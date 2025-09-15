Victor Piţurcă a avut un mesaj clar pentru Mircea Lucescu: "Să îşi vadă de treaba lui" - Antena Sport

Victor Piţurcă, fostul selecţioner al României, îl susţine pe Mircea Lucescu şi este de părere că “Il Luce” ar trebui să continue la echipa naţională.
De trei ori selecţioner al României, Piţurcă spune că Mircea Lucescu trebuie să rămână, atrăgând atenţia asupra faptului că tricolorii mai pot ajunge la World Cup 2026 prin intermediul meciurilor de baraj din luna martie, graţie partidelor bune făcute sub comanda lui “Il Luce” toamna trecută.
Piţurcă îl susţine pe Mircea Lucescu şi vrea ca acesta să rămână la naţională: “Aşa stau lucrurile la noi”
“Așa stau lucrurile la noi. Imediat, cum e un rezultat sau două negative, trebuie să plece antrenorul. Nu! Mircea Lucescu trebuie să rămână în continuare, să-și ducă mandatul la capăt. Mai este un baraj, pe care el l-a câștigat prin jocurile bune pe care le-a făcut echipa națională”, a declarat Victor Piţurcă, potrivit prosport.ro.
De asemenea, Piţurcă a avut şi un sfat pentru Mircea Lucescu şi spune că acesta ar trebui să îşi vadă de treaba lui şi că nu ar trebui să mai intre în conflict cu oamenii din fotbalul românesc:
Mircea Lucescu trebuie să-și vadă de treaba lui, să nu mai intre în conflict direct cu anumite persoane, fiindcă fiecare om are părerea lui. Eu am trecut prin multe momente de genul acesta, chiar mult mai grele. Eu eram criticat și când câștigam.
Probabil, dacă eram eu și se întâmpla să fac un meci egal cu Cipru, eram linșat. Așa că Mircea Lucescu trebuie să-și vadă de treabă și să continue fără niciun fel de problemă.
Din punctul meu de vedere, nici nu se pune în discuție o eventuală demisie sau să plece de la echipa națională. Nu cred că va pleca Mircea Lucescu, pentru că este un om puternic, cu experiență mare. Trebuie să-și continue munca”, a mai spus Victor Piţurcă.
- “Când vă întoarceți la națională?” Gică Hagi a dat răspunsul pe loc! Ce a spus despre Mircea Lucescu
- Mircea Lucescu poate avea o nouă soluție de convocare. Jucătorul care a primit dreptul să reprezinte România
- România şi-a aflat posibilele adversare din Nations League! “Tricolorii” sunt în urna a treia
- Fotbalistul care şi-a schimbat Federaţia şi poate evolua pentru naţionala României: “Îşi doreşte”
- Tricolorul criticat de Adrian Mutu după rezultatul ruşinos al naţionalei din Cipru: “L-am supraevaluat”