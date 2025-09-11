Neluțu Sabău a sărit în apărarea lui Mircea Lucescu, după ultimele meciuri ale naționalei: "Ar trebui să-l asculte" - Antena Sport

Închide meniul
Neluțu Sabău a sărit în apărarea lui Mircea Lucescu, după ultimele meciuri ale naționalei: “Ar trebui să-l asculte”

Alex Ioniță Publicat: 11 septembrie 2025, 17:55

Neluțu Sabău a vorbit despre Mircea Lucescu, după ultimele rezultate înregistrate de echipa națională. Tehnicianul de la U Cluj a sărit în apărarea selecționerului.

România a început cu stângul acțiunea lunii septembrie, fiind învinsă de Canada, scor 0-3, într-un meci amical care a fost în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Mai apoi, tricolorii au făcut un nou pas greșit în drumul spre World Cup 2026. Echipa națională a remizat cu Cipru, scor 2-2.

  • World Cup 2026 va fi transmis, în exclusivitate, în Universul Antena

Ce a spus Neluțu Sabău despre Mircea Lucescu, după ultimele rezultate ale naționalei

În opinia lui Neluțu Sabău, Mircea Lucescu nu ar trebui să plece de la echipa națională a României. Antrenorul de la U Cluj crede că „Il Luce” ar trebui să fie ascultat de oamenii din cadrul FRF, având în vedere experiența sa.

“Nu ştiu de aşa ceva. Şi n-aş vrea să comentez eu. Avem unul dintre cei mai mari antrenori pe care i-a avut România. Trebuie să-l ascultăm. Concluziile dânsului sunt foarte importante. El e cel mai în măsură pentru că este permanent în fenomen, ştie despre ce este vorba.

Cred că cei din Federaţie ar trebui să-l asculte. Dacă se pune sub semnul întrebării un astfel de antrenor şi experienţa lui… plus că a venit într-un moment în care foarte mulţi au refuzat şi n-au vrut să preia echipa naţională.

E un om care poate să ajute foarte, foarte multe fotbalul românesc. Concluziile dânsului le-am citit şi sunt foarte corecte.

Indiferent cine va veni, dacă nu înţelegem ce avem de făcut şi nu ascultăm un astfel de om, aceleaşi discuţii vor veni. Că va veni Hagi, că va veni Boloni, că va veni Chivu, că va veni Olăroiu… ne vom lovi de aceleaşi probleme!

Pe mine domnul Lucescu m-a ajutat foarte mult. Am învăţat atât de multe lucruri, a format foarte mulţi jucători cu mentalitate de fotbalişti profesionişti. Îi voi fi recunoscător toată viaţa. Am lucrat cu dânsul şi îi port un respect şi o apreciere deosebită”, a spus Neluțu Sabău, în cadrul unei conferințe de presă.

