Gigi Becali a anunțat deja schimbările din meciul cu Go Ahead Eagles. Ce strategie are patronul roș-albaștrilor - Antena Sport

FCSB debutează în faza principală a UEFA Europa League în Olanda, pe terenul celor de la Go Ahead Eagles. Campioana României traversează o perioadă de coșmar în competiția internă, dar speră să se reinventeze în acest joc european.

Gigi Becali a anunțat echipa de start pentru meciul de joi cu câteva zile înainte, iar în ziua disputei, patronul roș-albaștrilor a anunțat și modificările care vor avea loc la pauză.

Denis Alibec va avea la dispoziție o repriză în Olanda

Go Ahead Eagles este cel mai accesibil adversar pentru FCSB din faza principală a UEFA Europa League, însă disputa se anunță una dificilă pentru formația antrenată de Elias Charalambous.

Gigi Becali va miza pe mai multe rezerve în jocul din Olanda, dar va apela și la câțiva titulari cu experiență. În același timp, finanțatorul roș-albaștrilor a explicat și ce schimbări a decis pentru pauza meciului cu Go Ahead Eagles.

„Nu am ce să..Acum, e adevărat că este foarte important acest meci, dar având în vedere situația din campionat, mai important e meciul din campionat decât ăsta. Niciodată nu am fost în situația asta. Acum sunt prea multe echipe în fața noastră.