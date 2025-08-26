Valentin Mihăilă s-a accidentat! Anunţul lui Mircea Lucescu înaintea meciurilor României cu Canada şi Cipru - Antena Sport

Valentin Mihăilă s-a transferat vara aceasta în Turcia, dar noua sa aventură începe prost pentru internaţionalul român. El s-a accidentat chiar înaintea meciurilor României din luna septembrie, iar Mircea Lucescu nu ştie dacă se va putea baza pe acesta.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Anunţul a fost făcut chiar de către selecţionerul României. Problemele lui Mihăilă au apărut la noua sa echipă, Rizespor, formaţie la care a fost transferat de la Parma.

Valentin Mihăilă s-a accidentat înaintea meciurilor României

În luna septembrie, România va juca un meci amical pe 5 septembrie, contra Canadei. Meciul va fi transmis în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Pe 9 septembrie, “tricolorii” merg în Cipru, pentru etapa a şasea din preliminariile World Cup 2026.

În ceea ce îl priveşte pe Valentin Mihăilă, Lucescu a subliniat faptul că este dificil pentru jucătorii care se transferă să se adapteze şi a mai spus şi că sistemul folosit de antrenorul lui Rizespor îi dă bătăi de cap:

“Mihăilă s-a accidentat din nou, la antrenament. Sunt problemele care au fost. Sunt nouă jucători care s-au transferat și nu e simplu să se adapteze. Mihăilă s-a mutat la Rize și antrenorul lui Rize joacă în 3-5-2, iar Mihăilă nu poate să facă în lateral ce face un jucător care provine din fundaș”, a declarat Mircea Lucescu, la digisport.ro.