacă aveam așa antrenori când eram copii, nu am fi ajuns niciodată unde am ajuns. Am început greu și noi, dar ne-au băgat, ne-au dat încredere”, a declarat Gică Popescu, conform digisport.ro.
Mircea Lucescu a anunțat deja că-l va titulariza pe Lisav Eissat în duelul amical cu Moldova, care va fi de la ora 21:00 în format live text, pe as.ro.
“L-am primit cu brațele deschise, așa cum am primit orice jucător de-a lungul timpului. Este de datoria noastră, ca jucători cu experiență, să-l integrăm cât mai repede. Vorbim și limba română, vorbim și limba engleză. Este un proces de adaptare și suntem aici să-l ajutăm“, a spus și Ianis Hagi despre Lisav Eissat.
- „De-aia au venit, să fie văzuți la treabă”. Fostul internațional, reacție fermă despre debuturile surpriză de la națională
- Mircea Lucescu a ales echipa de start a României pentru amicalul cu Moldova! Doi jucători îşi fac debutul
- România – Moldova (LIVE TEXT, 21:00). Test pentru „tricolori” înaintea confruntării cu Austria. Primul 11
- Criticat de Lucescu, Horațiu Moldovan e apărat de portarul “Generaţiei de Aur”: “Mi se pare mai mare greșeala lui Man”
- „Cu cine să te întindă, cu Postolachi?”. Mesaj ironic înaintea amicalului cu Moldova. Singura „problemă” a „tricolorilor”