Lăcătuş ştie ce jucători din meciul cu Moldova vor prinde minute şi cu Austria: "Au tras tare să fie în formă" - Antena Sport

Marius Lăcătuş (61 de ani) este mulţumit de evoluţia tricolorilor în amicalul cu Moldova, câştigat cu 2-1 de jucătorii lui Mircea Lucescu. Pentru tricolori urmează meciul crucial cu Austria. România – Austria e în direct duminică, 12 octombrie, de la 21:45, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Tricolorii nu au decât varianta victoriei în meciul cu Austria pentru a mai spera la primul loc în grupă. Adversara naţionalei a câştigat toate cele 5 meciuri disputate până acum în preliminariile World Cup 2025. Campionatele Mondiale din 2026 şi din 2030 se văd exclusiv în Universul Antena.

Marius Lăcătuş crede că Ianis Hagi şi Olimpiu Moruţan vor juca şi cu Austria

Lăcătuş e de părere că Ianis Hagi şi Olimpiu Moruţan vor primi minute şi cu Austria. Ionuţ Radu, care a fost titular cu Moldova, ar putea evolua şi el în meciul de “foc” cu reprezentativa pregătită de Ralf Rangnick.

“O să fiu un pic «Gică Contra». Mie chiar mi-au plăcut (n.r: tricolorii). Am văzut disponibilitate la efort, am văzut agresivitate, iar pe faza defensivă au fost foarte organizați.

Nu le-au dat multe spații adversarilor. Au avut o circulație bună a balonului. Dar da, așa e, nu am avut multe foarte multe ocazii clare.