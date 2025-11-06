Antrenorul lui Basel a văzut ce face Gigi Becali la FCSB și a reacționat: "Ne-am pregătit să facem asta" - Antena Sport

Închide meniul
Antrenorul lui Basel a văzut ce face Gigi Becali la FCSB și a reacționat: “Ne-am pregătit să facem asta”

Andrei Nicolae Publicat: 6 noiembrie 2025, 12:38

Antrenorul lui Basel a văzut ce face Gigi Becali la FCSB și a reacționat: Ne-am pregătit să facem asta

Ludovic Magnin - Gigi Becali / Colaj Profimedia

Ludovic Magnin, antrenorul celor de la Basel, a prefațat partida cu FCSB din grupa unică Europa League și a declarat cum va aborda partida de pe teren propriu. Tehnicianul a făcut și o observație cu privire la cât de des se schimbă primul 11 la echipă, o tactică pe care Gigi Becali a dorit-o în acest sezon în ciuda riscurilor care pot apărea.

Magnin a mai spus în cadrul conferinței de presă că acceptă ideea că Basel este favorită, după care a reiterat obiectivul pe care îl are formația sa, și anume să treacă de faza grupei UEL. Când a venit vorba de analiza echipei lui Elias Charalambous, antrenorul elvețian l-a remarcat pe Darius Olaru.

Ludovic Magnin a sesizat schimbările constante de la FCSB

Basel și FCSB se află în situații extrem de similare înainte de confruntarea care va avea loc astăzi de la 19:45 la pe St. Jakob-Park. Ambele au doar trei puncte după tot atâtea etape și își doresc să obțină mai mult din acest sezon de Europa League.

Înainte de meciul de pe urma căruia speră să obțină o nouă victorie cu echipa sa, Magnin a remarcat modul în care primul 11 de la adversara sa se schimbă în mod constant. De la startul de sezon și până acum, Becali a “rotit” foarte mulți jucători, o decizie care a venit și cu riscurile sale: lipsă de omogenitate și de relații de joc.

Își schimbă constant echipa de start. Sistemul rămâne același, dar cu alți jucători. Ne-am pregătit să jucăm împotriva unui stil de fotbal, a unui sistem, nu împotriva unor individualități.

Acceptăm rolul de favoriți acasă. Vrem să depășim faza principală de Europa League și trebuie să câștigăm asemenea meciuri.

FCSB are șase, șapte jucători de echipă națională. Olaru are calitate, e un fotbalist important“, a spus Magnin.

Acum două săptămâni, după eșecul cu Bologna din Europa League, Florin Tănase acuza modul în care primul 11 se schimbă constant, o “săgeată” trimisă indirect spre patronul clubului. Duelul dintre Basel și FCSB va avea loc astăzi de la ora 19:45 și va fi transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

