Lăcătuş ştie ce jucători din meciul cu Moldova vor prinde minute şi cu Austria: "Au tras tare să fie în formă" - Antena Sport

Lăcătuş ştie ce jucători din meciul cu Moldova vor prinde minute şi cu Austria: "Au tras tare să fie în formă"

Echipa naţională

Lăcătuş ştie ce jucători din meciul cu Moldova vor prinde minute şi cu Austria: “Au tras tare să fie în formă”

Publicat: 11 octombrie 2025, 0:07

Lăcătuş ştie ce jucători din meciul cu Moldova vor prinde minute şi cu Austria: Au tras tare să fie în formă

Marius Lăcătuş / AntenaSport

Marius Lăcătuş (61 de ani) este mulţumit de evoluţia tricolorilor în amicalul cu Moldova, câştigat cu 2-1 de jucătorii lui Mircea Lucescu. Pentru tricolori urmează meciul crucial cu Austria. România – Austria e în direct duminică, 12 octombrie, de la 21:45, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Tricolorii nu au decât varianta victoriei în meciul cu Austria pentru a mai spera la primul loc în grupă. Adversara naţionalei a câştigat toate cele 5 meciuri disputate până acum în preliminariile World Cup 2025. Campionatele Mondiale din 2026 şi din 2030 se văd exclusiv în Universul Antena.

Marius Lăcătuş crede că Ianis Hagi şi Olimpiu Moruţan vor juca şi cu Austria

Lăcătuş e de părere că Ianis Hagi şi Olimpiu Moruţan vor primi minute şi cu Austria. Ionuţ Radu, care a fost titular cu Moldova, ar putea evolua şi el în meciul de “foc” cu reprezentativa pregătită de Ralf Rangnick.

“O să fiu un pic «Gică Contra». Mie chiar mi-au plăcut (n.r: tricolorii). Am văzut disponibilitate la efort, am văzut agresivitate, iar pe faza defensivă au fost foarte organizați.

Nu le-au dat multe spații adversarilor. Au avut o circulație bună a balonului. Dar da, așa e, nu am avut multe foarte multe ocazii clare.

Nu există un singur jucător care să nu fi făcut aceste lucruri. Mi-aș dori ca Dobre să îmi calce pe urme și chiar să mă depășească! Șansele lor de a juca în meciul de duminică sunt foarte mici.

Ianis și Moruțan au mai fost în primul 11, iar la meciul cu Moldova au tras tare pentru a fi în mare formă pentru meciul cu Austria”, a spus Marius Lăcătuş pentru digisport.ro.

Ianis Hagi a marcat şi a mai avut o bară în partida cu Moldova. Olimpiu Moruţan a dat assist-ul la ambele goluri ale tricolorilor, cel marcat de Louis Munteanu în minutul 12 şi cel înscris de Ianis Hagi în minutul 44.

Cum arată clasamentul în grupa H înainte de România – Austria

  1. Austria – 15 puncte (5 meciuri)
  2. Bosnia – 13 puncte (6 meciuri)
  3. România – 7 puncte (5 meciuri)
  4. Cipru – 6 puncte (6 meciuri)
  5. San Marino – 0 puncte (6 meciuri)

De ce rezultate are nevoie România pentru a ajunge pe primul loc în grupă

România: trebuie să ne impunem în toate cele trei meciuri rămase, cu Austria, Bosnia şi San Marino
Austria: înfrângere cu România, înfrângerecu Cipru, remiză/înfrângere cu Bosnia
Bosnia: înfrângere cu România, remiză/victorie cu Austria.

De ce rezultate are nevoie România pentru a ajunge pe locul 2 în grupă

România: victorie acasă cu Austria, victorie în deplasare cu Bosnia, victorie acasă cu San Marino
Austria: înfrângere cu România, orice rezultat în deplasare cu Cipru, victorie/remiză cu Bosnia
Bosnia: înfrângere cu România, înfrângere cu Austria.

 

