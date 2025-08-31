Mircea Lucescu îi schimbă postul la naţională lui Nicolae Stanciu: "De multe ori îşi epuizează energia" - Antena Sport

Selecţionerul Mircea Lucescu a dezvăluit că vrea să îi schimbe postul la echipa naţională căpitanului Nicolae Stanciu (32 de ani). În partida Genoa – Lecce 0-0, Stanciu a evoluat în spatele vârfului. Este poziţia pe care ar putea să o aibă şi la naţională Nicolae Stanciu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pentru Stanciu urmează meciul cu Juventus, care se va disputa în această seară, de la ora 19:30. După această partidă Nicolae Stanciu se va alătura lotului naţionalei, pentru meciurile cu Canada şi Cipru. Amicalul “de lux” al naţionalei împotriva Canadei e în direct vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Mircea Lucescu vrea să îl introducă pe Nicolae Stanciu în spatele vârfului la echipa naţională

„Vieira este mulțumit de randamentul lui. A jucat pe o poziție pe care și eu încerc să-l conving să joace, să fie cât mai aproape de poarta adversă. A jucat în spatele vârfului. El se întoarce cu ușurință, șutează foarte bine de la distanță, are ultima pasă foarte bună. Aș fi vrut să nu se mai epuizeze în acțiuni începute la 30 de metri de poarta noastră. Până să ajungi la poarta adversă îți lipsește acea prospețime de a fi decisiv.

El aleargă enorm. De multe ori își epuizează energia pe care ar putea să o folosească în faza de finalizare. De aceea – sunt opt meciuri – n-a marcat niciun gol la echipa națională. Foarte util, mai ales prezența lui în raport cu ceilalți jucători, dar un jucător care trebuie să marcheze la fiecare două, trei meciuri.

La meciurile noastre îi cer, în momentul în care intrăm în posesie și trebuie să construim, să plece în spatele mijlocașilor adverși, să nu rămână al treilea mijlocaș, cum era obișnuit. Pasul îl face ușor, ușor. N-a fost obișnuit să facă asta, dar o va face. E un băiat foarte inteligent, are și calități tehnice deosebite și sunt convins că va reuși”, a declarat selecţionerul Mircea Lucescu pentru fanatik.ro.