Gigi Becali a confirmat veștile despre unul dintre marii absenți din FCSB - Drita: "Își revine echipa" - Antena Sport

FCSB a obținut prima ei victorie după patru înfrângeri consecutive, iar momentul de descătușare al “roș-albaștrilor” a venit chiar când aveau nevoie mai mult. Echipa campioană s-a impus în fața celor de la Drita cu 3-2 în prima manșă din turul 3 preliminar Europa League, deși kosovarii au condus cu 2-0 până în minutul 64.

După duelul de pe Arena Națională, patronul FCSB-ului, Gigi Becali, a vorbit despre jocul prestat de fotbaliștii lui Elias Charalambous, dar și despre revenirea lui Denis Alibec în teren.

Becali: “Vine în două săptămâni”

Denis Alibec a fost unul dintre jucătorii care a absentat la meciul cu Drita de pe Arena Națioală. Inițial, s-a vorbit despre o operație la care ar trebui să fie supus atacantul de 34 de ani din cauza durerilor la genunchi, însă Mihai Stoica a infirmat acest aspect și a dezvăluit că jucătorul nu are nevoie de vreo intervenție chirurgicală.

Președintele Consiliului de Administrație al campioanei a declarat cu două zile înainte de partida cu Drita că Alibec va lipsi două săptămâni, iar acest aspect a fost confirmat și de Gigi Becali joi seara.

“L-am câștigat și pe Politic. Începe să fie Politic ăla pe care l-am dorit mult și pentru care am făcut atâtea sacrificii să-l iau. Poate să sclipească iar echipa.