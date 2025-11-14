Mircea Lucescu: "Demis? Eu nu pot fi demis! Pentru mine nu este vreo presiune!" Le-a amintit bosniacilor de penalty - Antena Sport

Mircea Lucescu a susţinut o conferinţă de presă înaintea meciului cu Bosnia, de sâmbătă, de la ora 21.45. Întrebat de un jurnalist bosniac despre o eventuală plecare, Lucescu a răspuns sec: “Demis? Eu nu pot fi demis!”

“Pentru mine nu este vreo presiune, este o repsonsabilitate să fac o echipă competitivă care să meargă la Mondial”, acesta este mesajul categoric al lui Mircea Lucescu. Tehnicianul crede că acum altele erau datele calificării dacă România primea penalty.

“La Bucureşti, am dominat categoric meciul, dacă aveam penalty… Dacă arbitrul ne dădea acel penalty, care era perfect valabil, altfel era meciul”, a spus Mircea Lucescu, care a ţinut să laude lotul Bosniei: “Avem un meci dificil, întâlnim o echipă puternică, cu jucători care au experienţă, dar şi noi avem”, a spus tehnicianul.

Tehnicianul a vorbit şi despre probleme cu care s-a lovit de la venirea pe banca naţionalei. Lucescu spune că a fost nevoit să facă o nouă echipă a României, alta faţă de cea lăsată de Edi Iordănescu.

“Echipa naţională a pierdut foarte mulţi jucători, 9 sau 10. Problema a fost că nu jucau la echipele lor, au fost accidentări. Este o echipă nouă acum, chiar dacă are o bază de la Euro. Nu-mi fac probleme legată de echipă, avem fundași centrali buni și cu experiență. Toți s-au pregătit foarte bine. Am siguranță că se vor comporta așa cum trebuie și îi vor face uitați pe cei care nu sunt. Ăsta e fotbalul, cea mai bună echipă e cea care intră. E problema mea dacă am stabilit primul 11 sau nu deja. Toți sunt pregătiți să joace. Știu foarte bine ce trebuie să facă”, a mai spus tehnicianul.