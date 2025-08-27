Darius Olaru e convins înainte de FCSB - Aberdeen: "Poate schimba totul". Ce a spus despre prima de la Becali - Antena Sport

FCSB o va înfrunta mâine pe Aberdeen într-un meci decisiv pentru calificarea în faza principală Europa League. Înainte de meciul de pe Arena Națională de la ora 21:30, Darius Olaru și Elias Charalambous au fost prezenți la o conferință de presă premergătoare duelului, iar primul care a răspuns la întrebări a fost jucătorul roș-albaștrilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Căpitanul campioanei a prefațat partida cu Aberdeen, a vorbit despre forma slabă a echipei, dar și despre suportul fanilor pe care îl așteaptă pe cel mai mare stadion al țării.

Darius Olaru: “Ne așteaptă cel mai important meci de până acum”

FCSB o va înfrunta pe Aberdeen joi seara în meciul decisiv pentru calificarea în faza principală Europa League. În tur, cele două au remizat în Scoția, scor 2-2, în contextul în care campioana a condus cu 2-0 și a fost egalată în ultimele 30 de minute.

Cu o zi înainte de meci, Darius Olaru a fost prezent la conferința de presă și a vorbit despre cât de important e duelul contra scoțienilor. În plus, mijlocașul a primit și o întrebare despre prima pregătită de Gigi Becali care a atras inclusiv atenția scoțienilor, însă căpitanul nu s-a arătat deloc interesat de acest aspect.

“Ne așteaptă cel mai important meci de până acum. Mi se păreau mai importante cele din Champions League, însă asta ne-a mai rămas acum și trebuie să privim încrezători. Ne așteaptă cu siguranță o finală mâine.