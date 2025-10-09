Gică Popescu, reacție dură după ce a văzut surpriza pregătită de Mircea Lucescu în amicalul cu Moldova: „Un lucru trist” - Antena Sport

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gică Popescu a oferit o reacție dură după ce a văzut ce surpriză a pregătit Mircea Lucescu în amicalul România – Moldova, din această seară. „Baciul” nu înțelege cum Lisav Eissat a ajuns să joace pentru naționala lui „Il Luce”.

Tânărul fundaș născut la Haifa, care a reprezentat Israelul la naționalele de juniori și are origini românești, a fost convocat în premieră de Mircea Lucescu pentru duelurile cu Moldova și Austria din această lună. Partida cu austriecii va fi în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY duminică, de la ora 21:45.

Gică Popescu, reacție dură după ce a văzut surpriza pregătită de Mircea Lucescu în amicalul cu Moldova

Gică Popescu a transmis că pentru fotbalul românesc, e un lucru „trist” faptul că fundașul care a reprezentat Israelul până la vârsta de 20 de ani a ajuns să joace pentru România. Președintele celor de la Farul susține că marea problemă a fotbalului nostru o reprezintă antrenorii, care nu au curajul de a le oferi mai multe șanse tinerilor jucători.

„E un lucru foarte rău pentru fotbalul românesc dacă nu reușim să producem 24 de jucători. Când vorbesc de jucătorii naționalei, vorbesc de jucători de top. La echipele de cluburi din străinătate, care fac diferența, ei trebuie să facă diferența. Mie mi se pare un lucru trist că nu reușim să aducem 22-24 de jucători români și trebuie să naționalizăm. Sunt cluburi în România care au majoritatea jucătorilor străini.