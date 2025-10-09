Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gică Popescu, reacție dură după ce a văzut surpriza pregătită de Mircea Lucescu în amicalul cu Moldova: „Un lucru trist” - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Gică Popescu, reacție dură după ce a văzut surpriza pregătită de Mircea Lucescu în amicalul cu Moldova: „Un lucru trist”

Gică Popescu, reacție dură după ce a văzut surpriza pregătită de Mircea Lucescu în amicalul cu Moldova: „Un lucru trist”

Publicat: 9 octombrie 2025, 18:29

-->
Comentarii
Gică Popescu, reacție dură după ce a văzut surpriza pregătită de Mircea Lucescu în amicalul cu Moldova: Un lucru trist”

Gică Popescu, în timpul unei emisiuni / Antena Sport

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gică Popescu a oferit o reacție dură după ce a văzut ce surpriză a pregătit Mircea Lucescu în amicalul România – Moldova, din această seară. „Baciul” nu înțelege cum Lisav Eissat a ajuns să joace pentru naționala lui „Il Luce”. 

Tânărul fundaș născut la Haifa, care a reprezentat Israelul la naționalele de juniori și are origini românești, a fost convocat în premieră de Mircea Lucescu pentru duelurile cu Moldova și Austria din această lună. Partida cu austriecii va fi în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY duminică, de la ora 21:45. 

Gică Popescu, reacție dură după ce a văzut surpriza pregătită de Mircea Lucescu în amicalul cu Moldova 

Gică Popescu a transmis că pentru fotbalul românesc, e un lucru „trist” faptul că fundașul care a reprezentat Israelul până la vârsta de 20 de ani a ajuns să joace pentru România. Președintele celor de la Farul susține că marea problemă a fotbalului nostru o reprezintă antrenorii, care nu au curajul de a le oferi mai multe șanse tinerilor jucători. 

„E un lucru foarte rău pentru fotbalul românesc dacă nu reușim să producem 24 de jucători. Când vorbesc de jucătorii naționalei, vorbesc de jucători de top. La echipele de cluburi din străinătate, care fac diferența, ei trebuie să facă diferența. Mie mi se pare un lucru trist că nu reușim să aducem 22-24 de jucători români și trebuie să naționalizăm. Sunt cluburi în România care au majoritatea jucătorilor străini. 

Reclamă
Reclamă

Problema sunt antrenorii, au jucători tineri de calitate și nu-i bagă, pentru că nu au experiență. Dacă aveam așa antrenori când eram copii, nu am fi ajuns niciodată unde am ajuns. Am început greu și noi, dar ne-au băgat, ne-au dat încredere”, a declarat Gică Popescu, conform digisport.ro. 

Mircea Lucescu a anunțat deja că-l va titulariza pe Lisav Eissat în duelul amical cu Moldova, care va fi de la ora 21:00 în format live text, pe as.ro. 

L-am primit cu brațele deschise, așa cum am primit orice jucător de-a lungul timpului. Este de datoria noastră, ca jucători cu experiență, să-l integrăm cât mai repede. Vorbim și limba română, vorbim și limba engleză. Este un proces de adaptare și suntem aici să-l ajutăm“, a spus și Ianis Hagi despre Lisav Eissat. 

Șeful armatei române: Pe unde ar putea invada rușii România și ce vom face dacă Rusia atacă R. MoldovaȘeful armatei române: Pe unde ar putea invada rușii România și ce vom face dacă Rusia atacă R. Moldova
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte goluri va marca România în meciul cu Austria?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Putin recunoaste că Rusia e de vină pentru prăbuşirea avionului azer: Rachetele au explodat la câţiva metri
Observator
Putin recunoaste că Rusia e de vină pentru prăbuşirea avionului azer: Rachetele au explodat la câţiva metri
Din ce zonă a României e bunica lui Lisav Naif Eissat, jucătorul surpriză convocat de Mircea Lucescu la națională
Fanatik.ro
Din ce zonă a României e bunica lui Lisav Naif Eissat, jucătorul surpriză convocat de Mircea Lucescu la națională
20:12
„De-aia au venit, să fie văzuți la treabă”. Fostul internațional, reacție fermă despre debuturile surpriză de la națională
19:35
Mircea Lucescu a ales echipa de start a României pentru amicalul cu Moldova! Doi jucători îşi fac debutul
19:33
România – Moldova (LIVE TEXT, 21:00). Test pentru „tricolori” înaintea confruntării cu Austria. Primul 11
19:15
Anunț oficial din partea clubului pe care l-ar putea prelua Gică Hagi: „Este o legendă. Se poate întâmpla”
19:13
Criticat de Lucescu, Horațiu Moldovan e apărat de portarul “Generaţiei de Aur”: “Mi se pare mai mare greșeala lui Man”
18:52
Gigi Becali a lămurit situaţia proiectului de lege din Parlament: “Cred că va trece! Mă obligi pe mine? Nu accept!”
Vezi toate știrile
1 FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!” 2 Kyros Vassaras a dat verdictul! Cum trebuia judecată faza la care Bancu a fost eliminat în Craiova – Dinamo 3 Adrian Ilie a dat cărţile pe faţă! Va deveni acţionar al unui club din România. Se naşte o nouă forţă 4 Scandal la Adunarea Generală a FRF! Răzvan Burleanu s-a enervat: “Sunteţi un maimuţoi” 5 Milionarul din fotbalul românesc şi-a retras echipa din campionat! “Nu mai poate să o susțină” 6 Ilie Dumitrescu ştie cele cinci echipe care prind play-off-ul în Liga 1: “Una singură mai e! Greu rău de tot”
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilorIoan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor