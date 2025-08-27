Darius Olaru e convins înainte de FCSB - Aberdeen: "Poate schimba totul". Ce a spus despre prima de la Becali - Antena Sport

FCSB o va înfrunta mâine pe Aberdeen într-un meci decisiv pentru calificarea în faza principală Europa League. Înainte de meciul de pe Arena Națională de la ora 21:30, Darius Olaru și Elias Charalambous au fost prezenți la o conferință de presă premergătoare duelului, iar primul care a răspuns la întrebări a fost jucătorul roș-albaștrilor.
Căpitanul campioanei a prefațat partida cu Aberdeen, a vorbit despre forma slabă a echipei, dar și despre suportul fanilor pe care îl așteaptă pe cel mai mare stadion al țării.
Darius Olaru: “Ne așteaptă cel mai important meci de până acum”
FCSB o va înfrunta pe Aberdeen joi seara în meciul decisiv pentru calificarea în faza principală Europa League. În tur, cele două au remizat în Scoția, scor 2-2, în contextul în care campioana a condus cu 2-0 și a fost egalată în ultimele 30 de minute.
Cu o zi înainte de meci, Darius Olaru a fost prezent la conferința de presă și a vorbit despre cât de important e duelul contra scoțienilor. În plus, mijlocașul a primit și o întrebare despre prima pregătită de Gigi Becali care a atras inclusiv atenția scoțienilor, însă căpitanul nu s-a arătat deloc interesat de acest aspect.
“Ne așteaptă cel mai important meci de până acum. Mi se păreau mai importante cele din Champions League, însă asta ne-a mai rămas acum și trebuie să privim încrezători. Ne așteaptă cu siguranță o finală mâine.
Cumva nu am avut rezultate bune în ultima perioadă și e clar că ne apasă acest lucru. Știm cu toții că mâine e un meci important care poate schimba totul în acest început de campionat. Sincer, nu m-am gândit niciodată la plasa asta (n.r. Conference League), obiectivul principal a fost Champions League, acum toți vrem să ne calificăm în Europa League.
Va fi un meci total diferit. Acolo și atmosfera, și fanii au fost cu ei, mâine știm că totul va fi cu noi. Aștepătm foarte multă lume la stadion, vor veni cu siguranță, ne vor susține și trebuie să arătăm mult mai bine, deși în tur am simțit că am fost echipa de anul trecut. Echipa în care am luptat unul pentru altul, în care am știut ce vrem de la acel meci. Păcat că pe final am primit acel gol, ne-au egalat, dar știu că mâine vom da totul, fanii vor fi prezenți la stadion și trebuie să arătăm că vrem să fim în Europa League.
(n.r. Te doare când vezi echipe precum Kairat Almaty sau Pafos în UCL?) E normal să te simți ciudat pentru că vezi niște nume care nu prea sunt obișnuite cu Champions League și ajung acolo, dar știu că trebuia să facem mai mult, trebuia să gestionăm diferit unele momente și cu siguranță puteam fi și noi în acea postură. Ne-a mai rămas asta, trebuie să luptăm pentru obiectivul care ne-a rămas în joc și să fim încrezători pentru partida de mâine.