Antrenorul lui Aberdeen i-a pus gând rău FCSB-ului: "Am văzut puncte slabe" - Antena Sport

Antrenorul lui Aberdeen i-a pus gând rău FCSB-ului: “Am văzut puncte slabe”

Publicat: 28 august 2025, 10:19

Antrenorul lui Aberdeen i-a pus gând rău FCSB-ului: Am văzut puncte slabe

Elias Charalambous, Mihai Pintilii şi Jimmy Thelin / Profimedia

FCSB primeşte joi seară vizita lui Aberdeen, în returul play-off-ului Europa League. Campioana României are un început modest de sezon, dar speră ca partida de pe Arena Naţională să reprezinte un moment de cotitură.

În turul din Scoţia, Aberdeen şi FCSB au încheiat la egalitate, scor 2-2. Asta şi după ce campioana României a evoluat mai bine de o repriză în inferioritate numerică, după eliminarea lui Juri Cisotti.

Jimmy Thelin, antrenorul lui Aberdeen, înaintea returului cu FCSB: “Am învăţat din meciul retur”

Jimmy Thelin, antrenorul lui Aberdeen, a vorbit la conferinţa de presă dinaintea returului cu FCSB despre campioana României. Suedezul a anunţat că a învăţat multe din meciul tur şi că a descoperit puncte slabe în jocul celor de la FCSB:

“Cred că de obicei există diferenţe în ceea ce priveşte modul în care o echipă joacă acasă şi modul în care joacă în deplasare. FCSB şi-a arătat calităţile în meciul tur şi cu siguranţă am avut de învăţat din acel joc.

Am văzut însă şi nişte puncte slabe pe care vom încerca să le speculăm mâine. Ambele echipe ştiu miza acestui joc şi vor să câştige. Va fi un meci diferit , dar consider că suntem pregătiţi.

Ne simţim foarte bine pregătiţi şi am învăţat câteva lucruri importante după meciul tur. Nu mă gândesc la cine e favorită. Mă gândesc doar la echipa mea şi la calităţile noastre, însă ne respectăm adversarul, care este unul puternic.

FCSB are un antrenor bun, dar noi trebuie să credem în noi. Va fi ca o finală. Nu prea vreau să vorbesc despre jucătorii adversarei acum. FCSB are mulţi jucători buni, dar concentrarea mea este acum la jucătorii mei”, a declarat Jimmy Thelin, la conferinţa de presă.

Elias Charalambous, după ce Gigi Becali a spus că vrea să cucerească trofeul Europa League: “Îmi place să iau lucrurile pas cu pas”

Elias Charalambous a reacţionat, la conferinţa de presă organizată înaintea meciului decisiv cu Aberdeen, după declaraţia lui Gigi Becali, care a spus că vrea ca echipa lui să cucerească Europa League în acest sezon.

Charalambous a subliniat că lui îi place să ia lucrurile pas cu pas. E concentrat doar pe meciul decisiv cu Aberdeen, care se va disputa joi, de la ora 21:30 şi va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.

“(n.r: Patronul a spus că vrea să câştigaţi Europa League. E şi mai multă presiune?) În primul rând, haideţi să facem un meci bun mâine, să trecem mai departe. Să o luăm pas cu pas, mă ştiţi cum văd lucrurile, cum gândesc, iau lucrurile pas cu pas şi tot ce am acum în minte este meciul de mâine.

Nu mă uit foarte departe, îmi place să visez, ştiţi, am spus-o de multe ori, dar haideţi să o luăm pas cu pas”, a declarat Elias Charalambous la conferinţa de presă.

