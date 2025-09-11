Neluțu Sabău a sărit în apărarea lui Mircea Lucescu, după ultimele meciuri ale naționalei: "Ar trebui să-l asculte" - Antena Sport

Neluțu Sabău a vorbit despre Mircea Lucescu, după ultimele rezultate înregistrate de echipa națională. Tehnicianul de la U Cluj a sărit în apărarea selecționerului.

România a început cu stângul acțiunea lunii septembrie, fiind învinsă de Canada, scor 0-3, într-un meci amical care a fost în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Mai apoi, tricolorii au făcut un nou pas greșit în drumul spre World Cup 2026. Echipa națională a remizat cu Cipru, scor 2-2.

Ce a spus Neluțu Sabău despre Mircea Lucescu, după ultimele rezultate ale naționalei

În opinia lui Neluțu Sabău, Mircea Lucescu nu ar trebui să plece de la echipa națională a României. Antrenorul de la U Cluj crede că „Il Luce” ar trebui să fie ascultat de oamenii din cadrul FRF, având în vedere experiența sa.

“Nu ştiu de aşa ceva. Şi n-aş vrea să comentez eu. Avem unul dintre cei mai mari antrenori pe care i-a avut România. Trebuie să-l ascultăm. Concluziile dânsului sunt foarte importante. El e cel mai în măsură pentru că este permanent în fenomen, ştie despre ce este vorba.

Cred că cei din Federaţie ar trebui să-l asculte. Dacă se pune sub semnul întrebării un astfel de antrenor şi experienţa lui… plus că a venit într-un moment în care foarte mulţi au refuzat şi n-au vrut să preia echipa naţională.