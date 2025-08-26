Valentin Mihăilă s-a accidentat! Anunţul lui Mircea Lucescu înaintea meciurilor României cu Canada şi Cipru - Antena Sport

Închide meniul
Valentin Mihăilă s-a accidentat! Anunţul lui Mircea Lucescu înaintea meciurilor României cu Canada şi Cipru

Publicat: 26 august 2025, 19:07

Valentin Mihăilă / Profimedia

Valentin Mihăilă s-a transferat vara aceasta în Turcia, dar noua sa aventură începe prost pentru internaţionalul român. El s-a accidentat chiar înaintea meciurilor României din luna septembrie, iar Mircea Lucescu nu ştie dacă se va putea baza pe acesta.

Anunţul a fost făcut chiar de către selecţionerul României. Problemele lui Mihăilă au apărut la noua sa echipă, Rizespor, formaţie la care a fost transferat de la Parma.

Valentin Mihăilă s-a accidentat înaintea meciurilor României

În luna septembrie, România va juca un meci amical pe 5 septembrie, contra Canadei. Meciul va fi transmis în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Pe 9 septembrie, “tricolorii” merg în Cipru, pentru etapa a şasea din preliminariile World Cup 2026.

În ceea ce îl priveşte pe Valentin Mihăilă, Lucescu a subliniat faptul că este dificil pentru jucătorii care se transferă să se adapteze şi a mai spus şi că sistemul folosit de antrenorul lui Rizespor îi dă bătăi de cap:

“Mihăilă s-a accidentat din nou, la antrenament. Sunt problemele care au fost. Sunt nouă jucători care s-au transferat și nu e simplu să se adapteze. Mihăilă s-a mutat la Rize și antrenorul lui Rize joacă în 3-5-2, iar Mihăilă nu poate să facă în lateral ce face un jucător care provine din fundaș”, a declarat Mircea Lucescu, la digisport.ro.

Valentin Mihăilă, criticat de presa turcă: “Se adaptează greu”

După debutul cu Goztepe, meci pierdut de echipa lui cu 3-0, Valentin Mihăilă a jucat numai 11 minute în partida cu Alanyaspor, încheiată cu scorul de 0-0.

Mihăilă nu a avut realizări în primele partide în care a evoluat pentru Rizespor. Cu Goztepe, Mihăilă a jucat 59 de minute.

„Mihăilă se adaptează cu greu la noua sa echipă. Joacă pe același post ca și la Parma, sezonul trecut, însă risipește mingi bune în careul advers. I-a supărat pe fani”, a scris publicaţia locală Rizedeyiz.

Transferat în 2020 de la Universitatea Craiova la Parma pentru 9.1 milioane de euro, echipa din Serie A l-a vândut în această vară pe internaţionalul român pentru numai 2 milioane de euro. Mihăilă a fost accidentat o perioadă lungă în sezonul trecut, ratând ultimele meciuri ale Parmei din campionat.

