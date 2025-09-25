Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali a anunțat deja schimbările din meciul cu Go Ahead Eagles. Ce strategie are patronul roș-albaștrilor - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Gigi Becali a anunțat deja schimbările din meciul cu Go Ahead Eagles. Ce strategie are patronul roș-albaștrilor

Gigi Becali a anunțat deja schimbările din meciul cu Go Ahead Eagles. Ce strategie are patronul roș-albaștrilor

Daniel Işvanca Publicat: 25 septembrie 2025, 16:39

Comentarii
Gigi Becali a anunțat deja schimbările din meciul cu Go Ahead Eagles. Ce strategie are patronul roș-albaștrilor

Gigi Becali / hepta.ro

FCSB debutează în faza principală a UEFA Europa League în Olanda, pe terenul celor de la Go Ahead Eagles. Campioana României traversează o perioadă de coșmar în competiția internă, dar speră să se reinventeze în acest joc european.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali a anunțat echipa de start pentru meciul de joi cu câteva zile înainte, iar în ziua disputei, patronul roș-albaștrilor a anunțat și modificările care vor avea loc la pauză.

Denis Alibec va avea la dispoziție o repriză în Olanda

Go Ahead Eagles este cel mai accesibil adversar pentru FCSB din faza principală a UEFA Europa League, însă disputa se anunță una dificilă pentru formația antrenată de Elias Charalambous.

Gigi Becali va miza pe mai multe rezerve în jocul din Olanda, dar va apela și la câțiva titulari cu experiență. În același timp, finanțatorul roș-albaștrilor a explicat și ce schimbări a decis pentru pauza meciului cu Go Ahead Eagles.

„Nu am ce să..Acum, e adevărat că este foarte important acest meci, dar având în vedere situația din campionat, mai important e meciul din campionat decât ăsta. Niciodată nu am fost în situația asta. Acum sunt prea multe echipe în fața noastră.

Reclamă
Reclamă

Atunci am ajuns imediat sus. Torje spunea foarte bine că sunt jucători valoroși care trebuie să joace. Miculescu și Cisotti sunt buni pentru meciurile tari, fac faza defensivă, Olaru aleargă mult și cred că își va reveni”.

Gigi Becali: „Facem strategia în funcție de meciul cu Oțelul”

„Alibec l-am luat pentru meciurile astea. Am zis că e puternic, că ține de minge. Bîrligea va intra de la pauză. Unul din cei doi mijlocași centrali va juca o repriză și va intra Tănase acolo. Facem strategia în funcție de meciul cu Oțelul.

Radunovic nu este refăcut, în dreapta aveam de ales între Pantea și Graovac. Am zis să joace Toma în dreapta cu Oțelul. Popescu va juca toate meciurile europene, dar în campionat nu va mai juca. Au bătut-o pe Ajax, au spulberat-o”, a declarat Gigi Becali, potrivit digisport.ro.

O fabrică japoneză din România face diponibilizări colective. Peste 200 de oameni vor rămâne fără loc de muncăO fabrică japoneză din România face diponibilizări colective. Peste 200 de oameni vor rămâne fără loc de muncă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
SURSE: Deficitul a ajuns la 10%. MApN a rămas fără bani de pensii şi salarii. Guvernul face 2 rectificări
Observator
SURSE: Deficitul a ajuns la 10%. MApN a rămas fără bani de pensii şi salarii. Guvernul face 2 rectificări
Asta e echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Go Ahead Eagles! Gigi Becali a făcut anunțul acum 4 zile la Fanatik SuperLiga: „De ce l-am luat pe Alibec?”. Update
Fanatik.ro
Asta e echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Go Ahead Eagles! Gigi Becali a făcut anunțul acum 4 zile la Fanatik SuperLiga: „De ce l-am luat pe Alibec?”. Update
17:39
Concordia Chiajna a găsit înlocuitor pentru Nicolae Dică! Antrenorul și-a reziliat deja contractul cu fosta echipă
17:33
Răsturnare de situaţie în cazul lui Florentin Pera? Anunţul preşedintelui Constantin Din: “Nu e nimic bătut în cuie”
17:24
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 25 septembrie
17:04
BREAKING NEWSLovitură uriașă pentru CFR Cluj! Clubul lui Neluțu Varga a primit interdicție la transferuri. Care este motivul
17:01
“V-aţi gândit să vă suspendaţi din funcţie?” Răspunsul tranşant al lui Gigi Becali!
16:51
Oficialul Petrolului și-a aflat pedeapsa, după ce a sărit la centralul Andrei Chivulete
Vezi toate știrile
1 S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu 2 Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria 3 Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria! 4 FotoRăzvan Burleanu şi ceilalţi membri ai conducerii FRF, înjuraţi la meciul România – Ungaria 5 Cel mai bogat fotbalist din lume a ajuns rezervă de lux și are salariu la nivel de Liga 1 6 “Doare” Reacţia lui Mihai Stoichiţă după incidentele grave de la meciul România – Ungaria
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”
Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a plecaCapăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu