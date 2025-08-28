Antrenorul lui Aberdeen i-a pus gând rău FCSB-ului: "Am văzut puncte slabe" - Antena Sport

FCSB primeşte joi seară vizita lui Aberdeen, în returul play-off-ului Europa League. Campioana României are un început modest de sezon, dar speră ca partida de pe Arena Naţională să reprezinte un moment de cotitură.

În turul din Scoţia, Aberdeen şi FCSB au încheiat la egalitate, scor 2-2. Asta şi după ce campioana României a evoluat mai bine de o repriză în inferioritate numerică, după eliminarea lui Juri Cisotti.

Jimmy Thelin, antrenorul lui Aberdeen, înaintea returului cu FCSB: “Am învăţat din meciul retur”

Jimmy Thelin, antrenorul lui Aberdeen, a vorbit la conferinţa de presă dinaintea returului cu FCSB despre campioana României. Suedezul a anunţat că a învăţat multe din meciul tur şi că a descoperit puncte slabe în jocul celor de la FCSB:

“Cred că de obicei există diferenţe în ceea ce priveşte modul în care o echipă joacă acasă şi modul în care joacă în deplasare. FCSB şi-a arătat calităţile în meciul tur şi cu siguranţă am avut de învăţat din acel joc.

Am văzut însă şi nişte puncte slabe pe care vom încerca să le speculăm mâine. Ambele echipe ştiu miza acestui joc şi vor să câştige. Va fi un meci diferit , dar consider că suntem pregătiţi.