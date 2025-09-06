Soluția care i-a fost propusă lui Mircea Lucescu, după accidentarea lui Louis Munteanu: „Poate fi o variantă” - Antena Sport

Mihai Stoica i-a propus o soluție lui Mircea Lucescu, după ce Louis Munteanu s-a accidentat și selecționerul mai are în lot un singur atacant. Oficialul campioanei a analizat situația naționalei și a transmis că Ștefan Baiaram ar putea juca pe postul de vârf împins.

După eșecul din amicalul cu Canada, scor 0-3, pentru România urmează partida din deplasare cu Cipru, din preliminariile World Cup 2026. Meciul se va disputa marți, de la 21:45.

Soluția care i-a fost propusă lui Mircea Lucescu, după accidentarea lui Louis Munteanu

Mihai Stoica a transmis că Ștefan Baiaram poate fi o soluție pentru primul 11 al echipei naționale, ținând cont și de faptul că Denis Drăguș a prestat un joc modest în amicalul cu Canada.

„Există un fotbalist, care la momentul acesta joacă în alt sistem, la Craiova. Este unul dintre cele două numere 9 de la Craiova, se cheamă Baiaram şi este la echipa naţională. Ok, e alt sistem. Hagi a jucat în sistemul ăsta cu 2 atacanţi şi cu un număr 10.

Este convocat, poate fi o variantă ca număr 9. El joacă 9, hai 9 jumătate la Craiova. Când ai probleme, te gândeşti cu experienţa pe care o ai şi nu joci acelaşi sistem. Schimbi sistemul, când tu nu ai jucători pentru sistemul respectiv”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.