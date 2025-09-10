Reacţia lui Vlad Dragomir, după ce nu a fost convocat de Mircea Lucescu la naţională: "Nu am primit vreo explicaţie" - Antena Sport

Vlad Dragomir, jucător care evoluează la Pafos, echipa din Cipru care s-a calificat în faza principală UEFA Champions League, nu a fost convocat de Mircea Lucescu pentru meciurile din luna septembrie ale naţionalei României cu Canada şi Cipru, chiar dacă joacă meci de meci la echipa de club.
După meciul de la Nicosia, Dragomir a recunoscut că nu a primit niciun fel de explicaţie din partea lui Mircea Lucescu, dar nu comentează deciziile selecţionerului, mai ales că “Il Luce” a fost cel care l-a debutat la echipa naţională, în luna martie a acestui an, la victoria din San Marino cu 5-1. În Cipru, România a încheiat la egalitate, scor 2-2, asta după ce a condus cu 2-0 încă din minutul 18.
Vlad Dragomir, despre absenţa de la echipa naţională în luna septembrie: “Respect decizia antrenorului”
“Acum, cred că toată lumea își dorește să fie acolo. Am așteptat, dar OK, respect decizia antrenorului, mai ales că Mister a fost primul care m-a convocat și m-a ajutat să-mi îndeplinesc visul de a juca la echipa națională.
Nu am primit vreo explicație. Acum nu voi fi cel care să întrebe de ce sau cu ce motiv… Țin legătura cu Cătă, managerul, el ne spune dacă suntem pe listă, dar atât. Nu au fost mai multe discuții.
Am întâlnit un grup foarte unit acolo. Pe majoritatea îi cunoșteam deja, au rămas cum îi știam. Te ajută în orice moment, insistă dacă nu înțelegi. Acea convocare a fost o experiență frumoasă din toate punctele de vedere”, a declarat Vlad Dragomir, la digisport.ro.
- 1,8 milioane de euro este cota de piaţă a lui Vlad Dragomir, potrivit transfermarkt.com
- Poli Timişoara, Arsenal, Perugia, Virtus Entella şi Pafos sunt echipele din CV-ul lui Vlad Dragomir
Clasament Grupa H
- 1. Bosnia 12p (+8)
- 2. Austria 12p (+7)
- 3. România 7p (+4)
- 4. Cipru 4p (-2)
- 5. San Marino 0p (-17)
- *Austria are patru meciuri disputate în această campanie de calificare, în timp ce toate celelalte echipe au jucat deja de cinci ori
