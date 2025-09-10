Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Reacţia lui Vlad Dragomir, după ce nu a fost convocat de Mircea Lucescu la naţională: "Nu am primit vreo explicaţie" - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Reacţia lui Vlad Dragomir, după ce nu a fost convocat de Mircea Lucescu la naţională: “Nu am primit vreo explicaţie”

Reacţia lui Vlad Dragomir, după ce nu a fost convocat de Mircea Lucescu la naţională: “Nu am primit vreo explicaţie”

Publicat: 10 septembrie 2025, 11:49

Comentarii
Reacţia lui Vlad Dragomir, după ce nu a fost convocat de Mircea Lucescu la naţională: Nu am primit vreo explicaţie

Vlad Dragomir, în timpul meciului San Marino - România, din luna martie / Sport Pictures

Vlad Dragomir, jucător care evoluează la Pafos, echipa din Cipru care s-a calificat în faza principală UEFA Champions League, nu a fost convocat de Mircea Lucescu pentru meciurile din luna septembrie ale naţionalei României cu Canada şi Cipru, chiar dacă joacă meci de meci la echipa de club.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După meciul de la Nicosia, Dragomir a recunoscut că nu a primit niciun fel de explicaţie din partea lui Mircea Lucescu, dar nu comentează deciziile selecţionerului, mai ales că “Il Luce” a fost cel care l-a debutat la echipa naţională, în luna martie a acestui an, la victoria din San Marino cu 5-1. În Cipru, România a încheiat la egalitate, scor 2-2, asta după ce a condus cu 2-0 încă din minutul 18.

Vlad Dragomir, despre absenţa de la echipa naţională în luna septembrie: “Respect decizia antrenorului”

“Acum, cred că toată lumea își dorește să fie acolo. Am așteptat, dar OK, respect decizia antrenorului, mai ales că Mister a fost primul care m-a convocat și m-a ajutat să-mi îndeplinesc visul de a juca la echipa națională.

Nu am primit vreo explicație. Acum nu voi fi cel care să întrebe de ce sau cu ce motiv… Țin legătura cu Cătă, managerul, el ne spune dacă suntem pe listă, dar atât. Nu au fost mai multe discuții.

Am întâlnit un grup foarte unit acolo. Pe majoritatea îi cunoșteam deja, au rămas cum îi știam. Te ajută în orice moment, insistă dacă nu înțelegi. Acea convocare a fost o experiență frumoasă din toate punctele de vedere”, a declarat Vlad Dragomir, la digisport.ro.

Reclamă
Reclamă
  • 1,8 milioane de euro este cota de piaţă a lui Vlad Dragomir, potrivit transfermarkt.com
  • Poli Timişoara, Arsenal, Perugia, Virtus Entella şi Pafos sunt echipele din CV-ul lui Vlad Dragomir

Clasament Grupa H

  • 1. Bosnia 12p (+8)
  • 2. Austria 12p (+7)
  • 3. România 7p (+4)
  • 4. Cipru 4p (-2)
  • 5. San Marino 0p (-17)
  • *Austria are patru meciuri disputate în această campanie de calificare, în timp ce toate celelalte echipe au jucat deja de cinci ori
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România în Grupa H?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Infractor român pe lista "Most Wanted", capturat în UK şi adus în ţară. Racola tinere și le exploata în Europa
Observator
Infractor român pe lista "Most Wanted", capturat în UK şi adus în ţară. Racola tinere și le exploata în Europa
Louis Munteanu, la FCSB?! Gigi Becali a aruncat bomba: „Un milimetru! Nu mă întreba de preț!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Louis Munteanu, la FCSB?! Gigi Becali a aruncat bomba: „Un milimetru! Nu mă întreba de preț!”. Exclusiv
13:50
Gigi Becali va da lovitura dacă Africa de Sud se califică la World Cup 2026! Câți bani ar primi de la FIFA
13:31
Erling Haaland a vorbit cu portarul Moldovei, după victoria cu 11-1! Ce mesaj a avut superstarul: “Asta mi-a spus”
13:20
Schimbare de look pentru Carlos Alcaraz! Cum arată acum campionul de la US Open
13:18
Gigi Becali s-a înţeles cu Neluţu Varga pentru Louis Munteanu, dar transferul a picat: “Am fost la un milimetru”
13:15
Gigi Becali a anunţat care e antrenorul care ar trebui să preia România în locul lui Mircea Lucescu: “E cel mai bun”
13:07
Adrian Mutu știe cine ar trebui să pregătească echipa națională! Mesaj după 2-2 cu Cipru: “Asta cred!”
Vezi toate știrile
1 “Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2! 2 Cipru – România 2-2. Tricolorii, rezultat ruşinos după ce au condus cu 2-0! Barajul rămâne şansa pentru Mondial 3 FotoDan Alexa şi Gabi Tamaş au uimit pe toată lumea de la Asia Express! Ce au făcut începând chiar din primul episod 4 Impresarul lui Alin Fică a răbufnit, după transferul ratat la Rapid: “Nu pot s-o las aşa, se face tam-tam” 5 Gigi Becali s-a răzgândit şi a luat o decizie surprinzătoare! Ce se întâmplă cu Vlad Chiricheş la FCSB 6 Neluţu Varga s-a răzgândit în privinţa lui Leo Bolgado. Detalii din contractul noului jucător de la Rapid
Citește și
Cele mai citite
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”
Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko KopicDinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic