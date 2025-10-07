Răducioiu pune presiune pe tricolorii lui Lucescu înainte de Austria: "România este obligată să câştige" - Antena Sport

Închide meniul
Răducioiu pune presiune pe tricolorii lui Lucescu înainte de Austria: "România este obligată să câştige"

Răducioiu pune presiune pe tricolorii lui Lucescu înainte de Austria: "România este obligată să câştige"
Răducioiu pune presiune pe tricolorii lui Lucescu înainte de Austria: “România este obligată să câştige”

Radu Constantin Publicat: 7 octombrie 2025, 18:24

Florin Răducioiu / Profimedia Images

Echipa națională a României se pregătește pentru meciul amical contra Moldovei (9 octombrie) și a partidei oficiale cu Austria (12 octombrie) din preliminariile Cupei Mondiale 2026. Florin Răducioiu a vorbit în exclusivitate pentru Antena 1 despre veritabilul test pe care tricolorii îl vor avea cu Austria. Fostul component al României speră ca formaţia lui Mircea Lucescu să se impună şi să ne jucăm şansa până la final.

“Toată lumea ştie valoarea acestei echipe, are punctaj maxim. Cu siguranţă România este obligată să câştige. Cum? Habar nu am. Este important să câştige echipa României cu orice mijloc. Trebuie să concretizeze şi să fructifice probabil puţinele ocazii pe care le vom avea”, a declarat Răducioiu, care crede că publicul va face diferenţa pentru tricolori: “Cred că stadionul o să fie plin. Asta a fost mereu un avantaj pentru echipa României”.

“Nu aş vrea sa fiu deja pesimist. Este clar că este favorită Austria, este clar ca este mai puternică, dar ştiţi că în fotbal se poate întâmpla orice. Avem dreptul de a visa. Sunt convins că echipa României va juca un meci mare”, a mai spus el.

Când vine vorba de un eventual eşec, Florin Răducioiu le cere jucătorilor să joace demn, astfel încât să mergem cu capul sus la baraj: “Să terminăm cu demnitate această grupă şi după aia, în primăvară să vedem ce adversar întâlnim pentru baraj, că se pare că acolo, în acea directie ne îndreptăm”, a încheiat Răducioiu.

1 Gică Hagi negociază revenirea pe bancă! Unde ar putea antrena “Regele” 2 Gigi Becali, cucerit de un fotbalist de la FCSB: “Avem un jucător de pe altă planetă” 3 “Revine Florinel Coman la FCSB?” Anunţul lui Gigi Becali, după ce “Mbappe” a fost prezent la FCSB – Universitatea Craiova 1-0 4 EXCLUSIVImaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat! 5 Valeriu Iftime i-a atacat pe Gigi Becali şi Elias Charalambous: “Străinii se uită ca la nişte sălbatici” 6 “Suntem legaţi”. Sorin Cârţu, discurs furibund după ce Universitatea Craiova a pierdut cu FCSB: “E incredibil, nu mai înţeleg!”
