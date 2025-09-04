Mircea Lucescu a numit jucătorul care are „ușa închisă” la echipa națională: "Prefer să nu-l mai chem" - Antena Sport

Mircea Lucescu a spus numele unui jucător pe care nu îl va convoca la echipa națională a României. Selecționerul tricolorilor a spus cine are „ușa închisă” la prima reprezentativă, în cadrul conferinței de presă premergătoare amicalului cu Canada.
România – Canada va fi în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY vineri, de la ora 21:00. După amicalul de pe Arena Națională, tricolorii se vor deplasa în Cipru, pentru a-și continua drumul spre World Cup, turneu final care va fi transmis, în exclusivitate, în Universul Antena.
Cine este jucătorul care are „ușa închisă” la echipa națională. Mesajul lui Mircea Lucescu
În cadrul conferinței de presă, Mircea Lucescu a dezvăluit că nu va mai încerca să îl cheme, la echipa națională, pe Daniel Boloca. Selecțioerul echipei naționale și-a motivat decizia și a transmis că jucătorul nu „simte culorile României”.
„(n.r. Despre Daniel Boloca) Trebuia să ne întâlnim, dar nu a mai venit, a zis că are nu știu ce treabă.
Dacă nu simte culorile României, prefer să nu-l mai chem. Când ești la națională, nu te gândești la avantaje”, a spus Mircea Lucescu.
În momentul de față, Daniel Boloca este legitimat la Sassuolo. Acesta a adunat deja 3 partide pentru formația din peninsulă în noul sezon. În momentul de față, mijlocașul este cotat la suma de 7,5 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.
Mircea Lucescu a tras un semnal de alarmă la conferinţa de presă înaintea partidelor naţionalei cu Canada şi Cipru. România – Canada e în direct vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
Lucescu a transmis că i-a fost foarte greu să găsească înlocuitori pentru accidentaţii Daniel Bîrligea şi Andrei Borza. În locul lui Bîrligea nici nu a mai chemat pe nimeni. În locul lui Andrei Borza, selecţionerul Mircea Lucescu l-a chemat pe Alex Chipciu.
“Mă îngrijorează că nu găsesc în campionatul României ce mi-aş dori. Am căutat un alt vârf, dar vârfurile noastre, cu mai multă experienţă la echipa naţională, Puşcaş şi Alibec, nu sunt. Vârfurile de atac în campionatul nostru sunt străini, care nu pot ajuta echipa naţională. După Campionatul European de juniori, mai mult de la U19 mă interesează pe mine, i-am sunat pe fiecare în parte cerându-le să vină în campionatul României, să profite de regula U21. Dacă confirmă la echipele lor, pot să fie convocaţi la echipa naţională. Să nu aştepte. Se întorc la echipele lor de club, joacă la echipe de divizia a 3-a, a 4-a sau pe unde îi trimit. Mai trec vreo 4-5 ani şi ies din circuitul echipei naţionale.
Avem nevoie de jucători români care joacă afară să vină la echipa naţională, dar să şi rămână în campionatul nostru. După care, dacă cresc, să joace la echipe puternice. Aş vrea ca jucătorii noştri să se ducă şi să joace la echipe puternice din campionate puternice. Este foarte greu, nu reuşim să creăm un circuit al valorii. Nu reuşim să selecţionăm un jucător”, a transmis Mircea Lucescu la conferinţa de presă.
