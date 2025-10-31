Adversara FCSB-ului din Europa League, "în genunchi". De jumătate de an nu i se mai întâmplase asta - Antena Sport

Steaua Roșie Belgrad, una dintre viitoarele adversare ale FCSB-ului din faza principală Europa League, nu se află într-o situație extrem de plăcută. După ce în Europa League sârbii nu au început cu dreptul (un egal și două eșecuri), formația de pe “Marakana” nu se mai regăsește nici în campionat, unde a suferit recent primul eșec după o serie de invincibilitate de aproape 200 de zile.
Într-un meci restanță aferent etapei cu numărul 3, elevii lui Vladan Milojevic au condus-o pe Vojvodina cu scorul de 2-0 la pauză, însă au clacat inexplicabil și au pierdut cu 3-2, ultimul gol fiind marcat în minutul 90+2. Înainte de acest meci, ultimul eșec al Stelei Roșii în campionatul Serbiei s-a produs pe data de 23 aprilie, cu puțin peste șase luni în urmă.
Situație tensionată la Belgrad cu o lună înainte de meciul cu FCSB
Jucătorii de la Steaua Roșie Belgrad nu reușesc să își revină, în ciuda amenzii pe care au primit-o de la managerul general după remiza de etapa trecută de la meciul cu Radnicki Nis. După primul pas greșit făcut în campionat, unde aveau victorii pe linie, a urmat și primul eșec suferit într-un mod dramatic.
Învinsă cu 3-2 după ce a condus cu 2-0, formația din capitala Serbiei și-a încheiat o serie de 16 meciuri consecutive fără eșec în competiția internă. Ultimul eșec venise în play-off-ul din sezonul trecut, când campioana a pierdut cu 4-1 cu Radnicki Nis.
“Nu sunt multe întrebări de pus. Când conduci cu 2-0 și pierzi în halul ăsta, nu sunt multe întrebări de pus. Responsabilitatea este a mea și nu am nimic altceva de explicat“, a spus antrenorul de la Belgrad, Vladan Milojevic, potrivit sportal.blic.rs.
Astfel, situația de pe “Marakana” nu e cu siguranță una “roz”, iar FCSB ar putea profita de asta în meciul din etapa a patra de Europa League. Cele două se întâlnesc pe 27 noiembrie, în Serbia, dar până atunci Steaua Roșie mai are cinci meciuri de disputat. Până la duelul de pe stadionul din Belgrad, elevii lui Elias Charalambous au de jucat contra lui Basel în Europa League.
