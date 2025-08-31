Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mircea Lucescu îi schimbă postul la naţională lui Nicolae Stanciu: "De multe ori îşi epuizează energia" - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Mircea Lucescu îi schimbă postul la naţională lui Nicolae Stanciu: “De multe ori îşi epuizează energia”

Mircea Lucescu îi schimbă postul la naţională lui Nicolae Stanciu: “De multe ori îşi epuizează energia”

Publicat: 31 august 2025, 9:54

Comentarii
Mircea Lucescu îi schimbă postul la naţională lui Nicolae Stanciu: De multe ori îşi epuizează energia

Nicolae Stanciu, în timpul unui meci la naţională / Profimedia Images

Selecţionerul Mircea Lucescu a dezvăluit că vrea să îi schimbe postul la echipa naţională căpitanului Nicolae Stanciu (32 de ani). În partida Genoa – Lecce 0-0, Stanciu a evoluat în spatele vârfului. Este poziţia pe care ar putea să o aibă şi la naţională Nicolae Stanciu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pentru Stanciu urmează meciul cu Juventus, care se va disputa în această seară, de la ora 19:30. După această partidă Nicolae Stanciu se va alătura lotului naţionalei, pentru meciurile cu Canada şi Cipru. Amicalul “de lux” al naţionalei împotriva Canadei e în direct vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Mircea Lucescu vrea să îl introducă pe Nicolae Stanciu în spatele vârfului la echipa naţională

Vieira este mulțumit de randamentul lui. A jucat pe o poziție pe care și eu încerc să-l conving să joace, să fie cât mai aproape de poarta adversă. A jucat în spatele vârfului. El se întoarce cu ușurință, șutează foarte bine de la distanță, are ultima pasă foarte bună. Aș fi vrut să nu se mai epuizeze în acțiuni începute la 30 de metri de poarta noastră. Până să ajungi la poarta adversă îți lipsește acea prospețime de a fi decisiv.

El aleargă enorm. De multe ori își epuizează energia pe care ar putea să o folosească în faza de finalizare. De aceea – sunt opt meciuri – n-a marcat niciun gol la echipa națională. Foarte util, mai ales prezența lui în raport cu ceilalți jucători, dar un jucător care trebuie să marcheze la fiecare două, trei meciuri.

La meciurile noastre îi cer, în momentul în care intrăm în posesie și trebuie să construim, să plece în spatele mijlocașilor adverși, să nu rămână al treilea mijlocaș, cum era obișnuit. Pasul îl face ușor, ușor. N-a fost obișnuit să facă asta, dar o va face. E un băiat foarte inteligent, are și calități tehnice deosebite și sunt convins că va reuși”, a declarat selecţionerul Mircea Lucescu pentru fanatik.ro.

Reclamă
Reclamă

Nicolae Stanciu a marcat un gol superb la debutul oficial pentru Genoa. El a înscris cu un voleu de senzaţie în meciul Genoa – Vicenza 3-0, din Cupa Italiei. Căpitanul naţionalei a avut o prestaţie apreciată şi în partida cu Lecce, care s-a încheiat cu o remiză albă. Publicaţia Gazzetta dello Sport i-a acordat nota 6.5 pentru prestaţia din partida cu Lecce, cea mai mare a meciului.

Dan Şucu a reuşit să îl aducă în această vară la Genoa pe căpitanul naţionalei. Stanciu a semnat cu Genoa ca jucător liber de contract. Şucu preciza că, pentru a reveni în Europa, căpitanul naţionalei a acceptat un salariu mai mic decât cel pe care îl încasa la Damac.

Lotul României pentru partidele cu Canada şi Cipru

Portari
Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

Bătaie generală în Focșani, după ce o tânără care făcea drifuri a lovit mai multe mașini într-o parcareBătaie generală în Focșani, după ce o tânără care făcea drifuri a lovit mai multe mașini într-o parcare
Reclamă

Fundași
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

Mijlocași
Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);

Atacanți
Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Furtuni puternice lovesc în 17 judeţe de la ora 10.00. Ploi torențiale, grindină și vijelii până la noapte
Observator
Furtuni puternice lovesc în 17 judeţe de la ora 10.00. Ploi torențiale, grindină și vijelii până la noapte
FCSB și Universitatea Craiova, program infernal până la finalul anului 2025. Jocuri din 3 în 3 zile pe trei fronturi
Fanatik.ro
FCSB și Universitatea Craiova, program infernal până la finalul anului 2025. Jocuri din 3 în 3 zile pe trei fronturi
9:39
Dennis Man, protagonist într-o seară “neagră” pentru PSV. De 57 de ani nu s-a mai întâmplat așa ceva
9:19
Jannik Sinner a pierdut un set, dar a reuşit calificarea în optimi la US Open
9:09
VIDEOAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut
9:01
Câți bani încasează Jaqueline Cristian după US Open 2025? Românca va avea cea mai bună clasare din carieră
8:48
Venus Williams a reuşit o performanţă impresionantă la US Open, la 45 de ani!
8:41
Jucătorul care le-a atras atenția specialiștilor după Dinamo – Hermannstadt: “Începe să-l facă uitat”
Vezi toate știrile
1 FotoAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali 2 VIDEOOscar Piastri, pole-position în Marele Premiu al Țărilor de Jos. Max Verstappen pleacă din P3 3 FCSB a aflat programul meciurilor din Europa League! Primul duel, cu Go Ahead Eagles 4 Transfer ratat pentru Dinamo. Jucătorul dorit de Zeljko Kopic s-a înţeles cu altă echipă 5 Zeljko Kopic, prima reacție după Dinamo – Hermannstadt 2-0. Ce a spus despre Adrian Mazilu 6 Nemții au remarcat un jucător de la Univ. Craiova după tragerea la sorți din Conference League: “Talent de top”
Citește și
Cele mai citite
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de aniReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”
Varga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis MunteanuVarga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu