Gigi Becali a confirmat veștile despre unul dintre marii absenți din FCSB - Drita: "Își revine echipa" - Antena Sport

Gigi Becali a confirmat veștile despre unul dintre marii absenți din FCSB - Drita: "Își revine echipa"

Gigi Becali a confirmat veștile despre unul dintre marii absenți din FCSB – Drita: "Își revine echipa"

Gigi Becali a confirmat veștile despre unul dintre marii absenți din FCSB – Drita: “Își revine echipa”

Andrei Nicolae Publicat: 8 august 2025, 8:45

Gigi Becali a confirmat veștile despre unul dintre marii absenți din FCSB – Drita: Își revine echipa

Gigi Becali oferă declaraţii în faţa jurnaliştilor / Profimedia

FCSB a obținut prima ei victorie după patru înfrângeri consecutive, iar momentul de descătușare al “roș-albaștrilor” a venit chiar când aveau nevoie mai mult. Echipa campioană s-a impus în fața celor de la Drita cu 3-2 în prima manșă din turul 3 preliminar Europa League, deși kosovarii au condus cu 2-0 până în minutul 64.

După duelul de pe Arena Națională, patronul FCSB-ului, Gigi Becali, a vorbit despre jocul prestat de fotbaliștii lui Elias Charalambous, dar și despre revenirea lui Denis Alibec în teren.

Becali: “Vine în două săptămâni”

Denis Alibec a fost unul dintre jucătorii care a absentat la meciul cu Drita de pe Arena Națioală. Inițial, s-a vorbit despre o operație la care ar trebui să fie supus atacantul de 34 de ani din cauza durerilor la genunchi, însă Mihai Stoica a infirmat acest aspect și a dezvăluit că jucătorul nu are nevoie de vreo intervenție chirurgicală.

Președintele Consiliului de Administrație al campioanei a declarat cu două zile înainte de partida cu Drita că Alibec va lipsi două săptămâni, iar acest aspect a fost confirmat și de Gigi Becali joi seara.

L-am câștigat și pe Politic. Începe să fie Politic ăla pe care l-am dorit mult și pentru care am făcut atâtea sacrificii să-l iau. Poate să sclipească iar echipa.

Acum intră și Olaru, apoi joacă și Tănase. Vine și Alibec în două săptămâni. Nu e nevoie de operație. Poate să joace. Își revine echipa“, a declarat patronul formației bucureștene, potrivit digisport.ro.

Returul dintre FCSB și Drita va avea loc în Kosovo săptămâna viitoare, joi, de la ora 21:00.

“Un meci foarte ciudat”. Verdictul lui Elias Charalambous, după FCSB – Drita 3-2

Tehnicianul de 44 de ani a catalogat partida de pe cel mai mare stadion al țării drept una ciudată, ținând cont că “roș-albaștrii” au încasat goluri la primele faze periculoase ale adversarilor din fiecare repriză. Cipriotul a ținut să aprecieze reacția elevilor săi, care au reușit să întoarcă o diferență de două goluri în decurs de aproximativ jumătate de oră.

Despre Daniel Bîrligea, autorul a două goluri, a vorbit la superlativ, după care a ținut să menționeze de asemenea că în ciuda victoriei, calificarea în play-off nu este jucată.

A fost un meci foarte ciudat. La prima ocazie a adversarilor, am primit gol. Nu știu dacă s-a întors norocul împotriva noastră. În a doua repriză, la fel, la prima ocazie a adversarilor am primit gol. Dar am avut o reacție bună pentru a întoarce rezultatul. Jucătorii au depus un mare efort, cei care au intrat au ajutat echipa.

Trebuie să dedicăm victoria fanilor noștri, care i-au împins pe băieți de la spate chiar și când erau conduși, până la finalul jocului. Ne-au ajutat mult astăzi pentru a câștiga. Dar asta nu înseamnă nimic, calificarea se va decide la retur. Cred că începem de la zero, trebuie să fim foarte concentrați. Va fi foarte dificil.

Uneori, în fotbal îți creezi multe ocazii și nu înscrii, alteori este invers. Așa a fost astăzi. În afară de ocaziile pe care le-au avut, n-au produs nimic altceva. Uneori plătești pentru toate greșelile, la toate ocaziile adversarilor, dar repet, pentru noi este bine că am avut acea reacție. Sper ca acest meci să dea direcția pe viitor.

Știm ce calitate are Bîrligea, are golul în sânge și a demonstrat-o și astăzi, cu ajutorul întregii echipei, al jucătorilor intrați pe parcurs. Dar meciul s-a terminat, duminică vom juca în campionat, trebuie să câștigăm.

Apoi, un meci foarte dificil în Kosovo. Va fi un meci 50-50%, trebuie să fim foarte serioși, foarte concentrați. Chiar dacă Drita nu a creat multe ocazii astăzi, va fi un meci în deplasare și ne așteptăm să fie dificil“, au fost declarațiile antrenorului cipriot după partida de pe Arena Națională, potrivit sport.ro.

