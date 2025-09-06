Soluția care i-a fost propusă lui Mircea Lucescu, după accidentarea lui Louis Munteanu: „Poate fi o variantă” - Antena Sport

Mihai Stoica i-a propus o soluție lui Mircea Lucescu, după ce Louis Munteanu s-a accidentat și selecționerul mai are în lot un singur atacant. Oficialul campioanei a analizat situația naționalei și a transmis că Ștefan Baiaram ar putea juca pe postul de vârf împins.
După eșecul din amicalul cu Canada, scor 0-3, pentru România urmează partida din deplasare cu Cipru, din preliminariile World Cup 2026. Meciul se va disputa marți, de la 21:45.
Soluția care i-a fost propusă lui Mircea Lucescu, după accidentarea lui Louis Munteanu
Mihai Stoica a transmis că Ștefan Baiaram poate fi o soluție pentru primul 11 al echipei naționale, ținând cont și de faptul că Denis Drăguș a prestat un joc modest în amicalul cu Canada.
„Există un fotbalist, care la momentul acesta joacă în alt sistem, la Craiova. Este unul dintre cele două numere 9 de la Craiova, se cheamă Baiaram şi este la echipa naţională. Ok, e alt sistem. Hagi a jucat în sistemul ăsta cu 2 atacanţi şi cu un număr 10.
Este convocat, poate fi o variantă ca număr 9. El joacă 9, hai 9 jumătate la Craiova. Când ai probleme, te gândeşti cu experienţa pe care o ai şi nu joci acelaşi sistem. Schimbi sistemul, când tu nu ai jucători pentru sistemul respectiv”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.
Ștefan Baiaram a fost convocat în premieră la echipa națională, pentru acțiunea din această lună. În meciul cu Canada, jucătorul Universității Craiova în vârstă de 22 de ani a fost rezervă neutilizată.
- 6 goluri în 11 meciuri a marcat Ștefan Baiaram, în acest sezon
- 2 milioane de euro este cota lui Ștefan Baiaram
Lotul României pentru meciul cu Cipru
Portari
Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);
Fundași
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Alexandru CHIPCIU (U Cluj, 48/6)
Mijlocași
Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);
Atacanți
Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5).
- Nicolae Stanciu, la același nivel cu Marius Lăcătuș! Borna atinsă de mijlocaș în România – Canada
- Mihai Stoica a răbufnit după înfrângerea României cu Canada: „Nu mi se pare normal să i se tolereze asta!”
- Louis Munteanu, OUT de la națională pentru meciul cu Cipru. FRF a anunțat ce a decis Mircea Lucescu
- Reghecampf, “săgeţi” către Mircea Lucescu, după România – Canada 0-3: “Naţionala a fost total nepregătită”
- Dumitru Dragomir i-a pus la zid pe tricolori după România – Canada 0-3: “Varză! Ciorbă de potroace”