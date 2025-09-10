Nicolae Stanciu, la pământ după Cipru - România 2-2: "Ne cerem scuze". Ce a spus despre barajul de calificare la World Cup 2026 - Antena Sport

Căpitanul echipei naţionale de fotbal a României, Nicolae Stanciu, a afirmat, la finalul meciului cu Cipru, scor 2-2, la Larnaca, în preliminariile CM 2026 că în opinia sa selecţionata pregătită de Mircea Lucescu a pierdut orice şansă de a se mai califica direct la Cupa Mondială.
România a condus cu 2-0 în Cipru, graţie celor două goluri marcate de Denis Drăguş în primele 18 minute. Jucătorii lui Mircea Lucescu nu au putut însă să menţină acest avantaj şi au plecat cu un singur punct de la Nicosia.
Nicolae Stanciu, după Cipru – România 2-2: “Barajul va fi singura noastră şansă de a ne mai califica la un Mondial”
“Nu am reuşit să câştigăm şi cred că am pierdut orice şansă la o calificare directă. Şi la locul doi sunt şanse mici şi e dureros. Se întâmplă, din păcate am luat acel gol destul de repede şi a doua repriză nu am mai fost la fel cum am fost în prima. În schimb ei au prins mai multă încredere. Nu trecem printr-o perioadă foarte bună. Nu am început nici preliminariile aşa cum ne doream, dar cred eu că este timp până în martie, dacă vom avea şansa să jucăm acel baraj. Practic aia va fi singura noastră şansă, pentru mulţi dintre noi, de a ne mai califica la un Mondial.
Ne-am obișnuit să le mulțumim fanilor pentru suport și să ne cerem scuze pentru rezultat. Am vorbit, am discutat. Timpul trece repede peste noi”, a spus Nicolae Stanciu.
Naţionala de fotbal a României a terminat la egalitate cu echipa Ciprului, 2-2 (2-1), marţi seara, pe GSP Stadium din Nicosia, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026.
Tricolorii au făcut un nou pas greşit în cursa pentru Cupa Mondială de anul viitor, fiind egalaţi după ce au condus cu 2-0, prin golurile marcate de Denis Drăguş (2, 18). Loizos Loizou (29), Charalampos Charalampous (76) au marcat pentru gazde, care au dominat jocul şi au presat continuu.
În alt meci, Austria a învins Bosnia-Herţegovina cu 2-1, în deplasare, cele două echipe fiind la cinci puncte de echipa României în clasamentul grupei, dar tricolorii mai au şansa barajului din primăvară.
România va juca următorul meci pe 12 octombrie, acasă, cu Austria. Partida de pe Arena Naţională va fi în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
Clasament Grupa H
- 1. Bosnia 12p (+8)
- 2. Austria 12p (+7)
- 3. România 7p (+4)
- 4. Cipru 4p (-2)
- 5. San Marino 0p (-17)
- *Austria are patru meciuri disputate în această campanie de calificare, în timp ce toate celelalte echipe au jucat deja de cinci ori
