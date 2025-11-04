Câți fani va avea FCSB la meciul cu Basel, din UEFA Europa League: „Nu avem ce să facem” - Antena Sport

FCSB va juca joi în etapa a patra a fazei principale din UEFA Europa League contra celor de la FC Basel. Partida va avea loc în deplasare, iar suporterii campioanei României încă își cumpără bilete pentru acest joc.
Gruparea antrenată de Elias Charalambous vine după o serie de două înfrângeri consecutive, ultima pe Arena Națională, în fața italienilor de la Bologna.
FCSB, susținută de suporteri și la deplasarea din Elveția
FCSB va juca pe terenul celor de la FC Basel în UEFA Europa League, iar gruparea pregătită de Elias Charalambous speră să continue forma bună din ultima perioadă și să bifeze al doilea succes european al sezonului.
Pentru disputa din Elveția, suporterii și-au anunțat deja prezența, iar aproximativ 350 de bilete fuseseră vândute în dimineața zilei de marți, conform unui anunț făcut de liderul Peluzei Nord.
„Ne bucurăm că băieții și-au revenit cât de cât. Sperăm ca și poimâine (n.r. – joi, 6 noiembrie) să facă un meci mare și să prindă încredere totală în ei. Și să meargă la fel și în campionat și să ajungem acolo unde ne este locul, în primele 3.
Deocamdată așteptăm o confirmare de la club unde ne putem întâlni în zona stadionului. Voi anunța în curând toate detaliile pentru suporteri cu privire la deplasarea de la Basel.
(n.r. – Sunt semnale că vor fi mulți fani, mai ales din străinătate?) Până în prezent, din ce rezervări am, sunt în jur de 350 de bilete acum. Clubul a pus pe site și link-ul de unde suporterii își pot cumpăra bilete de acolo.
(n.r. – Am văzut că sunt cam scumpe biletele) Ce să facem? Asta este, nu avem ce să facem. Sunt 33 de franci elvețieni. Avem alocate peste 1.000 de bilete”, a explicat Gheorghe Mustață, potrivit fanatik.ro.
- Horaţiu Feşnic şi Andrei Chivulete au fost delegaţi în cupele europene! Ce meciuri au primit
- UEFA a anunţat arbitrul meciului FC Basel – FCSB! Echipele din România nu au pierdut cu albanezul la centru
- Gigi Becali a anunţat echipa de start a FCSB-ului la duelul cu Basel, din Europa League
- Cu cine se bate România pentru găzduirea finalelor Europa League din 2028 și 2029. Stadioane de top în luptă
- Încă un meci uriaş pentru România! FRF a anunţat candidatura pentru finalele Europa League din 2028 şi 2029